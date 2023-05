(24 de mayo del 2023. El Venezolano).- El republicano Ron DeSantis presentó este miércoles formalmente su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos.

El gobernador de Florida formalizó la postulación en un documento entregado a la comisión electoral federal, horas antes del lanzamiento de su campaña en un encuentro con Elon Musk difundido en Twitter.

Su equipo de trabajo también divulgó en redes sociales un video que confirmó el inicio de su carrera por la Presidencia de EEUU e incluyó un discurso grabado por Ron DeSantis: “Nuestra frontera es un desastre, el crimen infesta nuestras ciudades, el gobierno federal hace más difícil que las familias lleguen a fin de mes y el presidente se tambalea. Pero el declive es una opción; el éxito es alcanzable y merece la pena luchar por la libertad”.

Luego, en la anunciada conversación con Elon Musk -que comenzó con unos 20 minutos de retraso por problemas técnicos-, el gobernador añadió: “El declive estadounidense no es inevitable. Es una elección, y debemos elegir una nueva dirección, un camino que nos lleve a la revitalización de Estados Unidos. Debemos devolver la cordura a nuestra nación”.

Foto de archivo del gobernador republicano Ron DeSantis (REUTERS)

Este anuncio se produce al comienzo de un retiro de tres días en Miami para algunos de los donantes más ricos de DeSantis, que serán informados sobre la campaña antes de que el gobernador llegue a varios estados de votación temprana la próxima semana.

DeSantis, de 44 años, se perfila como el mayor rival de Trump, de 76 años, por la investidura republicana. El vencedor de esas primarias afrontará en noviembre de 2024 al candidato elegido por el Partido Demócrata, muy probablemente el presidente Joe Biden, reportó Infobae.

En 2018, DeSantis, un congresista casi desconocido, ganó las elecciones a gobernador de forma sorprendente tras contar con un apoyo decisivo de Trump desde la Casa Blanca. Desde entonces se ha convertido en una estrella ascendente en la derecha de Estados Unidos con políticas muy conservadoras en asuntos como la educación, el aborto o la inmigración. Unas iniciativas que le han brindado una amplia cobertura mediática y una reelección triunfal en noviembre de 2022. Pero la batalla por la investidura republicana revelará si su nuevo estatus en el partido es suficiente para imponerse a Trump.

Numerosos sondeos le dan una amplia ventaja al ex presidente frente al gobernador, aunque esos resultados deben tomarse con cautela ya que aún faltan meses para las primarias.

Los demás candidatos declarados en la carrera republicana –Nikki Haley, Tim Scott, Asa Hutchinson– superan rara vez el 5% de las intenciones de voto en las encuestas, por lo que todo apunta a un duelo entre el gobernador de Florida y el hombre que lo impulsó.

Foto de archivo: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escucha al gobernador de Florida, Ron DeSantis, sobre la respuesta al coronavirus durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 28 de abril de 2020 (REUTERS/Carlos Barria)

Pugna por los apoyos

Por otra parte, los bandos de Trump y DeSantis han estado compitiendo para asegurarse los apoyos políticos de los legisladores estatales, mientras que, a nivel nacional, la delegación del Congreso de Florida se ha decantado fuertemente por Trump.

El multimillonario Elon Musk es un conocido admirador de DeSantis, aunque dijo en Twitter que se mantendría neutral sobre la nominación y que su acogida del lanzamiento de la campaña no debería tomarse como un respaldo. “He dicho públicamente que mi preferencia, y creo que la de la mayoría de los estadounidenses, es… tener a alguien bastante normal en el cargo”, dijo, sin hacer ninguna crítica explícita a Trump.

El ex mandatario fue vetado de Twitter tras el asalto de 2021 al Capitolio de EEUU por parte de sus partidarios, y no ha vuelto a publicar desde que fue readmitido en noviembre.

Trump ha estado atacando a DeSantis casi a diario por su historial, su carácter y su idoneidad para el cargo, pero respondió al anuncio del miércoles con relativa moderación, limitándose a publicar encuestas favorables en su propia plataforma online, Truth Social. “Anunciar en Twitter es perfecto para Ron DeSantis. Así no tiene que interactuar con la gente y los medios no pueden hacerle preguntas”, dijo un asesor del ex jefe de Estado.

I’m running for president to lead our Great American Comeback. pic.twitter.com/YmkWkLaVDg — Ron DeSantis (@RonDeSantis) May 24, 2023