(16 de enero del 2024. El Venezolano).- El dirigente opositor Daniel Ceballos anunció que el próximo miércoles 17 de enero irá, acompañado de su equipo jurídico, “solicitar al Tribunal Supremo de Justicia, aclarar su situación de inhabilitado político”.

“El día miércoles 17 de enero vamos a acudir un equipo político y de abogados que me acompañan en solicitar al TSJ que dé respuesta sobre mi estatus político, si estoy o no inhabilitado y si puedo o no ejercer cargo de representación pública“, destacó.

El pasado 13 de diciembre del 2023, el ex preso político, se presentó ante el TSJ para solicitar “aclarar las dudas sobre su condición de político inhabilitado”.

Asimismo agregó: “Queremos asistir nuevamente ante el TSJ para solicitar la revisión del expediente que debió enviar la Contraloría General de la República, para estudiar el caso. Estaremos allí haciendo uso de nuestro derecho Constitucional y para generar una respuesta ante el cúmulo de incertidumbres que se pueden generar entorno a mi caso”.

“Con nuestro visita al TSJ requerimos respuestas inmediatas sobre el tema de los inhabilitados políticos del país. Es necesario dejar en el paso la polarización política de la nación, estamos en hora de construir un nuevo proyecto país para el encuentro y el reencuentro social”, sugirió.

No obstante afirmó que “estamos frente a una posibilidad de cambio de conducción política de la nación y es importante que tengamos certidumbre y respuestas porque acudir al Tribunal Supremo de Justicia”.

“Nos sentimos obligados ante el país para generar respuesta inmediatas ante la tragedia país, por esta razón mantenemos nuestra presencia en la calle de la mano con el pueblo venezolano”, destacó.

No obstante subrayó “la inhabilitación política forma parte de una de las distorsiones que tiene nuestro actual sistema democrático y si se abrió esta pequeña ventana de orden constitucional es hora de poder ir trabajando con una cristalina visión de futuro”.

Para finalizar resaltó que en el escenario político venezolano “las propuestas mesiánicas quedaron en el pasado. Ya es hora de construir un nuevo proyecto nacional de país, contamos con una nueva oportunidad para transformar en orden democrático la actual realidad de nuestro país”.