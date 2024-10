(23 de octubre del 2024. El Venezolano).- El ex mediocampista de creación de la generación dorada de “La Roja”, Jorge Valdivia, ingresó esta jornada al penal de Rancagua (86 kms al sur de Santiago) a cumplir prisión preventiva, imputado por la violación de una joven tatuadora. Y aunque su defensa dijo que apelarán y acusó una “situación anómala” respecto a la ex pareja de la víctima, una nueva denuncia por presunta violación fue presentada contra el ex futbolista, por lo que seguramente será reformalizado.

La noticia la dio en exclusiva esta jornada CHV Noticias, medio que confirmó que este segundo hecho habría ocurrido el pasado viernes 18 de octubre- dos días antes de la cita que tuvo con la joven tatuadora -, yla denuncia presentada este martes. Debido a ello, laFiscalía Metropolitana Oriente abrió una nueva investigación y ya comenzaron a realizar los peritajes correspondientes.

El también ídolo del Palmeiras brasileño enfrentó este martes la formalización por el primer hecho esposado y vistiendo una llamativa polera que rezaba “Dejà Vu”. Tras escuchar a las partes, la jueza del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, Ely Rothfeld, definió que “atendida la gravedad del hecho, de la pena que podría enfrentar, las graves consecuencias que este delito tiene para la víctima (…) parece que existe el peligro para la seguridad de la sociedad, la libertad del imputado”.

Así las cosas, Valdivia fue ingresado a dicho recinto carcelario, en el que compartirá el módulo 86 con el ex alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, y Eduardo Macaya, padre del ex presidente de la UDI, Javier Macaya, durante los 90 días fijados por la magistrada para la investigación.

Sin embargo, la abogada defensora, Erika Maira, anunció que apelarán a la medida cautelar y apuntó a una “situación anómala” con la ex pareja de la víctima, testigo de la causa, quien la celaba constantemente y habría visto al ex ‘10′ de ‘La Roja’ salir del departamento de la víctima.

Una vez reformalizado, el tiempo que el “Mago” pase recluido podría ser mayor, reportó Infobae.

Los hechos

Según la declaración de la víctima, los hechos por los que Valdivia fue enviado a prisión ocurrieron la noche del domingo recién pasado en la picantería peruana “Chicha en Ají”, en la comuna santiaguina de Providencia, donde ambos quedaron para conversar sobre un tatuaje que el el ’fantasista’, hoy de 41 años, quería hacerse. Comieron y bebieron dos piscos sour cada uno, confirmó el dueño del local, quien señaló que no se fueron ebrios.

Sin embargo, en su testimonio la víctima señaló que tras eso no recuerda absolutamente nada y que despertó en su propia cama, con signos de una resaca descomunal y dolor en el bajo vientre. Cuando llamó a Valdivia para preguntarle si habían tenido sexo, él se lo confirmó. Al día siguiente presentó la denuncia y Valdivia fue arrestado “en flagrancia”, por lo que fue formalizado de inmediato y puesto tras las rejas. La parte querellante aseguró que Valdivia quedó en prisión preventiva porque actualmente es investigado por otra causa de violencia de género.

“Investigación redonda”

Andrea Contreras, fiscal de flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Oriente, aseguró estar conforme con la resolución de la magistrada Rothfeld, puesto que se trató de una “investigación redonda” en la que hubo “hartas pruebas, peritaje, imágenes, testigos”, aseguró.

Y aunque señaló que los antecedentes de la causa son reservados, “puedo señalar que la magistrado acogió los argumentos de la Fiscalía (…) que se cometió un delito por parte de la persona que formalizamos y se acoge la prisión preventiva, porque se considera que es un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima”, informó.

La persecutora señaló también que, amén de las pruebas exhibidas, la principal razón por la que Valdivia quedó en prisión preventiva es que está involucrado en otra denuncia que se encuentra vigente “por una causa de violencia de género, por unas lesiones”, la que está siendo investigada actualmente por otra Fiscalía.

Defensa denunció “situación anómala”

La abogada defensora de Valdivia, Erika Maira, dijo que apelarán a la decisión y mantuvo la inocencia de su defendido.

“No compartimos la postura de la Fiscalía ni del Tribunal, en orden de interpretar que las interacciones y la forma en que ocurrieron los hechos constituyen una violación, y tampoco utilizando privación de sentidos, que es lo que sostiene Fiscalía”, señaló a la prensa a la salida del Centro de Justicia en Santiago.

“Sostenemos, insistimos que hay relaciones sexuales consentidas, se desarrollan en un contexto de una invitación a la casa de la denunciante, y en ese contexto se produce esta interacción”, subrayó.

La abogada acusó además una “situación anómala” y apuntó a la ex pareja de la denunciante.

“La ex pareja de la víctima, que en las declaraciones manifestó que siguen teniendo relaciones, que haya declarado que viera por la ventana a Jorge Valdivia, desde la calle, manejando su vehículo y descubre esta situación. Y la propia víctima ha declarado que la celaba constantemente. Es llamativa esta situación, no tiene asidero”, arguyó Maira.

“Lo que pensamos es que hay una ex pareja que tiene relaciones con la víctima, la encara, y se genera esta situación conflictiva para él”, remató. Valdivia fue formalizado «en flagrancia».

¿Por qué Valdivia ya fue formalizado y Monsalve no?

El caso de Jorge Valdivia se suma al del ex subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, quien también enfrenta una querella por violación interpuesta por una subalterna de 32 años. ¿ Por qué, entonces, Monsalve no ha sido aún formalizado y Valdivia ya está en prisión preventiva?

En conversación con BioBíoChile, el profesor de la Clínica Jurídica Penal de la Universidad Finis Terrae, Santiago Fernández, explicó que “la principal diferencia que existe entre el caso de Monsalve y el de Jorge Valdivia está en su flagrancia”.

Ello, porque la denuncia presentada contra Valdivia está “dentro del periodo de flagrancia. Esto es, en un tiempo inmediato a la ejecución del delito” y además porque hubo constatación de lesiones, procedimiento que “entrega un antecedente, algo más contundente, para sostener la denuncia. Es algo que el fiscal valora al momento de determinar si es que va a formalizar o no”.

Por el contrario, en el caso de Monsalve “la denuncia fue puesta en un periodo bastante posterior, 23 días después de consumados los hechos denunciados” y además hay varios “cabos sueltos” en la investigación.

“El caso de Monsalve es bien distinto, porque ahí ya estaba vencido el plazo de flagrancia y necesariamente la detención debe hacerse vía investigación”, remató.