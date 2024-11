(06 de noviembre del 2024. El Venezolano) Líderes mundiales han manifestado sus felecitaciones al republicano Donald Trump, tras su victoria en las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

El presidente del Salvador, Nayib Bukele, fue uno de los primeros mandatarios en felicitar a republicano Donald Trump, que va camino de la Casa Blanca, reseñó DW

A través de su cuenta en la red social X, manifestó sus «felicitaciones al presidente electo de los Estados Unidos de América, @realDonaldTrump», escribió Bukele en un escueto mensaje en inglés en su cuenta de X en el que agregó: «Que Dios le bendiga y lo guíe».

Congratulations to the President-Elect of the United States of America, @realDonaldTrump 🇺🇸

May God bless and guide you. pic.twitter.com/kl1lr0Dwv4

— Nayib Bukele (@nayibbukele) November 6, 2024