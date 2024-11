(13 de noviembre del 2024. El Venezolano).- Peanut, la ardilla que se hizo famosa en las redes sociales y que fue sacrificada por las autoridades del estado de Nueva York para averiguar si tenía la rabia, dio negativo en las pruebas, informa AP.

La ardilla, que vivió con su dueño, Mark Longo, durante siete años, fue decomisada junto con un mapache llamado Fred por el Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) luego de recibir múltiples denuncias anónimas de que el animal podría ser un posible foco de contagio de rabia. Más adelante, las autoridades informaron que ambos animales habían sido sacrificados para saber si estaban infectados.

El director ejecutivo del condado de Chemung, Chris Moss, dijo en una rueda de prensa que las pruebas realizadas a los dos animales habían dado negativo a la rabia.

Anuncios

Por su parte, Longo declaró que los resultados negativos de las pruebas no son para él una sorpresa y criticó las acciones de las autoridades. «No me sorprende, teniendo en cuenta que viví con Peanut siete años y medio y con Fred cinco meses. No estoy echando espuma por la boca», dijo el dueño del animal. «Sabía que los resultados de las pruebas iban a ser negativos«, añadió.

El hombre aseguró que emprendería acciones legales porque considera que se actuó con un uso excesivo de la fuerza durante la redada.

La confiscación y el posterior sacrificio de Peanut causaron un gran revuelo en las redes sociales, convirtiéndose rápidamente en una discusión política en la que varios internautas, incluido el magnate Elon Musk, culparon a las políticas del actual Gobierno estadounidense.