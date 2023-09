La semana pasada, en su programa 446, Diosdado Cabello, después de indicar que la Juventud del PSUV es más fuerte que cualquier partido de oposición, comenzó a realizar unas reflexiones que son una suerte radiografía política de la situación real que está enfrentando.

Específicamente dijo que “el enemigo actúa, opera, nos identifica, nos aplica planes, nos aíslan y a todo al que van aislando se lo van tragando”.

Luego señaló, refiriéndose a los chavista “que debemos estar siempre unidos, el que se mete con uno se mete con todos…” dirigiendo a un público que semanalmente acude a su programa como ovejas, expresando lo que él quiere.

Allí soltó una perla y expresó “debemos hacer las cosas bien, porque no es una solidaridad automática” Y en todo este discurso hizo énfasis en una afirmación: el sentido de supervivencia dice lo que se debe hacer.

Esto lo afirmo haciendo una metáfora con la forma en que las sardinas forman cardúmenes para hacerse más grandes que una ballena, y así poder defenderse de los ataques de los tiburones, de los delfines, de peces más grandes en general.

Lo que Diosdado resaltó.

Voy a resaltar cuatro (4) aspectos de esto que dijo Diosdado, el panita “Diosdi”, como le dicen los patriotas cooperantes que últimamente están muy comunicativos, desde que Patricia me dejó al frente de su programa, de repuesto, por unos días.

Primero. Diosdado siempre tiene claro los objetivos a los que ataca. Le gusta hacer alarde de señalar a la gente con nombre y apellido. O en su defecto, utiliza términos como “el imperio” o “la derecha” o “la oposición”. Pero en esta extraña formulación de ideas menciona a “el enemigo”. Como si no supiera de quién se trata, o como si lo supiera pero no lo puede decir.

Cualquiera de estas dos posibilidades, sólo pueden indicar una cosa. Que existe un temor, y que no puede señalar al enemigo que está confrontando.

Segundo: Diosdado indica que el enemigo está actuando. El enemigo los tiene identificados. Y en sus operaciones está logrando debilitar uno por uno a la cúpula que está en el poder. Los está aislando. Allí están Clíver, Alex Saab, el Pollo Carvajal, hablando de los que están presos. Pero también está la caída de Tareck El Aissami. Los descubrimientos sobre las sórdidas actuaciones de Jorge y Delcy Rodríguez. La alianza de esta última con Nicolasito Maduro.

La apariencia de fortaleza de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello no es verificable. Es como el helado que se va derritiendo. Como dice “Papá Cerdito” en el programa infantil “Pepa”, lo que va quedando es una sopa de helado. Invendible.

Tercero: Diosdado señala también que están confrontado algo más grande, del tamaño de una ballena. Yo sé que los mariacorinistas saldrán diciendo que es su lideresa. Dejen de estar mirándose el ombligo, porque no es así. Diosdado se refiere al movimiento de la Resistencia. Integrado por militares chavistas y civiles, con una estructura que ya se encuentra presente en todo el país. Tipo colmena. Y que los equipos de inteligencia del gobierno no han podido descifrar (o tal vez se hacen que no pueden, porque la resistencia está en todas partes).

Cuarto: Diosdado define la situación actual del PSUV. Son unas sardinitas. Pero unas sardinitas que ahora resulta que no asumen solidaridad automática.

El fin de semana estuvo de visita en Miami un amigo que conoce bien a Diosdado. Me hablaba del rol importantísimo que jugó en su momento el fallecido Adrián, su hermano. Del dinero que resguarda Raquel Bernal, la Barbie de Chávez. De la vez que Chávez señalaba en el horizonte “los topochales de Diosdado Cabello” en un Aló Presidente. Y la competencia que desde Atún Eveba se la hacía al Atún Margarita de Empresas Polar, ambas empresas beneficiarias de los dólares del SUCRE, con los que importaban atún con sobreprecio desde Ecuador.

Diosdado y su mazo se le nota un poco agotado. Lo entiendo. Está como en el mito de Atlas, sosteniendo sobre sus hombros al PSUV, mientras Nicolás Maduro sigue echando por tierra el proyecto de Hugo Chávez.

A Diosdado como otros Dios griego, Apolo, le encanta jugar a predecir el futuro. Por eso repite en cada programa que “las primarias no van”

Atacas a Capriles calificándolo de fracasado, tras entregar las elecciones del 2013 engañado por Juan Manuel Santos, cuando tu compartes el mismo fracaso, engañado por los cubanos que no te cedieron el gobierno cuando te lo prometieron.

En cambio te sembraron el expediente por narcotráfico que tanto te ha corroído, clamando que no es verdad.

Y que conste que he sido el único que ha explicado que fue una trampa de los cubanos, porque sino Cliver Alcalá no se habría liberado de los cargos que le imputaron.

Allí te mandaron el mensaje, y tú has venido escuchando las propuestas de los negociadores de Joe Biden.

Te quejas de que ellos no cumplen. Pero los que nunca te cumplieron fueron los cubanos.

Y allá fuiste a parar, a Cuba.

Cuando el G2 se enteró que estabas en conversaciones con los norteamericanos, no les gustó. Aunque no es primera vez.

Sigues enfrascado en evitar que Capriles y María Corina sean candidatos de la oposición, porque te arrastra la misma frustración de que no puedes ser el candidato del PSUV. Y te duele porque en un pequeño libro de portada negra, quedó al descubierto que Nicolás Maduro traicionó a Chávez, por lo que tú, Diosdado, tienes más de 10 años sirviendo de soporte a un traidor. Y no un traidor cualquiera. Al traidor de Chávez.

Estás alarmado porque el enemigo que no quieres mencionar se ha vuelto un gigante. Un gigante que no quiere responder a los traidores de Chávez y a los verdaderos traidores de la Nación venezolana. No los puedes acusar de oposicionistas, porque son patriotas “ferales”, cuya bandera es Venezuela, y su causa es la emancipación democrática del país.

“Diosdado. Panita Diosdi”. Mi amigo me decía que si había un símil de Pinochet dispuesto a dar un giro democrático, ese eres tú.

Aquí me han atacado porque he dicho que Diosdado Cabello no es parte del problema, sino que forma parte de la solución.

Mi amigo cree en eso, él es quien le ha insistido a los norteamericanos que tienes el valor, y el temple del verdadero patriota.

Yo pienso que te pasó como aquella conversación que tuvo Hugo Chávez una noche, cuando actores del 4F le preguntaron por qué estaban tan lejos del proyecto bolivariano que habían soñado.

Chávez les dijo. “El camino del poder en países como Venezuela, es como cuando uno cae en una cloaca. Para salir de allí tienes que salir siguiendo el camino de las ratas. Y una vez afuera, por más que te bañes, sientes que el olor no se te quita”.

Pienso que sigues perdido buscando la forma de salir de tu laberinto, Diosdado. Y sirva ese pensamiento de Chávez para María Corina. Incluso si llega a ser Presidente, va a tener que emprender una travesía similar a la que describió el tristemente fallecido y traicionado presidente, para mi “El charlatán del siglo”.

Diosdado. Con todo y que andan en cardúmen, las sardinitas casi siempre terminan en una lata.

Eso sí, hay latas, “laticas”, y “latiquitas”. Como van las cosas, te va a tocar una de las bien “chiquiticas.

Jorge está confinado. Créeme. Tu debilitado. Y Maduro no va. Los gringos van a colocar a Lula en su lugar. Y los cubanos van a tener su acuerdo.

Mientras tu, Diosdado en tu lata de sardinas.

Los gringos quieren a Capriles. Y Capriles ahora le dio por darle el chance a Maria Corina.

La carga de mantener vivo el PSUV es de Diosdado. Y la jugada de Jorge es colocar a Delcy, con Somos Venezuela.

Les resumo lo que hay.

Suarez Chourio considera a Jorge Rodriguez “impotable”.

El que no tenga en cuenta al Negro Chourio no sabe lo que está pasando realmente.

A Lacava lo atacaron duro estas semanas para sacarlo del juego. Porque es el único que tiene recursos para una campaña.

El “conde-nado” sigue en lo mismo. Su acuerdo con Luis Vicente León para conseguir fondos sigue vigente, aunque el dinero no ha aparecido.

El acto de Elvis Amoroso en la Contraloría, es un mensaje a García. La postura de Cilia, es la misma y el nuevo presidente del CNE, es de la tribu de la “primera combatiente”: No quiere habilitar a nadie.

La guerra contra Diosdado es porque los gringos han hablado con él.

No es el mismo jueguito de Maduro con “el Cazador”. Porque el de Diosdado si es político.

TPS PARA LOS VENEZOLANOS DEL BETAVERSO.

La semana pasada, durante un programa acerca de la crisis migratoria en New York, y las repercusiones de esta situación, el Alcalde de esa ciudad, Erick Adams considera que no ve la forma en que todo esto tenga fin.

En medio de esta crisis en New York, un enorme contingente de venezolanos parecen haber construido una realidad paralela que tiene de cabeza a las autoridades, que no hallan solución práctica a lo que están afrontando.

Y revisando en las redes sociales, esta realidad ya fue bautizada como el Betaverso. Y esto se refiere a todo un entramado cultural, que un enorme grupo en particular de venezolanos han implantado en su estadía en Nueva York.

Su forma de expresarse, su vestimenta, el comportamiento social, las costumbres. Demostrando además una impresionante adaptación al entorno, donde parece más bien que son ellos los que están adaptando el entorno a su modo de vivir.

Explicamos en aquella oportunidad, que las consecuencias estaban siendo transmitidas a los legisladores del congreso de los Estados Unidos, en un aparente conflicto entre el Alcalde, la gobernadora del Estado y el gobierno federal, todos pertenecientes al partido demócrata.

Y en un intento por tratar de lidiar con este conflicto entre pares, aparecieron enfrente del hotel Roosevelt, que funciona como refugio de migrantes, los congresistas Adriano Espaillat y Alexandria Ocadio-Cortez, quienes intentaron presentar algunas propuestas para resolver ciertos aspectos que supuestamente impiden agilizar las respuestas a la compleja situación.

Recibidos por un grupo de ciudadanos neoyorquinos muy enfadados, a los congresistas no les alcanzó la voz para explicar las soluciones que están proponiendo.

Todo parte de un problema que los inmigrantes, sobre todo venezolanos, alojados en habitaciones que le cuestan a la Alcaldía 500$ cada noche, exponen cada vez que les piden abandonar los refugios para que nuevos grupos de migrantes se puedan alojar, que no tienen dinero.

Y que por eso no se pueden ir porque no tienen trabajo. Y no lo tienen porque no tienen el permiso reglamentario, un documento que emite el gobierno federal para que las empresas puedan contratar a inmigrantes.

En el caso de los solicitantes de asilo, a partir de la fecha en que se solicita el asilo, seis meses o unos 150 días, después se puede pedir una autorización de trabajo.

El problema radica en que de los 48.000 inmigrantes adultos atendidos actualmente por la Alcaldía, no llegan a 5.000 los que han solicitado asilo, y apenas unos 1.500 ya cumplieron los seis meses.

Los demás se quejan de que no pueden introducir los asilos porque los abogados son costosos, y como no trabajan, no tienen con qué pagar.

La desesperación es tan grande, que la gobernadora del Estado de Nueva York ha manifestado su intención de emitir sus propias autorizaciones de trabajo dentro del Estado, algo que ha alarmado a los congresistas demócratas, porque es contrario a la Ley.

En esta enorme crisis, el descontento de los ciudadanos de New York es tal, que existe la certeza de que los demócratas van a perder las elecciones del 2024, por lo que, con las alarmas encendidas, todos se llegaron a la ciudad a ver qué pueden hacer.

Alexandria Ocasio-Cortez, una congresista simpatizante del régimen de Nicolás Maduro, planteó lo que ella considera una solución estelar: como se hace tan difícil que los venezolanos puedan tramitar su asilo, con la consecuente demora de los permisos de trabajo, propone que el gobierno federal de Joe Biden extienda el Estatus de Protección Temporal (TPS) a todos los venezolanos, para que así se les haga más fácil obtener los permisos de trabajo.

Tal parece que Alexandria Ocasio ha pasado por alto, que para poder obtener la autorización de trabajo a través del TPS, también hay que aplicar.

Sin embargo, al escuchar a Mayorkas, comprobamos que la tesis de la congresista Ocasio prevaleció.

Y en el Betaverso de estos venezolanos en New York, cualquier ocurrencia es posible.

Ya están pidiendo casa. Como les han quitado las motos, piden que se las cambien por carros. Hubo uno que vio un aviso donde se pide que DONEN LANCHAS PARA LOS VETERANOS (Donate a Boat to Help Veterans), y también pidió que le regalen una lancha de esas.

Esto va para rato. Y los republicanos ni siquiera han iniciado la campaña en New York.

LA GRAN PREGUNTA:

Maduro y las Fuerzas Armadas de Padrino, necesitaron 11 mil soldado para desalojar y poner orden a unos presos (caso Tocorón Estado Aragua), ahora nos quieren llevar (y no es primera vez que lo digo) a un conflicto armado con Guyana: ¿Cuántos hombres necesitaran para esa tarea con un país apoyado por naciones más poderosas y además mejor preparadas (por años) para defender lo que ellos consideran su territorio?

Señor Maduro, no someta más a nuestro gentilicio al ridículo. El único responsable de perder la Guayana, legalmente y de hecho, es usted, Hugo Chávez y la Cuba de Fidel. El mejor acto de patriotismo que ustedes pueden hacer, es abandonar el poder o quizá, ofrecerse a los chinos como voluntarios para ir a la Luna. Eso sí, que los ingenieros que preparen la nave, sean egresados de la Universidad Bolivariana.

Burlarse de las personas con discapacidad es una falta de respeto y puede considerarse como un comportamiento discriminatorio, pero la legislación puede variar según el país.

¿En Venezuela es delito?

El Código Penal no establece específicamente como delito el burlarse de las personas con discapacidad, pero eso no justifica ni valida ese tipo de comportamiento. Es importante promover la inclusión y el respeto hacia todas las personas. ¿Someterlos al escarnio público si es delito? El Código Penal de Venezuela contempla el delito de difamación, que puede aplicarse en casos de someter a alguien al escarnio público, independientemente de si esa persona tiene o no una discapacidad. ¿Qué artículos del código penal? El 444 del Código Penal de Venezuela establece el delito de difamación, mientras que el 448 se refiere a la difamación cometida por medios impresos o audiovisuales. Estos artículos pueden aplicarse en casos de someter a alguien al escarnio público.

El hombre que se hace llamar FISCAL GENERAL en Venezuela, aplica el derecho a conveniencia. Si es opositor o contrario al gobierno de Maduro, sí. Caso contrario, ni con el pétalo de una rosa.

EL JEFE DEL PRANATO EN VENEZUELA

Según una buena fuente de Venezuela, nos confirma que “El Potro” Álvarez es el Líder Mayor, asistido por Iris Varela como Líder-Gobierno, Ugueth Urbina Líder enclave y el Jefe Pram Nacional Niño Guerrero.

PRIMARIAS No hay pero JEFES SI.

Hasta el presente, no hay posibilidad de que se realicen las elecciones primarias en la oposición venezolana. No hay consenso en el ALTO CHAVISMO. Sin embargo, los mediadores noruegos y los representantes de Estados Unidos insisten.

Ni Diosdado, ni Jorge Rodríguez ni Cilia las aceptan. La presidenta del TSJ, coincide con la rebelde María Carolina Uzcátegui y plantea que las mismas se hagan dirigidas por el CNE y sin inhabilitados.

No obstante, María Corina ya no oculta su intención fundamental: ERIGIRSE en la voz cantante de la oposición en Venezuela y lo ha logrado, más allá de que le permitan o no ser candidata.

Lo complicado es que su discurso nuevamente vuelve a ser agresivo en contra de muchos factores de la oposición y eso a futuro le restará apoyos. Para ganar, todos hacen falta.

La mejor prueba de lo que ocurre con las primarias es que prácticamente Capriles desistió bajo la excusa del nacimiento de un nuevo hijo.

Los Estados Unidos ven con buenos ojos su nombre, aunque Capriles planteó la habilitación tanto de él como de María Corina. Otros creen que ese gesto es una excusa para justificar su postura futura.

EL SILENCIO DE LOS NO INOCENTES

No entiendo porque los “autocalificados” líderes opositores guardan silencio cómplice, sobre los gravísimos problemas de Venezuela: Electricidad, gasolina, inseguridad, costo de la vida, bajos salarios, presos políticos y pare usted de contar.

¿Será por eso que la gente tiene muy poca intención de participar en primarias y en elecciones?

Estamos de lunes a viernes en el canal de youtube Factores de Poder. Sígueme en redes como @Angelmonagas. Caiga Quien Caiga Sin Censura.