(15 de noviembre del 2024. El Venezolano).- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, denunció que el gobierno federal discriminó a los floridanos que votaron por el presidente Donald Trump negándoles ayudas tras el paso del huracán.

De la misma manera, expresó su apoyo a la acción legal emprendida por la Fiscalía General de Florida.

Al respecto, fiscal general del estado, Asheley Moody, publicó en su cuenta de X que la agencia federal de respuesta a emergencias (FEMA) está envuelta en un escándalo por presuntamente retener ayuda a las víctimas de la tormenta en Florida que apoyaron a Trump, reseñó Diario las Américas

Hurricane season is not over, and the federal agency in charge of emergency response is embroiled in scandal – withholding aid from storm victims in Florida who support @realDonaldTrump.

I am taking swift legal action to find out how far FEMA’s political discrimination reaches… pic.twitter.com/D7fr0gXlNm

— AG Ashley Moody (@AGAshleyMoody) November 14, 2024