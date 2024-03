(06 de marzo del 2024. El Venezolano).- Ayer fue el día más intenso de mi vida. Un colega me despertó a las 6:30 am con la noticia de que el régimen venezolano sacó a la Deutsche Welle del aire por el episodio que hicimos en “Cómo Te Afecta” sobre la corrupción. En ese programa de YouTube -en el que trabajamos un equipo de 20 personas- decimos que el Estado venezolano es un “Estado mafioso“. Hablamos sobre el Cartel de los Soles y la falta de independencia de poderes.

Por: Ernesto Andrés Fuenmayor

Maduro, en un despliegue de odio, además de quitar la señal, llamó “nazi“ a la DW.

Cuando me enteré de esto se me disparó la adrenalina. Así como cuando tomas demasiado café. Y me sentí muy orgulloso, si les soy honesto. Como periodista es una medalla de honor que un régimen autocrático te deteste.

En el episodio de YouTube -y el video viral que lo acompaño en redes- mencionamos las conexiones entre el crimen organizado y altos funcionarios del gobierno. Aparentemente esto no cayó muy bien entre las filas chavistas. Les pareció que estabamos “difamando a Venezuela”. Lo cual es un doble error: ni difamamos, porque todo es cierto, ni es a Venezuela, sino a ciertos funcionarios que están claramente mencionados en el reporte de 92 páginas de InSight Crime sobre el tema. Y a algunos hasta los busca la DEA.

El caso es que todo lo que dijimos en “Cómo Te Afecta”, en YouTube, es absolutamente cierto. No sólo temenos a Insight Crime y la DEA como fuentes, si no también al Consorcio Europeo de Investigación Política, que usó a Venezuela como caso de estudio para definer lo que es una “mafia estatal”. Además, año tras año, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos reporta los crímenes de les humanidad, y los horrores de la minería illegal. Por si fuera poco, Drew Sullivan, ganador del Pulitzer por su rol en la investigación de los Panama Papers, define al régimen venezolano como “Estado mafioso” en sus investigaciones. Fuentes sobran.

Ya que no podremos llegar a Venezuela por satélite, los esperamos en YouTube, en el canal de Cómo Te Afecta. Los invito a suscribirse y a que vean lo que Maduro no quiere que veas. Ahí estamos construyendo una comunidad informada, aunque le duela a algunos politicos. Cada semana analizamos uno de los grandes problemas de América Latina de la mano de expertos. Queremos brindar un espacio en el que nos informemos, conversemos y crezcamos. Ahí los espero.