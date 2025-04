(22 de abril del 2025. El Venezolano).- Gustavo Petro, presidente de Colombia, aseguró el lunes 21 de abril que el gobierno de Estados Unidos le retiró el visado, por lo que no podrá viajar a ese país.

«Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno. Ya vi al Pato Donald varias veces, entonces me voy a ver otras cosas», dijo Petro durante un consejo de ministros realizado en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.

Aunque no dio detalles sobre los motivos por los cuales supuestamente Estados Unidos le canceló la visa, Petro habló de una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de ese país, relacionada con el tema migratorio, asegura El Nacional.

«Tengo que agradecerle a una corte de justicia que es de los Estados Unidos, su Tribunal Supremo, que sacó la cara por la humanidad, por la democracia y por los fundamentos de la República en contra de las tesis jurídicas de Hitler y de Mussolini», dijo.

El comentario de Petro aparentemente fue sobre la decisión del pasado sábado de la Corte Suprema de Estados Unidos de detener hasta nueva orden las expulsiones de venezolanos, ante los recursos de emergencia interpuestos por una organización que denuncia que el gobierno del presidente Donald Trump intenta expulsar a más migrantes a El Salvador.

🚨| ÚLTIMA HORA: El comunista presidente de Colombia, Gustavo Petro dice que el gobierno de Donald Trump le ha quitado la VISA y que no puede visitar Estados Unidos. 🇨🇴 ¿Apoyas este durísimo golpe al exguerrillero M19? pic.twitter.com/f6jcmsGXhs — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) April 22, 2025