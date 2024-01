Caiga Quien Caiga

Los medios de comunicación y la opinión pública internacional, tiene una percepción de lo que pasa en Venezuela, donde evidentemente Nicolás Maduro es el responsable de la crisis nacional.

Tampoco les voy a mentir o exagerar, el conflicto venezolano, dentro del propio Estados Unidos, también ha mermado en su importancia.

La razón no es que no les interese, o no les preocupe, nada de eso.

El asunto es que los hechos que influyen directamente en las principales naciones del planeta, son el primer centro de atención: La Guerra de Ucrania-Rusia y en el Medio Oriente.

El Gobierno de Nicolás Maduro ha demostrado tener una actitud hostil hacia María Corina Machado, la líder de la oposición en Venezuela. Ella ha sido objeto de acusaciones y ha enfrentado dificultades para participar en el proceso electoral.

Es natural y hasta lógico que Maduro y su gobierno le tema.

Maduro que no es ningún imberbe de la política, está claro que en cualquier elección medianamente sería, el resultado en su contra sería fatal.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el gobierno ha sido acusado de intimidar y reprimir a la oposición política en Venezuela. En este contexto, la situación de María Corina Machado debe ser analizada de manera cuidadosa y con un enfoque en la protección de los derechos humanos y la democracia.

Errores

Se sigue equivocando la oposición al privilegiar el asunto de la “inhabilitación” sobre otros temas, que debieron ser prioritarios.

A veces tengo la sensación de que no se conoce bien al contrincante.

La campaña o precampaña, periodo previo a las elecciones, no puede seguir girando en torno a una persona, es el país, es el pueblo.

Por ejemplo, la designación de la nueva Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia es una respuesta contundente a la solicitud de elecciones libres y transparentes.

La designada viene de ser militante manifiesta del PSUV, fue dirigente, concejal y hasta Alcaldesa encargada en el municipio Libertador, hizo campaña a través de los medios y de la noche a la mañana “renunció a su militancia” y queda electa magistrada.

Es absolutamente insólito lo sucedido. Violación flagrante de la constitución y de los principios generales del derecho.

Es importante que la magistrada designada en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sea una persona imparcial y que su experiencia en el campo de la justicia y el derecho sea lo que la destaque para el cargo.

No obstante, el hecho de que la magistrada sea militante política es una burla al pueblo, es una influencia indebida de la política en el poder judicial.

Esto socava aún más la confianza del público en la imparcialidad del tribunal.

La designada es apoyada por el magistrado Figueroa, que es el de mayor experiencia. Es egresada del IAEDEN como lo señalé en anteriores columnas.

Demás está decir que Diosdado se siente complacido, pues ella fue la que sacó la decisión donde dice que María Corina está inhabilitada. Tema que aún espera el dictamen final.

A Gladys Gutiérrez le cobran que no “inhabilitó”. Le quitan la presidencia de la Sala Constitucional. La nueva presidenta de esa sala es Tania D´Amelio, ex rectora del CNE y quien también es cercana a Ameliach.

La única “aliada” en el TSJ de María Corina era Gladys Gutiérrez y fue fulminada.

Caen unos caen todos

Me comentan en relación a mi última columna: Una de las razones de esa mutua exclusión es la presencia corruptora del poder.

El político va detrás del poder, así pretenda disfrazarlo de servicio público; de modo que abrazar la causa de un político es solidarizarse con su búsqueda del poder.

Si a esto se le agrega que el propio grupo religioso quiere para sí el poder, es innegable la contradicción entre el mandato de servicio del cristiano y el apetito de poder.

La cohabitación con el poder acerca a personas e instituciones a la corrupción asociada al poder, de modo que puede afirmarse que asociar la fe con la política es propiciar la llegada de la corrupción a la comunidad de fe.

El comando de la plataforma unitaria sigue en su papel “mero declarativo”. Aguas adentro el chavismo trabaja la matriz de que María Corina aun siendo candidata, no va a ser presidente.

Peor aún, en otros sectores opositores señalan que es la “candidata equivocada” y el comando de María Corina carece de conectores para sumar a estos grupos internos, que como es natural no están conformes.

Leopoldo López sigue conspirando en contra de la candidatura de María Corina, aunque luzca lo contrario. Su postura a favor de una candidatura en las elecciones de Estados Unidos, es un acto absolutamente fuera de lugar.

Es menester que la campaña evolucione. Las causas sociales sobran. Es un escándalo el silencio ante lo que ha sucedido con el gremio docente y trabajadores públicos en general.

La campaña de María Corina debe jugar a la reunificación de todos los sectores.

El elefante se come por pedacitos. Inútil continuar con enfrentamientos internos.

El enemigo es mortal.

La justicia en Venezuela no es ciega, es “tuerta” y sólo produce resultados hacía un solo sector.

Anuncio de Maduro contra la resistencia:

Sobre las revelaciones que hizo Nicolás Maduro sobre planes conspirativos durante su memoria y cuenta, ante la AN-2020, Diosdado destacó que hay mucha gente comprometida, entre “militares, algunos retirados y civiles”.

“No vamos a permitir que sigan haciendo daño al país. Con nosotros no van a poder ni por las malas ni por las buenas” aseguró el inefable Cabello.

¿Están enfocados en la Resistencia?

Tarea difícil. No pueden tocar al negro Chourio o ¿Será que si se atreven?

Eduardo Fernández ¿En qué anda?

Se hace eco de un ruido a nivel internacional de qué María Corina no llega.

Le está pasando como Irene Sáez señala. Si concuerdo con él de que la alianza con Leopoldo López la está sacando del juego internacional.

Debo advertir que un pequeño sector opositor, pudiera presumir que en acuerdo con el gobierno, juega a una conspiración.

María Corina es la candidata electa y sería un golpe a la democracia aceptar el planteamiento de Eduardo Fernández, de hacer una suerte conciliábulo para decidir. Es decir, un grupo de “vacas sagradas” soslayando la voluntad popular.

Regiones

ZULIA

EN MARACAIBO Guerra a lo interno de la Familia Kennedy (Guanipa). Pedro y Juan Pablo se oponen por razones de conveniencia obvia, a la contratación de Fopusca para la recolección de desechos sólidos. Mientras Tomás Guanipa y el Alcalde Ramírez defienden la tesis.

La mencionada empresa es sabida su relación con Cilia Flores, la primera combatiente y beneficiaría.

No es fácil hacerlo porque Prosedatos quebró el único registro de cobro del servicio y al parecer la data de Corpoelec es inexacta y tiene problemas para su implementación.

Lo cierto es que todos los planes han fracasado.

En la reunión del “petit comité” de la secta amarilla, agarró lo suyo hasta el ex gobernador Pablo Pérez, quien está conforme después de dirigir el estado, de estar en la segunda línea de mando, pues él es quien revisa los pagos.

Por cierto que una de las causas del gravísimo problema de basura en Maracaibo, radica en las reformas “gatopardianas” (cambiar todo para que nada cambie) de Rafael Ramírez: Saca al del Sagas y lo envía al Imau, al errático Oscar Zerpa lo manda al Sagas.

No entiendo porque no se busca un especialista en procesos, un ingeniero de alta capacidad y no un simple dirigente político con título.

La basura es un negocio y está administración no es nada distinta a la exterior.

YA VIENE EL BASUROLOGO

Manuel Rosales consciente de la debilidad de estos servicios en varios municipios, se trae un especialista en el tema, con amplia experiencia en varios municipios del país.

De hecho la empresa Fopusca es ampliamente señalada por su mala gestión y por sus intereses donde están involucrados chavistas y “opositores”.

Esperemos que la llegada del “basurologo” amaine la problemática.

La agenda libertaria que realiza Gustavo Ruiz en el Zulia, no se detiene. Ha realizado encuentros y reuniones con los sectores más importantes de la región: sector ganadero, ministros y pastores evangélicos, reuniones con los equipos de Vente y de todos los partidos de oposición, gremios de abogados definiendo el “operativo legal”. La agenda Libertaria es HASTA EL FINAL.

Municipio Santa Rita: Hasta donde tengo conocimiento, sigue sin salir humo blanco de la decisión política para elegir la junta directiva del Concejo Municipal.

Algunos aseguran que el alcalde Alenis Guerrero terminará pactando con el PSUV. Esperaremos.

Municipio San Francisco: Se viene una grata sorpresa para el pueblo del sur de Maracaibo. No ha habido manera de obtener información al respecto.

También que se vienen cambios en algunas direcciones.

CARABOBO

A raíz de la lamentable muerte del comisario Jefe Poleo, el director de la policía estatal de comisario Yosbel Solorzano indicó en visipol que el difunto no cancelaba servicio funerario y que se encontraba “pre-jubilado” ( esta figura no existe).

Por ello los familiares tuvieron que buscar recursos privados para el sepelio.

Ahora bien Yosbel Solorzano convocó el miércoles 11Ene24 a las 9am, a los 192 policías “pre-jubilados” para que se incorporen al servicio y le colaboren aunque sea una vez por semana (muchos tienes hasta 7 años sin cargo), cuestión que fue rechazada por los 192 policías que entre ellos existen más de 40 comisarios jefes.

Este YOSBEL Solorzano alegó que le faltan funcionarios para cubrir los servicios policiales.

Pero el tiene más de 300 policías cumpliendo funciones de vigilantes privados en tiendas de, árabes y chinos entre otros, por lo que recibe más de 20 mil dólares semanales.

Entonces: ¿Por qué no llama a esos policías?

¿Por qué no se preocupa por los salarios dignos para todos? ¿Por qué no recupera el HCM? que se perdió hacen más de 8 años, así como todos los beneficios socioeconómicos y más aún porque no elimina la “Autogestión”, ya que obliga a los policías a comprar sus uniformes, botas, gasolina, cauchos, baterías, reparaciones de motores a las patrullas y motos del Estado.

Así como cubrir todos los gastos de mantenimiento de las instalaciones de las estaciones policiales; Obligando prácticamente a los policías a “matraquear”.

Visipol debería intervenir a la policía de Carabobo con el Fiscal Tarek William Saab, meter presos a Yosbel Solorazo y su directiva por actos de corrupción y se determinará que todo en este comunicado es totalmente cierto y verificable.

El llamado es también para el Gobernador Rafael Lacava en esta intervención, que empaña su gestión..

MONAGAS

Hay que ser coherente con lo que se dice y con lo que se hace.

No podemos criticar al Chavismo y actuar igual que ellos.

Los diputados electos en el 2015, pretenden hoy en día, seguir siendo diputados y tener los mismos privilegios.

En el estado Monagas fueron electos en 2015 seis diputados, dos del Chavismo y cuatro oposición, hay uno que se fue con los alacranes, quedando tres principalmente y tres suplentes, hay que preguntarle a estas cinco personas si están cobrando y que están haciendo por Monagas y su gente, así cualquiera hace política, y la gran pregunta de donde salen eso dólares.

En el municipio Maturín hace falta colocar el nombre a las calles y monumentos públicos, así que tome nota señora Alcalde.

En este país todo el mundo hace lo que le da la gana, porque no se castiga y un escándalo lo tapa otro escándalo, hay gente que fueron alcalde y en su municipio había emisora propiedad del municipio, bastó que la emisora que tiene ese ex alcalde en Maturín se le dañará el transmisor para sacar el transmisor de la emisora del municipio y traerse para su emisora en Maturin, dejando al pueblo sin emisora.

FALCÓN

#Denuncia Alcalde de Tucacas Osnel Arnia, quien repite nuevamente las fechorías por las cuales fue imputado en el 2008: La “venta irregular de terrenos ejidos” además el cobro excesivo de impuestos municipales para luego hacer un descuento, si y solo sí, es transferido en divisas a una cuenta zelle.

#Dupla en conjunto con la inmobiliaria @century21 Mónaco propiedad del ex concejal Rolando Maduro, también imputado, tramitan toda clase de “chanchuyos” y doble ventas en el municipio.

Sobre ellos cursa una investigación que pronto tendrá frutos… A la espera de una nueva detención.

Mapararí y Churuguara sin agua desde el 25 de diciembre

En la parroquia Mapararí del municipio Federación el agua se fue después de la Noche Buena y no ha habido manera de restablecer el servicio, a pesar del presidente de la Hidrológica de los Médanos Falconianos (Hidrofalcón) Alí Cardenal Primera saber de la interrupción, que se origina por una pieza dañada del eje de la bomba, situación que también afecta a la parroquia Churuguara.

Habitantes aseguran haberle escrito al presidente de Hidrofalcón pero el mismo los deja en visto, en tanto que Miguel, encargado de la empresa en el municipio, les ha respondido de mala gana, que si es del agrado protestar y trancar una carretera que lo hagan porque de su parte, no depende la solución sino de que la gerencia envíe los repuestos, que deben ser más resistentes que los de fabricación china pues, de pretender resolver con estos, una vez que enciendan la bomba, los partiría.

El mismo encargado asegura también estar afectado por la falta del líquido y deja claro que, si en sus manos estuviera la solución, no perdería tiempo en poner manos a la obra.

No obstante, se cuenta también entre los afectados en el municipio Federación por la severa escasez, donde la opción de algunos con poder adquisitivo es comprar el agua dolarizada y los de menos recursos, pedir apoyo de otros o buscarla en los pozos.

MIRANDA

Baruta: Lo he visto todo: La alcaldía ordenó pintar de verde la grama seca.

BARINAS:

Nos parece muy extraña la pasividad del gobernador, perteneciente a la oposición, ante la detención de Víctor Venegas, presidente de Fenatev.

Los nuevos conspiradores son ahora los líderes gremiales que no han cesado en su lucha por los derechos de los trabajadores.

Se me acabó el papel…

