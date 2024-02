(27 de febrero del 2024. El Venezolano).- El diputado del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y exministro de Transportes José Luis Ábalos ha comparecido este martes en el Congreso de los Diputados para responder a las peticiones de dimisión de su escaño, después de que estallara el escándalo por el caso en el que fue detenido quien fue su asesor y mano derecha, Koldo García.

Ábalos hizo una férrea defensa de su contribución al partido y de su gestión al frente de la cartera de Transportes, por lo que se negó a dimitir de su cargo de diputado. Del mismo modo, dijo que para no perjudicar a su partido abandonará el grupo parlamentario socialista y se pasará al mixto.

“No puedo acabar mi carrera política y mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente”, sostuvo en su defensa.

La crisis se desató la semana pasada, cuando la Policía procedió al arresto de 20 personas, entre las que se encontraba García. Se investiga si la presunta trama de corrupción se lucró con elevadas comisiones de contratos de material sanitario, durante la pandemia de coronavirus, con diferentes administraciones como el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Interior y los Gobiernos regionales de las Islas Baleares y las Islas Canarias.

Después de que trascendiera que García sería el cabecilla de la trama, desde la oposición política se empezó a apuntar directamente a la cabeza de José Luis Ábalos.

Poco después fueron pesos pesados del PSOE, como la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quienes empezaron a sugerir que el exministro debería dimitir, aunque no estuviera implicado en la trama, por responsabilidad política.

Finalmente, este lunes, la portavoz socialista, Esther Peña, anunció que la ejecutiva nacional de la formación había decidido por unanimidad exigir el acta a Ábalos, para lo que le daban 24 horas.

El todavía diputado ha hecho hincapié en que no está imputado, no está acusado de nada, no hay ningún indicio en la investigación que le apunte y no ha experimentado enriquecimiento ilícito. “No puedo acabar mi carrera política y mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente”, sostuvo.

También ha dedicado palabras a su trayectoria política dentro del PSOE, del que llegó a ser número dos al ocupar el cargo de secretario de Organización (2017-2021), y a afear a sus ahora excompañeros de partido, por considerar que se han dedicado a dañar su imagen pública.

Ábalos fue ministro en el Gabinete de Pedro Sánchez desde que este llegó a la Presidencia del Gobierno, en julio de 2018. Sin embargo, en 2021 fue cesado sin mediar explicaciones y desde entonces funge como diputado raso.