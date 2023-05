Alrededor de Delcy Rodríguez, hay cinco (5) grandes particularidades que comentar y resaltar.

La primera:

El desplazamiento de Maikel Moreno y la toma del Poder Judicial. Ella es la responsable de esa situación y de la existencia de otra “megabanda” judicial.

La segunda:

La negativa del grupo guerrillero “ELN” de avanzar en la negociación en Colombia, obedece a un reclamo mientras ella, encabeza la vicepresidenta de Venezuela. Según ellos, fue la responsable de planificar la emboscada contra Iván Márquez. Para la mencionada, la filtración de las actividades cumplidas en Venezuela, responden a un presunto acuerdo del fallecido con los EEUU.

La tercera:

Hay “mega” investigaciones en EEUU y Europa, sobre las operaciones de narcotráfico y lavado, utilizando a PDVSA , donde ella presuntamente aparece como la operadora de Nicolás

La cuarta: .

La operación de contrainteligencia que tiene montada en la oposición y en las FANB. Ella posee un archivo de todos los “trapitos sucios” de un importante número de personajes masculinos y femeninos. Cosas muy delicadas y hasta muy deplorables, por decir lo menos.

La quinta

La guinda del pastel. Lo que un enviado de su entorno, no necesariamente cercano o a la luz pública, ofreció al gobierno de Estados Unidos, si ella asume la Presidencia de Venezuela. Porque aunque cambiaron el lugar de la última reunión, y en esa no estuvo ni el Catalán mencionado en columnas anteriores, ni el coronel. De esa hay también un show récord.

Curiosamente en esta reunión, ella puso una famosa canción de Nubeluz.

Que no sabe Delcy sobre Nicolasito, los Gavidia Flores, y la floristería completa.

Su personaje favorito de Marvel es Black Widow, la viuda negra.

Ella define su estrategia de asalto al poder como la estrategia de la Viuda Negra (la araña). Colocando redes en lugares comunes.

Ella piensa que así como la latrodectus mactans, sus redes van a ser la clave de su éxito. Y Yuseff. ¡Ay Yuseff! Las Viudas Negras se llaman así porque se comen a sus machos.

Al devorarlo, la hembra queda satisfecha y se apaga su receptividad sexual.

Sin embargo, la hermana de Tareck El Aissami, la define como una viuda marrón. Más cosmopolita, y tan agresiva que se lleva por delante a las viudas negras.

En su visión del poder, y que conste que en este tema es lectora recurrente del libro de las 48 leyes, ella está segura que en su momento, Jorge sacrificará sus aspiraciones para apoyarla.

Delcy y los cubanos

El asunto es que ella piensa que es la favorita de los cubanos para la transición post-maduro.

Error, eso no está en los planes de los castristas.

Entonces viene esa expresión que ella acuñó cuando fue a la reunión de Mercosur después de la expulsión de Venezuela. “Si no entramos por la puerta, “entramos” por la ventana”.

El gran pecado de Delcy

Ella es la artífice de la condonación de la deuda petrolera. Una pérdida económica significativa para el país que nadie en la oposición dijo nada. Eso lo hizo para realizar contactos “tete a tete”, cabeza a cabeza, en su agenda de buscar apoyo internacional para la transición.

Paraguay anuncia el restablecimiento de relaciones con el gobierno de Nicolás y por debajo de la mesa, está la condonación de la deuda petrolera. Otros miles de millones de dólares más perdidos.

Miles de millones de dólares perdidos en la aventura de Delcy. Y nadie dijo nada. Y nuestra pasando hambre en Venezuela. Que ignominia.

Es que ni Maria Corina se pronunció.

Los Caiga Quien Caiga

Recien me llega esto:

Presunta “retención” del Torturador #11 TCnel Alexander Granko Arteaga #DAE #DGCIM, quien estaría siendo “guardado” en el SEBIN de Plaza Venezuela, supuestamente implicado en la trama de corrupción.

Digo guardado porque insisto, lo que viene es la huida y escondite de los criminales más buscados, señalados por centenas de víctimas en la Corte Penal Internacional (CPI). En algunos portales bajo la esfera de los ex beneficiarios de Guaidó, desmienten la información.

Dice Tamara Sujú

Coincide con lo que en columnas pasadas señale:

Fingen “investigaciones y detenciones”, los guardan o sacan del país, y cuando la CPI pregunte por ellos, dirán que están siendo “juzgados en el país” por todo, menos por Crímenes de Lesa Humanidad claro está.

El mencionado funcionario, es señalado como “criminal” y es la mano derecha del Presidente de la AN-2020 y de la familia presidencial.

Señalado en las mafias del tráfico de oro, del cobro de extorsiones, con “emprendimientos de nuevos ricos” que muestra descaradamente.

Se le acusa de la muerte y tortura del capitan Rafael Acosta Arevalo.

¿Recuerdan cuando en columnas pasadas hablamos de “Calígula”?

El golpe fue muy duro. Este personaje de películas de terror, Granko, como dice Tamara, es una pieza muy fuerte. Todo es apariencia.

Ella te confirma la cercanía con los hermanos. Lo de la adicción de uno de ellos, lo sabían muy pocas personas.

El Juego de Estados Unidos

Se podría pensar que los Estados Unidos tampoco quiere presionar el diálogo hasta tener la oposición el candidato.

Ellos hubiesen preferido un consenso a unas primarias, aunque a muchos les duela admitirlo.

La unidad se ve lejos. María Corina presenta su plan económico y su equipo, sin valorar que debe hacerlo en nombre de la oposición y no de manera solitaria y mesiánica.

Por ejemplo. Salas Romer dice que hay que desconfiar de Rosales y Capriles. ¿Y en él si se puede creer? pregunto.

Uno de los pocos precandidatos mencionados en estas complicidades es Cesar Pérez Vivas. Los otros, están llenos de historias, cuentos, acusaciones.

Los Presidenciables:

Leopoldo López sigue invirtiendo parte de lo recaudado en su interinato, en promocionar a Guaidó. No tiene de otra.

Por mucho dinero que inviertan en determinados programas y periodistas, el tipo no muestra lo que se necesita. Resulta hasta difícil entenderlo. La foto con el alcalde de Miami, quien por cierto no está muy bien informado del personaje, tuvo un costoso lobby. Igual muchos medios en los Estados Unidos.

Desconocen el alto rechazo de Guaidó en la población. Guaidó pide un respaldo internacional que él no tiene en Venezuela ni en los venezolanos.

Lorenzo Mendoza está descartado. Su figura luce más como una amenaza que otra cosa. El dinero condiciona la participación del empresario.

Al día de hoy, Maria Corina luce ganadora de las primarias. Sin embargo, no tiene asegurados los votos suficientes para ganarle al régimen. Sea quien sea el candidato que lancen. Falta un larguísimo año y dos meses para las elecciones. Suponiendo que sean en Agosto de 2024. No es un mero problema numérico, antes de que los críticos hablen.

Cierto es, el 80% de la población venezolana rechaza, por decir lo menos, a Nicolás.

¿Cuántos rechazan, critican o ya no creen en la auto identificada “oposición” ?

¿Cuántos tienen esperanza? ¿Cuántos tienen la intención de votar?

Promediamos todas las encuestas. Las más serias.

Por un asunto de lógica electoral. La mitad de los simpatizantes de Rausseo no son de la oposición. Es un candidato que resta votos chavista. No es el objetivo por el cual lo apoyan desde el régimen.

Regresamos con María Corina.

El electorado que simpatiza con ella es la oposición más radical. Cerca de un 17% flat, sobre un 100% de los votantes.

Eso representa un 40% del voto opositor.

Es el voto más motivado y que requiere menos motivación para ser movilizado.

El resto del voto opositor es un 25% sobre el 100% de los votantes. En ese grupo actualmente María Corina le llega a un 8% al 9%. Dejando un 17% de ese universo para el resto de los candidatos y para quienes manifiestan un -no sé/no voto-.

42% del 100% flat se define como opositor. 78% del 100% del flat, se define como no simpatizante de Maduro.

Sigue existiendo un enorme continente que, si bien no quiere votar por Maduro, no manifiesta que va a votar por los actuales candidatos de la oposición.

Su nicho, el de María Corina, es el voto duro opositor. Que si ella dice que no va a la primaria, ese grupo no va a votar en las primarias.

El resto de los posibles votantes para las primarias requiere ser movilizado. O sea que necesita maquinaria política. Teóricamente, Primero Justicia y sus aliados y viceversa UNT y sus aliados, tienen esa maquinaria.

La paradoja de María Corina es que ella piensa que si se va con sus votantes duros, las primarias serán un fracaso. Ese es su argumento de batalla frente al resto de los candidatos que piden CNE.

Creemos que sin María Corina y sin los votantes opositores radicales, las primarias pueden alcanzar los 900.000 votantes. Que no es malo. Es un buen punto de partida para un candidato surgido de las primarias. En ese escenario sale muy favorecido el Conde-Nado. Aunque tal vez Manuel Rosales es quien tiene mayores posibilidades de ganar.

Si María Corina no va a las primarias saldría debilitada frente a un Manuel Rosales ganador de las mismas. Y ese pulso entre dos candidatos opositores es de difícil pronóstico en este momento. Sobre todo porque el todos contra MariCori genera una gran incógnita.

Y doy por candidato a Manuel Rosales en unas primarias sin María Corina, por el principio electoral del voto útil. No se percibe a los votantes opositores perdiendo su tiempo en las primarias con candidatos inhabilitados como Capriles o Superlano.

Para llegar a 900.000 votantes hay que movilizarlos. Tarea muy dura.

Del 9% de los votantes que a día de hoy manifiestan simpatía por Rausseo, la mitad no es opositor y no expresa su intención de votar en las primarias. Eso deja a Rausseo con un 4,5% real de posibles votantes en las primarias. Que es muy malo.

El guión electoral que le prepararon a Rausseo es una malísima copia y pega de Rodolfo Hernández de Colombia.

Tratan de presentar al Conde-nado, como un exitoso empresario que no necesita ser un gobernante corrupto, porque le sobra el dinero (dicho por Rausseo mismo).

El punto de partida para construir la candidatura de Rausseo como empresarios, surge del potencial de un Lorenzo Mendoza candidato. El otro rasgo que le colocaron al personaje-candidato, es una imitación de la conducta de Rafael Lacava.

El resultado final es un personaje-candidato que tiene la apariencia física de un mafioso. Nada de empatía popular. Solo es un receptor del antivoto.

Ahora vamos con Carlos Prosperi. El mamerto de Henry Ramos.

Vamos a tomar las opiniones de Rafael Poleo y de Salas Rommer. Según ellos hay que prever una transición negociada entre Estados Unidos y Cuba. Por lo que las primarias pudieran dejar de ser una parada obligatoria. A eso juega Leopoldo López con Juan Guaidó. Y Henry Ramos con Carlos Prosperí. Un personaje tan parecido al Maduro de hace 10 años…..

En esta carrera de los autos locos, solo los adecos aparentan llevar la delantera, porque son los únicos que se reunieron con los cubanos. Y del viaje de Prosperí aquí, pienso que aún no logró entrarle al gobierno de Biden.

Prosperí cualquier día de estos habla de los penes y los peces.

Miguel Salazar hizo un buen análisis de los escenarios Post-Padrino López. Le faltó un nombre. También jugó a forzar que lo dejaran en el cargo (que era la intención de su programa).

Le hizo publicidad a Angiolillo Fernández, a quien presentó como un militar intelectual… una opción de los militares chavistas.

La historia del Caracazo tiene también un componente de la traición contra CAP. Completamente infiltrado por el castrismo, de eso hablaremos en su momento.

Castrismo cubano presentará el candidato de la transición. Puede ser rojo o puede ser azul, amarillo, blanco o naranja, cualquier cosa es posible…Se me acabó el papel..

Los candidatos folclóricos:

El inefable “Pastor” Bertucci reapareció. Necesita más que un milagro para que, como Lazaro, reviva.

Delsa, Roberto, Andrés, Freddy, entre otros, son parte de la cultura política de menor profundidad y que apela a adjetivos para popularizar.

Su tarea es “negociar” política o económicamente.

Flaco, servicio le hacen a la causa, al aspirar por aspirar, sabiendo que no tienen ni los votos, ni la estructura ni la preparación, ni el conocimiento.

Insólito en Colombia: Cabecilla de las FARC es despedido con honores en el Arauca

Alias Solin Hernández, quien fue el financiero del Comando Conjunto de Oriente, compuesto por los Frentes 10, 28 y 45 de las FARC, dado de baja el pasado 10 de enero de 2023 en zona rural del municipio de Puerto Rondón, Arauca. Recibió honores militares como “Héroe de guerra” en compañía de una robusta guerrilla.

Cuatro (4) meses más tarde su cuerpo fue rescatado para ser entregado a su familia y despedido con honores militares, por parte de la organización subversiva en una vereda del sur occidente del departamento de Arauca.

En video e imágenes que circulan en las redes sociales, se observa una alta concentración guerrillera, en torno al féretro de Hernández que, además luce camuflado. Luego de un velorio que se prolongó casi por dos días.

Las tropas acompañaron el cuerpo hasta la carroza fúnebre que lo transportaría a su destino.

Con una fuerte presencia, la guerrilla deja claro que sigue en el territorio, pese al conflicto que se viene desarrollando contra el ELN. Lejos de acabarse, se multiplicó y su accionar militar continúa en pausa, gracias a un cese al fuego acordado con el gobierno de Petro.

Además, dentro del archivo compartido aparece en una foto alias Antonio Medina, el comandante del frente 28, de quien no se sabía nada desde la reunión de comandantes en el Yarí, Caquetá.

La noche anterior surgió un comunicado por parte del Estado Mayor Central de las FARC, dejando claro su inconformidad por los incumplimientos del presidente Gustavo Petro y el alto comisionado para la paz Danilo Rueda. Sin embargo desde Arauca el cese al fuego se ha mantenido y respetado como en ninguna otra parte del país.

La preocupación de organismos internacionales, Defensores de Derechos Humanos y promotores de paz en el territorio es que, una vez acabado el cese, una ola de violencia mucho más agresiva arrolle el departamento.

FUERZA VECINAL se quita la “careta” y le dará libertad a sus militantes de cuadrarse con el candidato que cada uno decida. Es decir, Fuerza Vecinal, todo indica que no presentará precandidato presidencial en los eventos de octubre próximo.

SI ME LO CUENTAN NO LO CREO: Juan Barreto, chavista, leninista, marxista y beneficiario por muchos años de Hugo Chávez y de Nicolás, tendrá presencia en la plataforma unitaria, representando a Er Conde-nado Benjamin Rausseo. Igual que él otros chavistas, que disfrutaron las mieles del poder y como ven que el barco se hunde, huyen.

Para mi esto es una falta de respeto de parte de la comisión nacional de primarias. Permitir a quién tanto daño hizo, su participación como si nada hubiese sucedido. Igual la Negra Antonio y otros chavistas por ejemplo en el Zulia, de no muy buena fama y acción y ahora quieren lavarse muy cómodamente el rostro.

El problema no es que ellos lo hagan, sino que de este lado a ese candidato y su gente se le permita participar.

De Agustín Berrios no me extraña, pues él estuvo de ese lado. Lo único que le critico es que quieran venir y no hacer la fila, sino empezar de primero. O sea, mañana se aparece Iris Varela y ¿la recibirán?

¿Habrá o no debates? Es necesario. Útil para confrontar a los que aspiran a ser jefes de Estado. Sería bueno escuchar a María Corina, quien nunca ha gobernado y también a Cesar Pérez Vivas, quien sí ha ejercido niveles de gobierno, igual Capriles.

Ese evento puede derrumbar encuestas y preferencias o aumentar los niveles de ventaja.

