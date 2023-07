Caiga Quien Caiga

Seguimos leyendo las cartas sobre las primarias

Es ilusoria la expectativa de que el diálogo, como mecanismo de equilibrio entre las fuerzas políticas que se disputan el poder, pueda conducir a la sumisión de una de las partes para conceder a la otra las demandas a las que aspira, y mucho menos cuando la más relevante de ellas es la de abandono del gobierno.

Así, mientras la oposición democrática ha mantenido como premisa fundamental de confrontación, la derrota total del actual mecanismo autoritario que gobierna Venezuela, el madurismo, en cambio, ha fomentado la débil supervivencia de sus antagonistas políticos porque le permite promover a través de medios de comunicación una parodia democrática que sus aliados internacionales pueden consumir.

Ciertamente, aún existen reproches en forma de calificativos, que de alguna manera pretenden ser acusatorios de la realidad material actual que vive la gran mayoría de los venezolanos, tanto los que permanecen en el territorio nacional como los que se han visto obligados a migrar en el exterior del país.

Con calificativos de chav-bestias a escuálidos, aún existen complejas diferencias que inciden en la posibilidad de lograr una propuesta “aglomeradora” de voluntades, para impulsar una transformación necesaria, volviendo a encaminar a la nación venezolana por la senda democrática.

No vas a captar el voto chavista, cuando exiges, uno, que te arrepientas de haberlo sido y dos, te pronuncies abiertamente contra quienes ejercen el poder en Venezuela, con lo cual serás admitido. Eso parece más bien algún tipo de culto religioso.

Han pasado veinte años desde los esfuerzos de diálogo a los que me refiero, y si bien el sistema que gobierna Venezuela se esfuerza por no interferir seriamente en ningún mecanismo que facilite el diálogo, así como en la oposición democrática, aún no ha sido tomado en serio la necesidad de ello, lo cierto es que no hay otra forma de frenar la inconmensurable crisis que llevará a la implosión del actual sistema de gobierno.

Cuando digo implosión del sistema de gobierno, quiero decir que la democracia definitivamente corre el riesgo de desaparecer como sistema de gobierno en Venezuela.

Reinventando a Sun Tzu en el arte de la guerra, es obligatorio entender que si alguien intenta usar los métodos de una organización civil para enfrentar una estructura que es apoyada por operaciones militares, las estrategias se confunden y eventualmente tendrán que fracasar.

María Corina

Enfatizó que tiene una tarea enorme después de ganar la elección interna de la oposición.

“El 23 de octubre lo primero que tenemos que hacer es unificar a todo el país, a quienes votaron, a quienes no votaron, a los que votaron por mí, a los que no” y agregó que contactará a los presidentes de la región “así como ellos manifestaron en la Cumbre Internacional que se realizó en Bogotá, que quieren y acompañan un proceso limpio y libre, con esa fuerza le diremos que la primera tarea que tienen es que Maduro entienda que los venezolanos en el exterior tienen derecho a votar”.

Entonces, según ella, si gana con 700.000 votos (que son los que realmente aparecen proyectados), ella se va a convertir en la representante de facto de todos los venezolanos (los que votaron, los que no votaron, los que votaron por ella, los que no votaron por ella).

Con esa ”legitimidad” ella, lo primero que va a hacer es dirigirse a los Presidentes que estuvieron en Bogotá, a la OEA, a la Unión Europea, para que obliguen al gobierno de Nicolás a quitarle la inhabilitación, que dejen votar a los 4.000.000 de personas que están en el extranjero, como parte de un nuevo diálogo que tenga como premisa una transición para que el chavismo abandone el poder.

A mi juicio, eso es ilusorio.

En el escenario más optimista, y eso porque estaría basado en el engaño, María Corina sacaría 1.800.000 votos que sacó Capriles en las primarias de 2012. Con eso, según ella, se arrogaría automáticamente la legítima representación de todos los venezolanos, y con ello la fortaleza que se necesita para obligar a Maduro a abandonar el poder. ‎

La respuesta constitucional a su propuesta: las primarias es un asunto político privado, no están previstas en la constitución, y al no estar respaldadas por el CNE no tiene asidero en el Poder Electoral (que es lo que prevé la Constitución).

Su impacto solo tiene validez entre sus co-participantes, porque así se establece en los acuerdos que firmaron los candidatos. No tiene efectos externos. No se impone frente al marco legal vigente.

NO PRODUCE LEGITIMIDAD. Porque no se fundamenta en norma legal alguna de carácter público, y por lo tanto no es exigible y no puede someterse al arbitrio de ningún ente o institución de carácter internacional.

El chavismo sabía hacía qué lado de la cancha iba a colocarse. Por eso, o en parte, se generó una ola de temor ante la participación del ente electoral.

Convencieron a la gente, a la opinión pública.

Sigo insistiendo: El chavismo ha venido ganando todas las guerras políticas en Venezuela, bajo el artificio de la simulación. No estamos frente a unos ignorantes del arte de la política.

Por eso la tesis de Jesús María Casal era forzar la participación del CNE, que es el Poder Electoral, y así poder darle algún tipo de legitimidad y viabilidad al proceso.

No hay estructuras para montar el proceso libre y en paz.

El costo del proceso: movilización, gasolina, fotocopias, refrigerios, entre otros.

Más allá del romanticismo, ¿Cuánto debe aportar cada candidato?

Además de esto, lo que plantea María Corina es un exceso. Me explico.

En Estados Unidos se eligen los candidatos en primarias. En Argentina también. Por nombrar dos.

Ahora imaginen a un candidato electo en primarias aquí, o en Argentina, llamando a la comunidad internacional para que impongan una agenda con la cual, por ejemplo Biden, deba entregar el Poder…..Eso no existe en derecho internacional.

Estados Unidos:

Al día de hoy, el gobierno de Biden está dispuesto a llevar a la negociación al candidato que gane las primarias. Un 80% del alto gobierno está convencido. Del otro 20% me genera dudas “el cazador” y sus relaciones con el tema petrolero.

La representación “inicua”

Inscribieron a Prosperi, en representación de Acción Democrática. Ese partido no lo avala ningún marco legal, pues el chavismo se lo entregó a Bernabé Gutiérrez. Inscriben a Roberto Enríquez, en representación de Copei y está en la misma situación.

Vamos con María Corina, en representación de Vente Venezuela.

El 13 de mayo de 2015, el CNE negó la inscripción como partido político a Vente Venezuela.

No informaron la razón por la que rechazó la solicitud en cuestión.

Siendo “legalizado” posteriormente por la Asamblea Nacional electa en el 2015, sin embargo, no por el CNE. Esta legalización es nula de pleno derecho, porque no es competencia de la Asamblea Nacional, suplir ese papel.

En la actualidad no está habilitado para participar en elecciones.

Tal vez por eso algunos periodistas hablan de shows y estafa.

La oposición democrática debe comprender la necesidad de transformarse en una alternativa, retomando la libertad como estandarte y la “verdad” como bandera, recordando a Albert Camus cuando expresó que “la libertad consiste en no mentir porque donde prolifera la mentira se perpetúa la tiranía”.

Vuelvo a preguntar ¿Con cuál tarjeta va a participar la oposición en las elecciones dentro de año y medio?

No dudo que María Corina y la oposición tengan razón. Ustedes saben que el “madurismo”, “chavismo”, no da puntada sin dedal.

¿Por qué hablan de fraude?

En el comando de María Corina hablan de fraude. Por dos razones:

1) todas las encuestas muestran una tendencia que solamente en la semana después de la inscripción en las primarias, subió de 3 a 4 puntos, o sea de 24% al 27% o 28%, de las personas que manifiestan que van a votar en las primarias. No existe ninguna avalancha.

2) Por las características de las primarias, y por las condiciones del país, las maquinarias electorales son fundamentales. AD, PJ y UNT son los tienen una excelente relación entre voto potencial/voto efectivo. Aunque esto no es una verdad irreversible. Más se constituye en un escenario probable.

Algo que en los ejercicios prospectivos se manifiestan con debilidad en el equipo de Vente. Por eso han acudido a una verbena de liderazgos locales para organizar un grupo de movilización. Dura tarea. No es un imposible.

Haciendo memoria:

La tesis del fraude anticipado la utilizó Chávez en 1998. ¿Recuerdan? Y esto lo están repitiendo gente que incluso no apoya a María Corina de frente. Como el reconocido periodista que trabajó en Globovisión, Alejandro Marcano. Quien dijo que no vota en las primarias porque va a haber fraude.

Recuerden que el Arte de la Guerra, es el arte del engaño. María Corina hoy es un sentimiento nacional, si su equipo sabe “aggionarse”, sabrán hacía donde correr cuando se inicie el fuego.

Los brujos políticos siguen leyendo las cartas de estas primarias…

Lo dicen o se dice, es igual

No me imaginó que tiene que ver Juan Guaidó con el sirio-libanes Tareck El Aissami. Los hechos que justificaron su salida, casi se producen el mismo mes. La diferencia no llega al mes.

Para muchos, los “inhabilitados” están haciendo perder el tiempo. Difícil creer que lo que gobierna Venezuela, retrocede.

Un militar cercano al fallecido charlatán, me dice que Chávez le tenía ganas a María Corina, como mujer. Ciertamente es una mujer además de inteligente, de un gran atractivo y seguro estoy que ella ni pendiente con el mencionado, quién estaba acostumbrado a usar el poder y varias misses, animadoras y actrices cayeron en sus garras.

De lo que sí estoy seguro, es que Chávez jamás habría permitido las agresiones contra María Corina. He allí una diferencia fundamental entre Chávez y los autonombrados “hijos” de él.

María Corina, ha tenido un trabajo permanente para involucrar a la denominada RESISTENCIA.

Esta organización, no lo considera pertinente en estas circunstancias.

Pacto María Corina Machado- Lorenzo Mendoza

Rumor que nos imaginamos de donde viene. Lo que yo se es esto:

El Gerente de Operaciones de Polar aquí en Estados Unidos José Anzola, lo niega rotundamente.

Si Lorenzo Mendoza hubiese tomado esa decisión lo haría público y además ha sido reiterado en explicar su rechazo a esta propuesta.

Habría que esperar hasta después del 22 de octubre 2023.

Ese pacto además quien debe confirmarlo es la propia María Corina, pues él recibiría el testigo de esa larga carrera.

No vislumbro un escenario semejante dado el carácter de la líder de Vente. Incluso, un apoyo público de Lorenzo Mendoza a María Corina, se encuadra en lo imaginario, dada las repercusiones políticas a lo interno de Venezuela.

Nuevamente habría que preguntarse, ¿Cuál tarjeta electoral le están ofreciendo a Lorenzo para ser candidato?

Curiosidades políticas

Hasta el presente, aunque parezca asombroso, queda la de “Bandera Roja”.

¿Se imaginan a MCM o Lorenzo de candidato de Bandera Roja?

Ningún asesor político de alto nivel en los Estados Unidos, a los que tiene acceso Lorenzo Mendoza, le recomendaría algo así. Ni aceptar un endoso, ni enrumbarse en una aventura en donde faltan muchísimos elementos materiales para siquiera garantizar su participación

Bandera Roja: Por dentro y por fuera.

El partido Bandera Roja fue intervenido en dos ocasiones por decisiones del Tribunal Supremo de Justicia: la primera el 15 de mayo del 2013, cuando es nombrada una junta ad-hoc liderada por Pedro Celestino Veliz, desconociendo una asamblea interna del partido en la que Gabriel Puerta Aponte fue reelecto como secretario general.

Mientras que el 13 de agosto del 2020, autoriza a Veliz para postular candidatos a las elecciones parlamentarias de ese año.

El 27 de mayo del 2021, el partido intervenido fue habilitado para participar en las elecciones regionales que se celebraron ese año. Actualmente, esta facción del partido forma parte de la coalición Alianza Democrática. ‎

¿Y entonces?

Hay un tema básico de falta de seriedad en estas primarias. La CNP aceptó que los candidatos fueran postulados por los partidos políticos de oposición, pero en realidad esos partidos políticos no los postularon (salvo la inefable de Alianza Democrática).

A los que no tenían partido les exigieron firmas.

Esto es un tema legal porque no se sorprendan que salga una decisión del TSJ, limitando esto.

Y en el caso de María Corina, Vente, reiteramos, ni siquiera está reconocido como partido ante el CNE, pero la CNP lo validó.

Creo que lo mismo le pasa a otros candidatos.

Volviendo a Bandera Roja

La candidata, es abogada. Su papel me recuerda la historia de el caballo de Troya. Podría quedar como la única candidata que no está inhabilitada. ‎

Cada pieza hay que medirla y ver qué rol está jugando.

Ella llegó un día. Pidió los requisitos. Y luego regresó con partido con tarjeta incluida. Y la aceptaron.

Habló de Gloria Pinho, “Por ti Venezuela”.

Es abogada, doctora en derecho constitucional, especialista en materia penal. La postula la agrupación Por ti Venezuela.

Hace 2 años, fue candidata a la alcaldía de Chacao por la Alianza Democrática, una coalición de partidos que la oposición denuncia como “judicializados” por el chavismo.

Negó que haya representado al movimiento político de Luis Ratti, un ex candidato que ha criticado las primarias y ha solicitado a la Contraloría General inhabilitar a varios de los aspirantes del proceso

Ella es amiga de Gladys Gutiérrez, la presidenta del TSJ chavista, por cierto magistrada de la Sala Constitucional.

Vale recordar que fue Reina de Copei por ahí en los años 80 o 90 no recuerdo exactamente y en un evento donde se eligió a su predecesora, cuando tomó la palabra para hablar de su año de reinado dijo que “todo bien salvo el acoso sexual de RO”.

CONFIRMADO

El chavista y ahora enfrentado a Nicolás Maduro, Rafael Ramírez, financia además de un grupo de profesionales del periodismo e influencers, una opción presidencial de la oposición auténtica. Lo hace incluso simulando enfrentamiento, que uno puede entender perfectamente sobre quien arruinó PDVSA, huyó, acabó también con un medio impreso en el Zulia, cuando el gobierno detectó la operación hecha tras bastidores.

Meganalisis: La más seria

A mi juicio esta es una encuestadora, que si hace el estudio de campo, las muestras y evidentemente no muestra toda la verdad, pues quién la paga tiene ese derecho, sin embargo, lo que publica es válido.

LOS QUE NO VOTAN POR NINGUNO O NO SABEN es la primera opción

Por encima de la que representa el segundo lugar, la primera de todas las opciones, María Corina. Estamos hablando de las primarias, pues en las generales, los números de todos los aspirantes sufren una gran merma y se confirma el dominio del chavismo de un segmento de la votación.

Es de ocuparse y no de preocuparse. Porque esa marcada distancia.

Para ganar hacen falta los votos chavistas como señalamos al principio.

Es necesaria la unidad, pues dividida la oposición es evidente que no se gana.

Las Fuerzas Armadas

Falso que alguno de los candidatos de oposición, haya establecido contacto con un selecto grupo de Generales que detrás de la apariencia tienen un amplio dominio de la oficialidad y tropas.

El preferido de Chávez, ahora de civil, desarrolla su agenda tipo Diosdado. Ellos observan, evalúan.

Hay elementos para avanzar. Lo que no hay es decisión. Está última depende de la interlocución, de los hechos.

Los límites:

El alto madurismo y chavismo, está de acuerdo en flexibilizar las condiciones de participación. No lo hará de gratis. A cambio exige y en política esto es absolutamente válido, cesar las sanciones, el regreso del dinero retenido, entre otros.

Aunque no me caigo a pasiones: La suerte de María Corina es difícil que la cambien. Ver para creer. Tampoco la tiene fácil Henrique Capriles.

La autoridad política de la oposición es el G4. El CNP es para las primarias, más allá de ellas, el vocero político es el G4.

María Corina aspira, no exclusivamente, a ser candidata, pues ella está consciente de los obstáculos. Su objetivo es ejercer la JEFATURA política de la oposición y me parece acertada esa postura.

Se me acabó el papel…hasta la próxima

