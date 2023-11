(17 de noviembre del 2023. El Venezolano).- J. Michael Luttig, un juez federal conservador, está advirtiendo a otros que no voten por Donald Trump mientras continúa haciendo campaña antes de las elecciones de 2024.

En una entrevista con The Guardian, publicada el lunes 13 de noviembre, Luttig dijo que si Trump, de 77 años, ganara en las elecciones de 2024, sería “catastrófico para la democracia de Estados Unidos”.

Donald Trump está casado con Melania Trump. mega

Trump ha “continuado sosteniendo durante tres años que la elección le fue robada” con el “apoyo completo y total del partido Republicano”, afirmó Luttig, agregando que el empresario ha “corrompido la democracia estadounidense y corrompido las elecciones estadounidenses y ha arrasado con la fe y la confianza de los estadounidenses en su democracia hasta el punto de que hoy millones y millones y millones de estadounidenses ya no tienen fe y confianza en sus elecciones”.

Un juez advirtió que Donald Trump no debería estar en el cargo nuevamente. mega

Como informó OK! anteriormente, Luttig no es la única figura pública que intenta persuadir a la gente de no votar por Trump.

La presentadora de MSNBC, Jen Psaki, está nerviosa por lo que está por venir, especialmente desde que la ex estrella de reality recientemente habló sobre encarcelar a sus rivales políticos si tiene la oportunidad de hacerlo, reportó Newsbreak.

Donald Trump ha amenazado con encarcelar a sus rivales si gana las elecciones de 2024. mega

“Biden no es perfecto“, pero “tenemos que entender cuál es la alternativa aquí”, comenzó ella sobre el presidente actual.

Donald Trump se postula nuevamente para presidente. mega

No te pierdas ninguna historia: suscríbete al boletín de noticias de OK! para mantenerte al día con lo mejor que OK! tiene para ofrecer. ¡Es un chisme demasiado bueno para esperar!

“Si es elegido para un segundo mandato, Donald Trump procesaría a cualquiera que considere un enemigo, desataría tropas contra los manifestantes y básicamente desmantelaría el estado de derecho tal como lo conocemos. Y esta vez, planea rodearse de personas que realmente lo ayudarán a hacerlo. Joe Biden tiene tres años más y de vez en cuando tropieza con cosas. Mira, hay mucho de qué preocuparse en este momento cuando se trata de un segundo mandato de Trump”, afirmó ella.

“Los discursos se están volviendo mucho más perturbadores y mucho más desequilibrados, y todos deberíamos escucharlo de esa manera. También es importante hablar de todo esto y es importante denunciarlo. Pero no hay nada más importante que investigar sus planes reales. Lo más mínimo de un rayo de esperanza aquí es que Trump nos está advirtiendo con su propia voz, con un micrófono encendido y una cámara grabando. Por cierto, nos está diciendo exactamente lo que planea hacer. Todos solo necesitamos escuchar”, continuó ella.