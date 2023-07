(14 de julio del 2023. El Venezoolano).- “Los tiempos difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles.” G Michael Hopf …

– El debate de las candidatas y candidatos de la oposición nos presentó entre otras a una mujer capaz, formada académicamente, preparada y lista para conducir a Venezuela por los caminos de libertad y de progreso no es otra que María Corina Machado, y se demostró que con ella gana Venezuela, la Venezuela democrática y libre.

El mensaje claro y contundente sin medias tintas de María Corina, redimensiona el concepto de la democracia afianzando la idea que solo tendrá un significado verdadero cuando la política nacional sea decidida en conjunto entre hombres y mujeres capaces para enrumbar a Venezuela por los caminos de la democracia plena y el buen vivir.

En este panorama se puede ver a los de siempre que se niegan a perder los privilegios que han mantenido durante dos décadas, y en todas las elecciones presidenciales con candidatos que ganando no cobran el triunfo.

Estoy convencido y no me queda la menor duda que el principal obstáculo está en torno a los egos de estos caudillos del G4-1 que están a dentro de esos partidos y no fuera.

Hay una cultura muy arraigada con inacción muy fuertes donde estas cúpulas minoritarias han estado al frente de la política de estos partidos oxidados sin conexión social y a quienes les cuesta trabajo ver a la militancia como iguales.

Concluyó destacando que María Corina Machado derrota la desesperanza y abre el camino para ser la primera mujer presidente de Venezuela.

La mentira y las falsas noticias no descarrilara su conexión con la gente y la conspiración de los caudillos anquilosados no pasará …

DC. / Abogado Joaquín Chaparro Oliveros / Ex Concejal de Maracaibo / Ex Diputado del Estado Zulia.&