Caiga Quien Caiga

El país a lo largo de toda la precampaña ha mostrado la realidad, que no existen elementos capaces de desmentirlos:

Está ganando ampliamente la oposición representada por Edmundo González Urrutia.

El impulso que le ha impregnado María Corina con sus recorridos por todo el país, catapultan una victoria de la auténtica oposición.

Cada pueblo, cada ciudad, cada región visitada salen a expresar su apoyo por los recorridos de la caravana opositora.

El fenómeno electoral muchos analistas señalan que no es igual al de otros candidatos opositores y yo en principio les otorgó la razón. Ahora bien, un país con más de 8 millones de venezolanos en el exterior y que se muestre de esta manera tiene una conclusión muy lógica:

Ayer salieron por Capriles o por los López, opositores y también vimos chavistas por Chávez o por Nicolás en el 2013.

El asunto es que hoy con menos población, las concentraciones opositoras son mayores pues los chavistas también están incorporados.

No lo hacen exclusivamente en silencio. Se exhiben. Se visten de azul, corren hacía la caravana de María Corina a abrazarla, a manifestar no su desencanto que para eso no tienen tiempo, sino su amor por la mujer que los conectó nuevamente con la fuerza de una Venezuela agobiada, destruida después de 25 años y que dijeron “ya basta”, es necesario reiniciar el camino.

El chavismo ya perdió

Maduro empezó el distanciamiento con Hugo. Quedó evidenciado en las elecciones de Barinas.

El chavismo “ortodoxo” lo descubrió y se inició también de su parte, algo característico de la izquierda latinoamericana: la crítica, la disidencia conceptual.

Hoy a nivel superior hay dos polos opuestos.

Hoy Nicolás no cuenta con la mayoría de los personajes que desfilaron al lado de Chávez, ni siquiera en el sector militar, que nuevamente es defenestrado por el gobernante para imponer su línea rectora.

Maduro no es considerado chavista por estos representantes como Rafael Ramírez, Navarro, Giordani, Izarra.

Algunos despotrican de Nicolás, coquetean con la oposición pero nada dicen de Chávez como Nicmer Evans por ejemplo.

Maduro rescata a un deslucido ex ministro, muy cuestionado en lo moral hasta por sus vecinos como Elías Jaua, luego de ausentarse por largo tiempo. Aún está fresca la memoria de sus palabras en medio de una soberana “pea” en el estado Lara.

Otros han jugado el anonimato o bajo perfil como Julio Chávez por ejemplo. Hay varios en igual situación en las regiones.

Aparecen, no como antes. En el Zulia Durán Centeno guarda una postura muy parca. El propio Gobernador, muy radical y violento como el de Trujillo, ha sido un poco “escandaloso”.

¿Dónde están los “líderes” de Nueva Esparta, de Apure, de Delta Amacuro, de Bolívar y pare usted de contar.

Siguen siendo chavistas, cierto. Un detalle. Ellos con sus posturas de bajos decibeles intuyen que llegó el final y que la gran verdad aunque muy tarde se impone: Maduro no es ni el 5% de lo que era Chávez

El ex alcalde de Caracas Barreto, que empezó al lado de esa morisqueta política llamada “Er Conde” finalmente mostró su real interés y ante la ausencia de circulante, decidió apoyar a otra figura del entorno opositor ligado al madurismo.

No sé quién asesora a Nicolás. Sería bueno instruir acerca de lo básico de todo marketing político: Lo ridículo no da votos.

Eso de andar brincando en las tarimas, sin ton ni son, vestido como una “guacharaca”, los venezolanos en general saben bailar y cuando ven a Maduro se ríen de él pero no como lo harían con un humorista, recuerdo a Pepeto, sino con desprecio como diciendo “y este parapeto quiere seguir de presidente”.

Maduro quiere ser “superhéroe” y llega al colmo de incluir a Cilia Flores, que parafraseando a Henry Ramos, de belleza no se va a morir.

La gente vota por héroes señor Maduro, no por “villanos” y usted representa más al “guasón”, “lex luthor”, o a “draaga”.

Se equivocaron con María Corina

Su marcha es indetenible. Cualesquiera hayan sido sus errores, sus fallas del pasado, en el presente hay un país que valora sus 20 años de trabajo, de constancia.

Al fin y al cabo, como suele decir un filósofo “sólo se equivoca el que hace”.

María Corina lo ha hecho. Hoy cree que a través de un proceso electoral es posible lograr detener 25 años de atraso, de odio, de persecuciones.

María Corina se muestra de acuerdo en “negociar” con el madurismo. Es otra la que habla en este momento, porque ella sabe que representa la voz mayoritaria del pueblo.

Si se mantendrá o logrará su cometido a posteriori eso es otra cosa. Vamos paso a paso. De ella fundamentalmente depende que el camino de la transición tenga el menor número de tropiezos.

MCM los derrota con sus propias armas y estrategias.

El fenómeno de los comanditos es similar a la figura de los círculos bolivarianos que inició Chávez en su campaña, así que los oficialistas no pueden criticarlos.

Los motorizados dejaron de ser propiedad exclusiva del madurismo y acuden a ellos porque sencillamente les pagan. Sobran los vídeos que muestran el acto de “soborno” consensuado.

Los pensionados, otro sector que se mantuvo rojo en el mandato del charlatán del siglo, hoy son los primeros que dicen “presente” en los actos de la oposición legítima.

¿Podrían sustituir a Nicolás? Es un posible escenario entre varios.

El desastre de la candidatura de Nicolás Maduro ha generado controversia a lo interno del PSUV.

Muy discretas por supuesto. No menos conflictivas.

Todos lo piensan, escasos miembros del “petit comité” y de la dirigencia nacional se atreven a comentar.

Quienes lo hicieron fueron reprimidos y hasta hubo un forcejeo, casi violento, en una de esas sesiones o reuniones muy exclusivas.

El chavismo sigue con su marco de acciones o planes: Anular la tarjeta de la manito (MUD), suspender el proceso, generar un autogolpe, magnicidio, entre otras y ahora se le sumaría reemplazar a Nicolás por otro que aminore los daños. Sobre todo porque técnicamente es imposible que gane.

Yo descarto esa posibilidad. Lo único que destacó es que se ha generado el comentario de que con otro candidato, la situación fuese “menos grave”.

Peor aún, Maduro está obligado a jugar en equipo en el arreglo postelectoral con el gobierno de EEUU.

Si no lo hace, el grupo encabezado por el propio Jorge Rodríguez podrían asumir el comentario como propio y plantear otra salida electoral, incluyendo la destitución.

Recuerden que sobre varios de ellos existen órdenes de captura y los beneficios a Nicolás de asilo y demás, deben ser colectivos para este grupo del PSUV y unos 300 generales y oficiales militares.

El problema es que Maduro no ve con agradó las sombras a su alrededor, sino pregúntenle a El Aissami.

CAE UNO CAEN TODOS

El supuesto accidente de Delcy Rodríguez, sirvió como bumerang para dañar su nociva presencia en el gobierno y en la gestión pública.

Lejos de conmover, la opinión pública en general, sintió lástima por el árbol, al cual ahora, cual “Samán de Guere”, han declarado “héroe nacional”.

El burdo teatro además resultó infructuoso porque ¿Cómo una persona que estuvo tan grave como dijo en Tarima Nicolás, en dos días se recuperó y apareció caminando?

De hecho también me informan que los Rodríguez igual que Diosdado, montan un aparataje para tratar de sobrevivir, cualquiera que sea el resultado del 28 de Julio próximo.

Los cubanos declararon economía de guerra.

Ya por allí se imaginan que se están haciendo de rogar. Hoy viernes hay una reunión de consulta en New York. Y luego otro “meeting” con las partes. Hay dos representantes cubanos. Un cubano está aquí en Estados Unidos y el otro en Venezuela. Ambos son fichas de Raúl.

Es más bien un diálogo entre dos, y Venezuela de invitado.

La PUD no participa. Ellos tienen una reunión con Palmieri. Posiblemente el viernes a mediodía.

Maria Corina, con toda razón, disgustada. Porque no juega nada allí. Quizá por eso sus declaraciones señalando que está dispuesta a negociar. Nadie la ha invitado.

Los cubanos antes del debate entre Trump y Biden, volvieron a entusiasmarse pues el Presidente estaba ganando su reelección.

Luego del debate, los cubanos regresan a su “escondite” pues saben que un Trump de nuevo presidente, retrocederá y dejaría sin efecto los arreglos.

La suerte está echada y Biden es casi imposible que repita, a menos que un sustituto o sustituta aparezca a tiempo. Queda menos de un mes para ello.

El Cazador está instalado en el despacho. Justo estos días que lanza este diálogo EEUU-CUBA y Venezuela. Sus intereses están con Maduro.

¿Qué influencia puede tener eso en los resultados? Esperemos.

MIENTE DIOSDADO Los “gringos” invitaron a Nicolás a hablar no para “limar asperezas” con el ratificado Presidente. Todo lo contrario. Advierten lo grave de jugar al “fraude” con el resultado y continuar desplegando acciones en contra de la dirigencia opositora.

Los “gringos” (así los identifican ellos) además le advierten a Nicolás que el arreglo lo ampara a él y no a otros.

A Nicolás le ofrecen protección desde Panamá, no en México como falsamente se ha dicho. En las tierras aztecas no pueden garantizar la vida de ninguno de estos personajes.

AJEDREZ POLÍTICO Si el gobierno desconoce cualquiera de las tres tarjetas y la candidatura de Edmundo González, el primero al bate sería Enrique Márquez, no obstante la mano oculta de Timoteo y Zapatero. El segundo relevista, aunque ustedes no lo crean, sería Claudio Fermín. Hasta allí.

De hecho, Márquez ha cedido el espacio de sus testigos (que no los tiene) a la representación opositora.

LAS DOS AD: El de Bernabé y el de Ramos, se desmoronan. Encabezan la película “Lo que el viento se llevó”. Luis Eduardo Martínez, no resiste la crítica y de hecho la elude. Sus últimos números no superan el 3%.

La candidatura de José Brito: A mi juicio lleva un efecto futuro de retruque, en su estado natal Anzoátegui.

ANTONIO ECARRI, tiene el cuero muy finito y de allí que su candidatura solo crece en el financiamiento que recibe pero sin ningún daño a la oposición legítima. Reconozco que muchos de sus planteamientos son válidos, no obstante el vehículo es de poca cilindrada y está es una carrera de fórmula uno.

CARLOS ALAIMO resalta en su editorial de esta semana el reto de María Corina: “actuar siempre y sin vacilaciones como una auténtica demócrata.. Esto no significa dar espacio a quienes pretenden aprovecharse de su esfuerzo y trabajo”. Este párrafo refleja una verdad clara y diáfana, de lo que muchos observamos alrededor de la lideresa. Tiene una dirección bien precisa hacía quien va dirigido.

Se me acabó el papel…

