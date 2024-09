Dice un refrán popular que no hay nada más peligroso que un mono con una hojilla, o navaja. Y es que los monos con su alta y disparatada movilidad, si les pones un objeto cortante en las manos, se convierten en una bomba de tiempo.

Por José Gregorio Briceño Torrealba.

Eso pasa en un país como el nuestro, donde quienes gobiernan asaltando el poder, son individuos que carecen de empatía y compasión, que se destacan por su inhumanidad y falta de conciencia, y que han elevado el entreguismo y la traición a niveles alarmantes. Estos seudolíderes, dignos herederos del traidor mayor, infame y hoy felizmente difunto, han demostrado una capacidad extraordinaria para explotar y oprimir a los más vulnerables.

Anuncios

La corrupción, la impunidad y la injusticia parecen haberse convertido en la norma, y la esperanza de un cambio positivo parece cada vez más lejana. Sin embargo, es importante recordar que la historia nos muestra que los períodos de oscuridad suelen ser seguidos por momentos de transformación y renovación.

La afrenta e insolencia mostradas al designar a este malandro el capo de El Furrial, Diosdado Cabello Rondón, como ministro de relaciones interiores es una de las tantas evidencias de que quienes usurpan el poder, son narcoterroristas, sus integrantes en la mayoría de los casos, tienen antecedentes penales y mientras más delitos muestren en su expediente más califican para formar parte de esa mafia llamada PSUV.

Este engendro del mal cuenta con el expediente de la antigua Policia Técnica Judicial-PTJ, número B551605, del domingo 22 de marzo del año 1981, que señala que el sitio del suceso fue en la calle principal de El Furrial, número 4665 y el imputado fue Diosdado Cabello Rondón por violación a una menor de edad, nos evidencia que dicho “personaje” es un malandro viejo, desde siempre está lleno de resentimiento y odio. En las informaciones que me han llegado dicen que eso es un mal de familia, ya que su madre era dirigente del partido Acción Democrática y se ganó la confianza del jefe de dicho partido, Luis Alfaro Ucero y una de las formas de jalar bolas era delatando (sapeando) a los guerrilleros de la época para que los torturaran y así es como Luis Alfaro, le lleva a su casa en El Furrial al hoy comisario jubilado, Henry López Sisco, con quién he conversado y me confirmó que la señora en cuestión se montaba en el vehículo con la comisión a señalarles los sitios en donde vivian o marcarle las casas.

Esa enseñanza y resentimiento ya sabemos de donde viene y con razón inventó la operación Tun Tun aprendida desde niño.

No olvidemos que Diosdado viene teniendo un férreo control desde hace muchos años de la policía política, anteriormente DISIP y hoy SEBIN, el general Gustavo González López actual director fue su funcionario de confianza desde que fue gobernador del estado Miranda (2004 – 2008) es uno de sus brazos para ejecutar las torturas y asesinatos, recordemos algunos casos como la masacre de El Junquito en donde asesinaron a Oscar Pérez y su gente, después de haberse rendido, todas las investigaciones periodisticas con sus secuencias, evidenciaron que la orden la dio Diosdado. También es importante recordar dos casos conocidos en el estado Monagas, en el Merey de Amana, desaparecieron a varios padres de familia que se metieron en una finca de sus testaferros a cazar y nunca aparecieron sus cuerpos, en donde tienen laboratorios de drogas. También cuando me mandó a asesinar en un gimnasio en Maturín, año 2012 y uno de los delincuentes que detuvieron mis guardaespaldas, el papá vivía a pocas casas de la mamá de Diosdado en El Furrial y a los pocos meses salió de la cárcel (justicia revolucionaria)

Ya en el exilio me mandaron a secuestrar dos veces en Costa Rica con el jefe de operaciones, torturador y asesino del SEBIN, comisario Carlos Calderón para pasarme por la frontera de Nicaragua, que es un país aliado de Maduro.

El gobierno norteamericano tiene videos, testimonios, grabaciones y suficientes evidencias para afirmar que Diosdado Cabello Rondón es el jefe del cartel de los Soles y su hermano José David es el administrador por eso esta requerido por la justicia americana y tiene una recompensa de 10.000.000 millones de dólares.

Controlan la distribución del 60 % del mercado mundial de la droga y es importante destacar que el hermano de Diosdado, José David es quien designa los jefes a nivel nacional en todas las aduanas marítimas y aéreas. Recordemos que hace una semana decomisaron 3000 mil kilos de drogas en Maiquetia, el aeropuerto más importante de Venezuela y los descubrieron porque los gobiernos norteamericano e Inglés fueron los que le llevaban el seguimiento.

El cargamento estaba impregnado de café y sería enviado a Afganistán y el militar detenido por este caso es presidente de la Empresa de Transporte Aereocargo del Sur, S.A (Emtrasur) ente adscrito al Ministerio de Transporte.

¿ Cómo se explica que tres mil kilos de drogas hayan recorrido más de mil kilómetros para llegar a Maiquetia y pasen todas las alcabalas sin ser detectados?

¿Es mentira que Diosdado es el jefe y quien dirige los colectivos asesinos ?

Ahora Diosdado con sin frenos para comercializar su mercancía, no tendrá obstáculos y saben que si dejan el poder irían preso por eso no les importa burlarse de la voluntad popular y recuerdo que esos miserables le decían al pueblo: la voz del pueblo, es la voz de Dios, la soberanía popular está por encima de todo, la democracia popular y participativa ante todo.

El pasado 28 de julio desconocieron al pueblo que tanto dijeron respetar, pero los pocos, dignos y honestos militantes que les quedan han reaccionado y ya saben que no ganaron en ningún estado del país, lo mismo sucede en las Fuerzas Armadas.

Es cuestión de tiempo y paciencia, estoy muy seguro que esa cúpula de asesinos, terroristas y cobardes que tanto afirman que “Chávez Vive” van a visitarlo a donde vive, no tengo lugar a dudas porque ellos escogieron ese camino, EL DEL INFIERNO.

Desde la cárcel del exilio me pregunto: ¿Qué podemos hacer para romper este ciclo de inhumanidad y traición? Cómo podemos exigir justicia para aquellos que han sido afectados por esa barbarie ¿Cómo podemos construir un futuro más justo y equitativo para todos?

La solución está avanzada, tenemos un triunfo avasallante en la elecciones a pesar de sus atropellos, no hay sino que seguir empujando, presionando y enfrentandolos hasta que caigan por el peso de la verdad y la voluntad de todo un pueblo que exige LIBERTAD,.

Voy haciendo mi parte al ritmo que exigen las circunstancias, sin pausa y con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA.

José Gregorio Briceño Torrealba.

