(05 de diciembre del 2023. El Venezolano).- El juego de mesa Ludo domina como el juguete más popular en 20 países según promedio mensual de búsquedas en Google, seguido de cerca por Barbie y el yo-yo, ambos liderando en 16 naciones sobre todo en África y América Latina. La investigación de TheToyZone reveló estas tendencias en juguetes de cara a las festividades de fin de año, destacando la influencia de la cultura y la tecnología, con Mattel reportando un aumento del 27% en ventas globales de muñecas tras el estreno del film de Barbie.

En Estados Unidos, la línea de juguetes de Catwoman sobresale como la favorita única del país, impulsada por apariciones recientes en cine y cómics. Los intereses varían notablemente según la región, con L.O.L. Surprise encabezando búsquedas en países tan variados como República Checa, Líbano y Malasia, y los juguetes inspirados en Ben 10 siendo los más buscados exclusivamente en Arabia Saudita.

Blokus, un juego de mesa estilo Tetris, emerge como nuevo favorito en Finlandia y Estonia. Las preferencias tradicionales se mantienen fuertes en África donde Barbie y el Nintendo Switch, que es el consola de videojuegos más buscado en 51 países, reflejan una sólida permanencia en el gusto popular.

El juego de mesa Ludo se adelanta como el favorito para las fiestas decembrinas de 2023. (The Toy Zone)

El estudio de TheToyZone no solo captura las tendencias de búsqueda actuales, sino que también realza la importancia de la representación cultural e identitaria. Por ejemplo, en Bolivia, artistas locales han creado la versión no oficial de una “Cholita Barbie”, y a nivel global, la Barbie Fashionistas Doll With Down Syndrome, consultada junto a la National Down Syndrome Society, ha resonado profundamente con la comunidad. Asimismo, la Xbox Series S se posiciona en el top de 38 países, destacando el equilibrio entre accesibilidad y calidad, reportó Infobae.

Al margen de las jugueterías tradicionales, los sets de LEGO diseñados para adultos y los temas populares de Marvel y Mario sobresalen por su demanda en una decena de países, mientras que Star Wars continúa siendo el tema más buscado en Estados Unidos.

Inspirada en los éxitos recientes en entretenimiento, la línea de juguetes de Catwoman se posiciona en Estados Unidos. (The Toy Zone)

Las ediciones especiales como el Monopoly de Animal Crossing y el LEGO Flower Bouquet respaldan la preferencia por la personalización y el toque nostálgico. Por último, los Funko Pops y su nueva versión personalizable Pop Yourself invitan a una reflexión sobre la evolución de la cultura del juguete y su vinculación con los fenómenos de la cultura pop.

La estrategia de LEGO al diseñar sets para adultos resulta en una creciente demanda de productos con temáticas de cultura pop. (The Toy Zone)

Lego ha identificado a los adultos como el motor principal de su crecimiento, y ha respondido a esta tendencia desarrollando sets dirigidos a este segmento. Los sets de temáticas como Marvel, Mario y Star Wars gozan de gran popularidad entre los consumidores, con una notable búsqueda en varias regiones; específicamente, Star Wars domina el mercado en Estados Unidos, incluso después de casi veinticinco años desde el lanzamiento del primer set de la saga.