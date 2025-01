(30 de enero del 2025. El Venezolano).- Nuevamente, el director francés de Emilia Pérez, Jacques Audiard, se encuentra envuelto en polémica tras realizar declaraciones sobre el idioma español que muchos usuarios de Internet calificaron como “no muy gratas.” Si bien la película no ha logrado un gran éxito en la taquilla mexicana, la conversación en torno a ella sigue cobrando fuerza, especialmente tras hacer historia al obtener 13 nominaciones a los premios Oscar.

Recordemos que el cineasta hace unas semanas visitó México para la premiere de la película Emilia Pérez y pidió una disculpa ante las críticas de mostrar temas dolosos sobre la violencia, los desaparecidos y el narco mexicano. “Si creen que lo hago con mucha ligereza, les ofrezco una disculpa“, dijo durante la conferencia que dio en la CDMX.

Ahora, una entrevista de publicada en YouTube, el 21 de agosto 2024, al medio Konbini, Jacques Audiard aseguró: “El español es una de las lenguas de países emergentes, en desarrollo, de modestos, de pobres y de migrantes”, indica Glamour.

Por otro lado, también dijo que, “apenas hablo otro idioma que el francés, ¡y aun así!, me puso en una relación muy interesante. Como estoy completamente loco por mi idioma, si estoy en francés, me concentraré en todos los detalles. Allí se me abre todo un campo poético”.

