(19 de julio del 2024. El Venezolano).- Tal y como estaba previsto, Milwaukee fue el escenario donde Donald Trump aceptó oficialmente la candidatura presidencial del Partido Republicano durante el cierre de la convención nacional. La noche estuvo marcada por momentos emocionantes y discursos apasionados que resonaron en la audiencia.

“Me presento ante ustedes esta noche con un mensaje de confianza, fuerza y esperanza. (…) Me presento a presidente para todo Estados Unidos, no para la mitad, porque no hay victoria ganando solo la mitad”, declaró Trump, con su oreja derecha todavía vendada.

La jornada comenzó con una presentación peculiar por parte de Hulk Hogan, reconocido por su ferviente apoyo al partido. Hogan entró al escenario vestido de manera casual, pero en un momento dramático se arrancó la camiseta para revelar una musculosa que decía “Trump/Vance 2024″. “Gané el título mundial justo delante de Donald J. Trump”, proclamó. “Va a ganar en noviembre, y todos vamos a ser campeones de nuevo.”

El cierre del evento fue emotivo, con la aparición de Eric Trump, quien dio un discurso largo y aplaudido en apoyo a su padre. La entrada de Donald Trump fue triunfal, vestido de rojo absoluto, saludando a todos los presentes, y con una entrada perfectamente programada que levantó a todos en aplausos.

Durante el acto, Trump se acercó y besó el casco del ex jefe de bomberos Corey Comperatore, quien murió en un intento de asesinato contra Trump en un mitin en Pensilvania el fin de semana anterior. “Pido que guardemos un momento de silencio en honor a nuestro amigo, Corey”, solicitó Trump.

Antes de que Trump subiera al escenario, se proyectó un video que mostraba momentos de su vida con diversas figuras de la farándula de Nueva York y líderes internacionales como Angela Merkel, Emmanuel Macron y Benjamin Netanyahu, contrastados con imágenes de sus enemigos como Xi Jinping y Vladimir Putin, y un video de Joe Biden tropezando en una escalera de avión. El video terminó con una imagen de Trump con el puño en alto y sangrando, mientras la audiencia gritaba “USA, USA”.

Trump apareció en el escenario a las 21:30 hora de Milwaukee y comenzó su discurso: “Nada me detendrá en esta misión porque nuestra visión es justa y nuestro rumbo puro. No importa qué obstáculo se nos presente. No nos vendremos abajo, no lo haremos mal. No daremos marcha atrás y nunca dejaré de luchar por ustedes”, afirmó.

El discurso de Trump incluyó críticas al Partido Demócrata y a su uso del sistema judicial como arma política. “No debemos criminalizar la disidencia ni demonizar el desacuerdo político”, afirmó. “El Partido Demócrata debería dejar de inmediato de utilizar el sistema judicial como arma y de etiquetar al oponente político como enemigo de la democracia.”

Trump también prometió un gobierno que servirá a los estadounidenses “mejor que nunca” y subrayó la necesidad de unidad en el país: “En una época en que nuestra política nos divide con demasiada frecuencia, es momento de recordar que todos somos conciudadanos. Somos una nación bajo Dios, indivisible.”

El ex presidente también hizo alusiones a la “invasión migrante” y prometió cerrar la frontera con México el primer día de su hipotético segundo mandato. Además, acusó a la Administración de Biden de “destruir” la Seguridad Social y prometió acabar con la inflación, reseñó Infobae

La convención republicana cerró con una tradicional caída de globos rojos, blancos y azules, y se espera que Trump y Vance celebren su primer mitin conjunto en Michigan este sábado, un estado crucial para las próximas elecciones.

La unión republicana se mostró más fuerte que nunca, con Trump concluyendo su discurso con un mensaje de victoria inminente: “Ganaremos, ganaremos, ganaremos.”