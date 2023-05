(08 de mayo del 2023. El Venezolano).- El gran evento “CubaNostalgia 2023” tendrá lugar el 20 y 21 de mayo en el Miami-Dade County Fair & Exposition. Como es tradición, el evento tendrá un fabuloso despliegue de música, cultura y gastronomía para celebrar la cubanía. Artistas que estarán presentes este año: Albita, Lena Burke, Boncó, Aymée Nuviola y muchos más. Se espera la presencia de más de 20 mil personas en ambas jornadas.

Los boletos están disponibles en www.cubanostalgia.com Allí habrá espectáculos artísticos, recreaciones de lugares históricos de Cuba, gastronomía típica y eventos para toda la familia. La animación musical correrá por cuenta de un elenco de cantantes de primer nivel, multipremiados y de gran convocatoria como Albita Rodríguez, Aymée Nuviola, Lena Burke, Malena Burke, Leslie Cartaya, Nic N’Taya, Luis Bofill y El Gallito del Son.

El humor estará representado por el comediante Boncó. El productor general de CubaNostalgia, Peter Regalado -que aparece en la foto que ilustra esta nota-, asegura:“Nuestras jornadas son toda una tradición en el sur de Florida y nadie se las quiere perder”. En CubaNostalgia 2023 se contará, tras cinco años de ausencia, con la presencia de una figura religiosa de alto valor simbólico para la cubanía: La Virgen de la Ermita de la Caridad. “Esto es una muestra del respeto y la credibilidad que despierta la feria”, apuntó Regalado.

Otro nombre querido para el exilio cubano, el de la periodista radial y artista plástica Ninoska Pérez Castellón, será partícipe del evento porque es la autora del afiche tradicional del evento. En el Miami-Dade County Fair & Exposition, ubicado en la intersección de Coral Way y la avenida 112, hay más de 50 mil pies disponibles de espacio. Con el boleto se puede acceder a todos los espectáculos y exposiciones. El 20 de mayo CubaNostalgia durará entre 11 am y 2 am; y el domingo, de 11 am a 10 pm.