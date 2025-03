07 de marzo del 2025. El Venezolano).- Entendiendo los Signos Invisibles de la Depresión y la Ansiedad en el caso de las mujeres, y a proposito del 8 de marzo, es importante observar que detrás de la sonrisa de miles de mujeres se esconde una angustia y dolor generado por sus parejas, con la falta de apoyo de las instituciones, con la corrupción a su cuenta.

Anuncios

El dolor que ignoramos es el que más daño nos causa, y aquí entran problemas que tienen rostro de mujer como la depresión, que tanto a nivel mundial como en México, en las mujeres se muestra una mayor propensión a la depresión en comparación con los hombres (OMS, 2023). Por ejemplo, en el año 2021, el 16.3% de las mujeres reportó sentirse deprimida, casi todos los días de la semana, en contraste con el 9.1% de los hombres, lo que habla de que la depresión tiene rostro de mujer, y eso tiene sus causas.

Conocer que la ansiedad y la depresión no tiene edad, no respeta posición social ni económica, y no es un show ni una exageración, es un primer paso para superarlo.

Anuncios

La Depresión y Ansiedad no son un juego en la vida de las personas, y deberiamos de saber que hay mujeres que luchan todos los días de manera honesta y valiente para salir adelante, que la gente gandalla que hay en la calle no son mayoría y no deberían de hacer las reglas con las que nos entendemos.

Desenmascarando la Depresión y la Ansiedad de las mujeres, como psicólogos hacemos un esfuerzo cotidiano Reconociendo los Signos y Síntomas de las niñas, adolescentes y adultas para su atención con calidad, generando acciones de alto nivel profesional, a pesar de las complejas realidades que nos plantea la delincuencia, la corrupción y la impunidad con la que nos rodeamos de manera involuntaria. En este sentido México no deja de ser tercermundista.

¿Cuáles son los síntomas menos conocidos pero igualmente importantes de la depresión y la ansiedad en las mujeres?

En la experiencia que tengo como psicólogo, he podido observar como las mujeres presentan más frecuentemente irritabilidad, trastornos del apetito y del sueño, cansancio e hipocondría, notoriamente en las estadísticas, con efectos en su salud física, económica y social.

Una de las formas en las que se nota la depresión de las mujeres es en su rendimiento laboral o escolar, cuando no logran llegar a puestos o categorías por los ataques que ellas sufren y que tramitan como depresión o ansiedad. Y hay que decirlo, muchos de esos ataques vienen también de otras mujeres, no sólo de los impertinentes que tienen un poco de poder.

¿Cómo puedo ayudar a una mujer que está luchando contra la depresión o la ansiedad?

Primero hay que saber que la depresión no es algo voluntario, y las personas que tienen ansiedad tampoco pueden hacer algo de manera sencilla y directa, sino que se encuentran en un complejo proceso que requiere manos a la obra entre todos.

Para comenzar, el Autocuidado es algo que se puede dar cuando se tiene. Hay que tener presente que una persona que no se cuida, no puede cuidar bien a otro, por lo que una buena política de cuidados comienza por cuidarse de manera ética y así cuidar a otras.

Cuando una persona con depresión o ansiedad actúa como lo hace, no hay que tomar a título personal sus acciones, ya que no es un desprecio dirigido sino una petición de ayuda.

Es importante validar y reconocer los sentimientos de la persona con depresión, buscando no negar el sentimiento y restar importancia a su sentir, sino brindándole un espacio con comunicación directa sobre nuestras percepciones.

Otra forma de ayudar es intentar aumentar las actividades agradables de la persona deprimida, poco a poco, paso a paso se llega lejos.

Y por último pero no menos importante, ayudar a que la persona se sienta útil y pedir pequeños favores, buscando darle espacio a su deseo contagiando de lo mejor de nuestro deseo.

Causas y azares…

1. Es increíble que el IMSS Bienestar tiene como responsables de salud mental a médicos, cuando no le quitan ni una gripa a los pacientes y se ponen a atender cosas de psicología, siendo una irresponsabilidad que sólo los pacientes sufren, con atención de mala calidad, con programas malhechos, a la medida de sus funcionarios…

2. El teatro de capturar a gobernadores sólo será una política pública realista cuando esos recursos que se roban, los recuperen para la atención con calidad y calidez de las personas: ¿apoco la gente no observa que se aplican miles de millones de pesos todos los años, y los servicios siguen igual? todo lo demás es la herencia prianista en el corazón del actual gobierno ¿o no?.

3. ⁠En el Día Internacional de la Mujer, reconocemos la fortaleza femenina, que ha ganado terreno en todos los ámbitos y que continúan avanzando con su legado de capacidades y sensibilidad, aunque falta mucho por recorrer, se encuentran caminando con pasos decididos.

Hasta la próxima, que soy todos los autores que he leído, toda la gente que he conocido.

Conoce más en: https://linktr.ee/psicologiaparati