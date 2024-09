(18 de septiembre del 2024. El Venezolano).- El abanderado opositor Edmundo González Urrutia se pronunció este miércoles, 18 de septiembre, tra la circulación de un documento en el que habría reconocido los resultados de los comicios del 28 de julio y admitido el triunfo de Nicolás Maduro.

En un video que subió a su red social X, antes Twitter, el diplomático de carrera dijo que antes de salir de Venezuela cuando se encontraba en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional de 2020 y la vicepresidenta ejecutiva de la República, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez respectivamente, se presentaron con ese texto.

«Se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras o firmaba o me atenía a las consecuencias», explicó en el video en el que se define como presidente electo de Venezuela.

Añadió que antes de partir al exilio a Madrid «hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano», narró González Urrutia.

Aseguró también que como presidente electo hará cumplir el mandato de millones de venezolanas y venezolanos que decidieron por un cambio y la democracia al votar por él.

«Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar. Jamás los voy a traicionar. Esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy», expresó, segun Efecto Cocuyo.

Por qué se fue a España

González Urrutia salió del país el 7 de septiembre pasado, una información que en un primer momento anunció la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y que minutos después España confirmó a través de su ministerio de Exteriores.

Tras llegar a Madrid el domingo 8 de septiembre, el abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática emitió un comunicado y desde la semana anterior se reunió con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y los expresidentes Mariano Rajoy, Felipe González y José María Aznar. Estos últimos tres lo reconocieron como presidente electo, una figura que también cuenta con el apoyo de 177 parlamentarios del Congreso de los Diputados y más recientemente del Senado español.

Sin embargo, Sánchez dijo que aunque apoyaba la recuperación de la democracia en Venezuela, ni él, su gobierno ni el Partido Socialista Obrero Español (Psoe) avalaba a González Urrutia como presidente electo venezolano.

González Urrutia exige que publiquen actas

El líder opositor también exigió en su mensaje que se publiquen las actas de escrutinio y los resultados mesa por mesa, que después de un mes y tres semanas aún no se conocen en el país.

«La comunidad internacional continúa incrementando su respaldo a la voluntad soberana del pueblo venezolano. Lo que deberían estar divulgando son las actas de escrutinio, la verdad es lo que es y está en las actas que ustedes pretenden ocultar. No van a callar un país que ya habló, millones de venezolanos tienen la voluntad de cambio y yo voy a cumplir con ese mandato», agregó.