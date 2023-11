(20 de noviembre del 2023. El Venezolano).- Su carisma y talento van más allá de una pasarela. La venezolana Roxy V, quien ha tenido una exitosa carrera como modelo de innumerables e importantes campañas publicitarias, hace su debut en la música con “Ñaki, tema que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y en el que contó con la colaboración del artista dominicano Jeremi MC.

“Ñaki” es una canción escrita por un cuarteto poderoso: Edward Silberie, Eladio Antonio Paulino, José Huerta y la misma Roxy V, quien además de ser una modelo reconocida en los Estados Unidos, también es una influencer de peso. La producción estuvo a cargo de Tribal Kush y Aidi.

“Me gusta el show, las cámaras, el modelaje y mi gusto por la música encaja perfectamente con todas mis facetas. Este es un cambio que vengo queriendo hacer hace mucho y por fin tomé la decisión de comenzar”, comenta la artista sobre su incursión en la música.

Roxy V además explicó que se encuentra recibiendo una ardua preparación para convertirse en un referente de la música urbana en Latinoamérica.

“La verdad la música siempre me ha gustado y en mi curiosidad por probar esa faceta, entré al estudio de música hace un año y allí nació mi deseo real por cantar. Actualmente me estoy capacitando para dar lo mejor de mí en todos los rincones que logre llegar: tomo clases de canto, vocalización, estoy aprendiendo mucho sobre este mundo musical que es realmente extenso”, reveló.

La modelo e influencer residenciada en Miami, comenta que “Ñaki” ha calado muy bien entre sus seguidores, lo que considera un impulso para continuar haciendo buena música para Latinoamérica.

“Con mi primer tema musical la receptividad ha sido positiva, me he sentido muy apoyada por mis seguidores y amigos. Me han llenado de comentarios positivos y eso me anima a por supuesto seguir adelante con mi proyecto musical. Estoy muy feliz y agradecida con todos”, agregó la cantante, quien cuenta con más de 3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram @roxanaventuraa

“Ñaki” se encuentra disponible en Spotify, YouTube, Apple music, Amazon music y próximamente la artista lanzará el videoclip a través de su cuenta oficial en YouTube.



Además de seguir trabajando como modelo de grandes marcas, ‘enamorar’ a sus seguidores con su sensualidad y talento, la artista planea lanzar otro tema musical titulado: “Cachorra”, un denflow al lado de Kboche.

Roxy V pisará por primera vez un escenario como cantante en los Estados Unidos, a propósito del Festival Vibra Urbana que se llevará a cabo el 17 de febrero de 2024. Y por si fuera poco, la artista se adentrará en el mundo empresarial con el firme objetivo de ayudar a más personas: “Me llena de ilusión poder contarles que estoy en proceso de creación de una empresa enfocada en el manejo de modelos e influencers. Mi objetivo es que las chicas se sientan acompañadas, guiadas y asesoradas en el camino que deseen tomar. Tengo lo necesario para lograr impulsar y asesorar a mis chicas por el tiempo que llevo dentro de este mundo”, comenta la famosa venezolana.

Para seguir más de cerca los pasos de la talentosa latina residenciada en los Estados Unidos, visita su cuenta de Instagram como: @roxanaventuraa