(30 de agosto del 2023. El Venezolano).- The Washington Academy of Political Arts & Sciences® ha celebrado sus afamados premios Napolitan Victory Awards 2023, en Washington, donde el consultor político venezolano radicado en España, Aldo De Santis, junto a su equipo de CICOMP, ha ganado el premio a la excelencia en campaña electoral.

Es el tercer año consecutivo que De Santis consigue alzarse con este importante reconocimiento y esta vez, lo ha hecho junto al equipo que lidera en el Centro Iberoamericano de Comunicación Política (CICOMP), con sede en Madrid, donde opera desde hace ya más de 6 años, ofreciendo mentorías, formación y consultoría para líderes políticos de América Latina, España y Portugal. Este tercer galardón lo ha conseguido por su trabajo en las elecciones municipales de España, en concreto en la campaña del candidato José Pino, en Vélez (Málaga), quien pasó de dos a seis concejales en el Ayuntamiento.

“Es un honor ser reconocido por otros colegas consultores miembros de la academia -asegura De Santis- como muestra de nuestro esfuerzo y nuestra constancia, en especial por el hecho de lograrlo en 3 años consecutivos. Y también es un honor que nuestro trabajo en favor de la democracia, de la participación de los ciudadanos, de la buena política que logra frutos para beneficio de la gente, como es el caso de esta campaña ganadora en Vélez, de la mano del concejal José Pino, ahora líder de la oposición”.

La lucha por la Democracia y la Libertad, es la bandera que enarbola Aldo De Santis desde que hace más de 15 años comenzó su trabajo como Consultor Político y asegura que ese es su propósito porque sin Democracia, no puede existir la tan ansiada Libertad. “¿Qué es la Libertad, si no la posibilidad de elegir? Por eso la Democracia es el mejor sistema político que existe, porque da a cada ciudadano la oportunidad de elegir -según sus necesidades, expectativas y la construcción de sus sueños- a las personas que lo van a representar y que van a tomar decisiones que van a impactar directamente en su vida”, explica el reconocido Consultor.

Ahora bien, a la Democracia, como a la Libertad, no basta con tenerlas, hay que saber conservarlas y defenderlas a toda costa. “Todavía existen países en los que la Democracia está en peligro de extinción, lugares no tan recónditos donde vemos regímenes totalitarios disfrazados de demócratas o -peor aún- algunos donde, directamente, no es posible pensar en la posibilidad de elegir -sea porque no hay procesos electorales o porque los procesos electorales están amañados- y en esos países, lo que ocurre es que invalidas al ciudadano, le quitas la posibilidad de cubrir sus necesidades gracias a sus propias acciones, porque dependen única y exclusivamente de las decisiones que tome un dictador o una persona que tiene poder y que no le importa lo que necesita cada ciudadano. Por eso hay que preservar todos los mecanismos que nos permitan, a los ciudadanos, elegir a quienes nos representen y que cuando nos equivoquemos, tengamos la oportunidad de cambiarla”.

Y es precisamente esa lucha por la Democracia y la Libertad, la que la Academia ha reconocido en Aldo de Santis durante los últimos tres años, en distintos ámbitos: en 2021, una campaña a Diputado Nacional en México; en 2022, premió su trabajo de formación en Compol para España y Latam y este año en una Campaña municipal en España.

Sobre Aldo De Santis

Aldo De Santis, es fundador y director general del Centro Iberoamericano de comunicación política y gobierno (CICOMP), consultor político y abogado, Magister en asesoramiento de imagen y consultoría política por la Universidad Camilo José Cela, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca y especialista en Políticas Públicas por la Universidad internacional Meléndez Pelayo. Posee un postgrado en Asuntos Públicos por la Universidad Pontificia Comillas – MAS Consulting, y es miembro del destacado programa International Visitor Leadership Program. (IVLP) del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Es miembro de la Asociación Venezolana de Consultores Políticos (AVENCOPOL) y Delegado de la Asociación española de comunicación política (ACOP) para América Latina. Ha trabajado en campañas electorales así como en comunicación de gobierno en Venezuela, México, Ecuador y España. Y también ha compaginado sus actividades profesionales con el campo académico, siendo profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela) y el Centro internacional de gobierno y marketing político (CIGMAP) de la Universidad Camilo José Cela (España).

Sobre los premios

Los NAPOLITANS son los reconocimientos más prestigiosos y codiciados de la industria política, siendo reconocidos por docenas de medios internacionales como “los Óscar de la Política”. Se trata de los únicos premios que cuentan con el sello de aprobación por parte de la familia de Joseph Napolitan, quien es considerado como el padre de la consultoría política, esto con el objetivo de mantener vivo su legado.

La convocatoria de los Napolitans se extiende a más de 30 países e incluye una variedad de categorías que van desde campañas presidenciales, estatales y locales para premiar, en la gala final, solo al primer lugar.

Ganar la estatuilla dorada significa recibir el más alto galardón para un profesional y/o campaña. Los ganadores pasan a integrar un grupo élite que representan la excelencia de la profesión y les identifica como los mejores en su área de trabajo.

Los Napolitans son presentados por The Washington Academy of Political Arts & Sciences® y las postulaciones son revisadas y juzgadas por miembros de destacada experiencia internacional, votantes de esta academia.