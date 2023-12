(11 de diciembre del 2023. El Venezolano).- El Servicio de Inteligencia de Seguridad de Finlandia (Supo) ha desclasificado archivos del 23 de noviembre de 1963, arrojando luz sobre la visita de Lee Harvey Oswald al país nórdico en 1959, cuatro años antes de asesinar al presidente John F. Kennedy.

Oswald, de 19 años en ese momento, llegó al hotel Torni en Helsinki la noche del 10 de octubre de 1959 y, según los documentos, se registró inicialmente para una estancia de cinco días. Sin embargo, dos noches después, cambió al hotel Klaus Kurki por tres noches, según la emisora Yle.

A pesar de la visita, las autoridades finlandesas no pudieron determinar el motivo del viaje de Oswald ni sus actividades durante su estancia. Llamativamente, el 12 de octubre solicitó un visado de turista en la Embajada de la Unión Soviética, que fue concedido rápidamente el día 14, cuando el tiempo de espera promedio era más extenso, reportó

La solicitud de pasaporte de Oswald indicaba planes de estudiar en Suiza o en la Universidad de Turku, pero su ingreso en esta última resultó ser una tapadera, generando más incertidumbre sobre su presencia en Finlandia. Además, no se ha esclarecido cómo llegó al país, ya que su nombre no figuraba en los listados de llegadas, y el único vuelo desde Londres no coincidía con su registro en el hotel.

Según Supo, lo más probable es que haya llegado desde Estocolmo, Suecia. Después de Finlandia, su próximo destino fue Moscú, expresando su deseo inmediato de obtener la ciudadanía soviética. La Comisión Warren en septiembre de 1964 determinó que Oswald fue el único autor del asesinato de Kennedy en noviembre de 1963 en Dallas.