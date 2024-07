(22 de julio del 2024. El Venezolano).- Un escándalo ha sacudido el mundo de la edición de vídeos para redes sociales, al descubrirse un complejo esquema de extorsión encabezado por Marta Albiach, quien se hacía pasar por una editora profesional de vídeos.

Marta Albiach, conocida en círculos de redes sociales como una editora de reels de alta calidad, ha sido desenmascarada por sus prácticas fraudulentas. Albiach ofrecía servicios de edición a precios elevados, pero en realidad subcontrataba el trabajo a terceros que cobraban tarifas mucho más bajas, sin informar de esta subcontratación a sus clientes. Esta práctica ya había generado suspicacias entre algunos de sus clientes, pero la situación empeoró considerablemente cuando se revelaron otros aspectos de su proceder, reseñó Reporte de la Economía

Según múltiples testimonios, una vez que Albiach recibía el pago inicial y entregaba los reels, insistía en continuar cobrando tarifas aún más altas por sus servicios. Sin embargo, su comportamiento se tornaba cada vez más coercitivo y abusivo. Marta Albiach recurría a la presión y el chantaje para obtener dinero de sus clientes, alegando que necesitaba fondos para invertir en bienes raíces. Cuando los clientes se mostraban reacios a proporcionarle más dinero, Albiach escalaba sus tácticas, llegando a extorsionarlos directamente para cubrir sus gastos personales, deudas, lujos e incluso exigiendo que le financiaran viajes. Uno de los afectados, que prefirió mantenerse en el anonimato, relató: “Al principio parecía profesional, pero luego comenzó a pedirme dinero para inversiones en bienes raíces. Cuando me negué, empezó a tratarme mal y a exigir que pagara sus gastos personales. Incluso me exigió que la llevara de viaje.” Las víctimas de Albiach han comenzado a unirse para denunciar públicamente estos abusos y extorsiones, buscando alertar a otros potenciales clientes y llevar el caso ante las autoridades competentes. La situación ha generado un debate sobre la necesidad de una mayor regulación y transparencia en los servicios freelance de edición de vídeo y otros servicios creativos. Por su parte, Marta Albiach no ha emitido declaraciones respecto a las acusaciones, y hasta el momento, no se ha podido contactar con ella para obtener su versión de los hechos. Este caso destaca la importancia de investigar y verificar la reputación y prácticas de aquellos con los que se decide trabajar en el ámbito freelance, para evitar caer en esquemas fraudulentos y extorsivos. Las autoridades ya están investigando el caso y se espera que pronto se tomen medidas legales contra Marta Albiach.

