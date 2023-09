(22 de septiembre del 2023. El Venezolano).- Ron DeSantis dijo este miércoles que, si es elegido presidente, no financiará más vacunas contra el covid-19 para los estadounidenses.

“Ciertamente, no vamos a financiarlas”, señaló el gobernador de Florida durante una amplia entrevista con ABC News que se grabó este miércoles desde Midland, Texas, donde anunció su política energética nacional.

Ron DeSantis dijo que enviaría a las Fuerzas Especiales para combatir a los cárteles en México si es elegido presidente. ¿Puede hacer eso?

El comentario tuvo lugar cuando DeSantis, republicano, ha recrudecido sus ataques en las últimas semanas contra el expresidente Donald Trump, favorito para la candidatura presidencial del Partido Republicano, por la respuesta de su gobierno a la pandemia de covid-19. Como aspirante presidencial, DeSantis ha advertido regularmente que los mandatos y las restricciones volverían, si el gobierno tiene la oportunidad.

“La insinuación es que no dudarían en volver a hacerlo. Bueno, cuando yo sea presidente, no vamos a dejar que eso suceda. Vamos a hacer que la gente rinda cuentas y vamos a asegurarnos de que en Estados Unidos nunca resultes presionado por un burócrata de la salud que intente quitarte tu libertad”, dijo DeSantis en Spencer, Iowa, a finales de agosto, reseñó CNN

El mes pasado, el presidente Joe Biden dijo que había “dado el visto bueno” a una propuesta para solicitar más fondos para la respuesta al covid-19, incluida la financiación para el desarrollo de nuevas vacunas. Aunque el fin de la emergencia de salud pública federal en mayo significa que el gobierno de EE.UU. ya no cubre el costo de las vacunas contra el covid-19 para la mayoría de los estadounidenses, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. anunció el mes pasado que asignó más de US$ 1.400 millones para el desarrollo de nuevas vacunas y terapias como parte de la iniciativa Project NextGen de US$ 5.000 millones.

La semana pasada, DeSantis celebró una mesa redonda sobre las nuevas vacunas contra el covid-19 de Pfizer/BioNTech y Moderna, en la que su director general de salud desaconsejó su administración a los menores de 65 años.