(05 de marzo del 2025. El Venezolano).- El discurso de un presidente ante el Congreso — incluso sin el formalismo de un discurso sobre el Estado de la Unión — suele ser un momento para una llamada a la unidad nacional y afirmaciones predecibles sobre la fortaleza del país.

Pero ese no era el plan del presidente Donald Trump de acuerdo a nota de AP, su discurso del martes por la noche fue implacablemente partidista, alardeando de su victoria electoral y criticando a los demócratas por no reconocer sus logros. El tono duro reflejó la estrategia arrolladora de Trump en su segundo mandato, restando importancia a la oposición y exigiendo lealtad en todo el gobierno federal.

A continuación, los puntos clave del discurso:

Trump expresa quejas y destaca logros

Trump estableció un tono de división casi desde sus primeras palabras, al describir a su predecesor, Joe Biden, como el peor presidente de la historia y reprender a los demócratas por escatimarle tanto sus elogios que ni siquiera le otorgaron un aplauso de cortesía.

Se equiparó a sí mismo con el primer presidente del país, George Washington, al hablar sobre lo que describió como una avalancha de logros iniciales de su segundo mandato.

Hablaba ante una cámara dividida. Los republicanos se pusieron de pie y vitorearon. Entre los demócratas hubo silencio, con gritos ocasionales de protesta. El único aplauso llegó cuando anunció que Ucrania quería reiniciar las negociaciones de paz.

Trump se adentró en puntos de conflicto cultural, como su oposición a la discriminación positiva, los programas de diversidad y los derechos de las personas trans.

Infló la magnitud de su victoria en noviembre, cuyo margen fue en realidad uno de los más pequeños en la historia estadounidense. El tono era más el de un discurso de campaña que el de una comparecencia ante el Congreso.

En una sorprendente ruptura del protocolo y un ejemplo de la fractura política, un demócrata, el representante Al Green de Texas, se levantó y gritó a Trump, gesticulando hacia el presidente con su bastón. Se negó a sentarse cuando se lo pidió el presidente de la Cámara, Mike Johnson, republicano de Luisiana, quien ordenó su expulsión.

Trump describió a los demócratas como una causa perdida. “No hay absolutamente nada que pueda decir para hacerlos felices”, afirmó.

Trump se muestra más amable con Zelenskyy tras días de críticas al líder ucraniano.

Trump ha sido implacable en su crítica al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy.

Pero hacia el final de su discurso, Trump leyó una carta de Zelenskyy que había recibido más temprano en el día.

“La carta dice que Ucrania está lista para sentarse a la mesa de negociaciones lo antes posible para acercar la paz duradera”, dijo Trump. “Nadie quiere la paz más que los ucranianos (…). Mi equipo y yo estamos listos para trabajar bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump para lograr una paz que perdure”.

Queda por ver si la carta marcará un deshielo en la complicada relación entre Trump y Zelenskyy.

A finales de la semana pasada, Trump y el vicepresidente JD Vance aprovecharon una reunión en la Oficina Oval para criticar a Zelenskyy por no agradecer lo suficientemente los miles de millones de dólares en ayuda de Estados Unidos que se han destinado a Ucrania. Trump luego terminó abruptamente la reunión en la Casa Blanca donde se suponía que se firmaría el acuerdo — diseñado para dar a Estados Unidos acceso a los depósitos de titanio, litio, manganeso y otros recursos de Ucrania.

El lunes, Trump ordenó una “pausa” en la asistencia de Estados Unidos a Ucrania en un intento de aumentar la presión sobre Zelenskyy para que participara en negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia.

Trump culpa a Biden por el aumento del precio de los huevos, no a la gripe aviar

El presidente dio voz a la frustración de muchos estadounidenses por el aumento de los precios de los alimentos, en especial el disparado coste de los huevos, pero culpó a Biden en lugar de a la gripe aviar.

“Joe Biden especialmente dejó que el precio de los huevos se saliera de control, y estamos trabajando arduamente para reducirlo”, dijo Trump. Su secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, dijo la semana pasada que los precios de los huevos podrían seguir aumentando más de un 40% este año.

La principal razón por la que los precios de los huevos han aumentado a una media récord de 4,95 dólares por docena este mes es que más de 166 millones de aves han sido sacrificadas para limitar la propagación de la gripe aviar que ha sobrepasado a las granjas en todo el país.

El gobierno anunció que el Departamento de Agricultura invertirá otros 1.000 millones de dólares, además de los aproximadamente 2.000 millones de dólares que ya ha gastado en la lucha contra la gripe aviar desde que comenzó el brote en 2022.

La presencia constante de Elon Musk

Trump elogió a Elon Musk, el multimillonario a quien ha encargado la reestructuración del gobierno federal y la fuerza laboral. Los demócratas intentaron refutar de palabra al presidente gritando “falso” ante algunas de sus afirmaciones de éxito.

Musk, sentado en el palco, se levantó cuando los republicanos lo aplaudieron. Los demócratas sostenían carteles que decían “Musk roba”.

El presidente dijo que Musk ha encontrado “cientos de miles de millones de dólares en fraude”, exagerando enormemente los logros de su equipo. Por ejemplo, muchos contratos cancelados ya estaban pagados por entero, de modo que anularlos no supuso un ahorro para el gobierno.

El empresario iba vestido más formalmente de lo habitual, con un traje oscuro y una corbata azul en lugar de una camiseta negra con el mensaje “soporte técnico”.

Musk tiene una gran influencia como asesor presidencial y lidera los esfuerzos de Trump para reestructurar y reducir el tamaño del gobierno federal. Miles de trabajadores han sido despedidos, y se esperan muchos más recortes de personal.

Trump avanza en su guerra arancelaria

Hace mucho que el presidente ve al mercado de valores como una estrella guía. Pero ignoró las pérdidas de Wall Street que eliminaron las ganancias desde las elecciones de noviembre.

El mercado de valores ha ido cayendo mientras Trump impone aranceles a Canadá y México, socios comerciales críticos que han respondido con sus propios gravámenes. La disputa amenaza con aumentar los costes para los consumidores estadounidenses incluso cuando el presidente promete reducir los precios.

Trump no mostró interés en retroceder, describiendo los aranceles como parte integral de su programa político.

“Los aranceles van de hacer a Estados Unidos rico de nuevo. Y está sucediendo y sucederá bastante rápido. Habrá una pequeña perturbación, pero nos parece bien”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que planea anunciar aranceles de represalia contra Estados Unidos el domingo.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, describió antes el martes los aranceles de Trump sobre las importaciones canadienses como simplemente “una cosa muy tonta”.

Trump ofrece algo para todos

Para los ricos extranjeros, habló sobre su plan para introducir una “tarjeta dorada” de cinco millones de dólares, que otorga a los adinerados un estatus migratorio preferencial.

“Permitiremos que las personas más exitosas en la creación de empleo de todo el mundo compren un camino hacia la ciudadanía estadounidense”, dijo Trump. “Es como la tarjeta verde, pero mejor y más sofisticada”.

También argumentó que está a favor del hombre corriente, redoblando sus promesas de campaña de impulsar tres proyectos de ley que podrían tener un gran impacto en los trabajadores estadounidenses.

“Pido que no haya impuestos sobre las propinas, no haya impuestos sobre las horas extra y no haya impuestos sobre los beneficios de la Seguridad Social para nuestros grandes ancianos”, dijo Trump.

En otro momento, se entusiasmó al afirmar que sus políticas comerciales serán una bendición para la industria agrícola, aunque senadores de estados agrícolas han advertido que los aranceles podrían perjudicarlos.

Eso fue entonces, esto es ahora

El presidente siempre ha disfrutado de su reputación de duro interlocutor. Pero una mirada atrás a 2017, cuando Trump dio su primer discurso ante el Congreso en su primer mandato, muestra cómo Trump se ha vuelto aún más intransigente.

Hace ocho años, habló sobre trabajar con Trudeau para apoyar a las mujeres emprendedoras en ambos países. Rindió homenaje al “camino de nuestra nación hacia los derechos civiles”. Dijo que “una reforma migratoria real y positiva es posible”. No hubo referencia a Barack Obama, a quien reemplazó en la Casa Blanca.

Ahora Trump está enfrentado con Trudeau por los aranceles. Utilizó su discurso para criticar las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, que ha ido eliminando rápidamente en todo el gobierno federal. Sus comentarios sobre inmigración se centraron en la deportación de criminales. Y se burló repetidamente de Biden.

