(21 de febrero del 2024. El Venezolano).- Diversas aerolíneas de Estados Unidos anunciaron un incremento del precios por equipaje facturado.

Al respecto, American Airlines indicó que el costo de facturar una maleta para vuelos nacionales, que solía ser de 30 dólares, aumentará a 35 dólares si se compra por Internet o a 40 dólares en el aeropuerto. Para una segunda maleta, la tarifa es de 45 dólares, frente a los 40 anteriores, independientemente de cómo se compre.

Los nuevos precios se aplican a los vuelos reservados a partir del martes en la cabina principal; las maletas en las cabinas premium siguen siendo gratuitas. Es la primera vez que American sube los precios de sus maletas facturadas desde 2018. Sigue a Alaska Airlines, que aumentó el coste de la primera bolsa facturada de 30 a 35 dólares en enero.

Scott Keyes, fundador del servicio de alertas de vuelos baratos Going, dijo que no estaba sorprendido por la medida. “Las aerolíneas tienden a moverse en manada”, así que cuando una aerolínea hace algo como aumentar el precio de sus maletas, muchas otras lo ven como una señal de que ha llegado el momento de que nosotros también lo hagamos, explica. “Cuando se trata de tasas, no es frecuente ver a las aerolíneas compitiendo y bajando los precios”.

El costo por la primera maleta facturada ahora es de 35 dólares si se realiza el pago en línea, y de 40 dólares si el pago se efectúa en el aeropuerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

JetBlue y United subieron sus tarifas a 35 dólares para las maletas que no se pagaron con más de 24 horas de antelación a principios de 2020, pero mantuvieron el precio de 30 dólares para los que pagaron con antelación. JetBlue cobra ahora 45 dólares por la primera maleta y 60 por la segunda en las 24 horas previas a la salida; para quienes pagan con más de un día de antelación, la primera maleta cuesta 35 dólares y la segunda, 50 dólares, reseñó Infobae.