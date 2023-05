(25 de mayo del 2023. El Venezolano).- El Congreso de la República de Perú declaró este jueves ‘persona non grata’ al mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, por sus “inaceptables declaraciones” en contra de su par peruana Dina Boluarte, y por no traspasar la presidencia ‘pro tempore’ de la Alianza del Pacífico.

Con 65 votos a favor, 40 en contra y dos abstenciones, el pleno del Parlamento aprobó la moción de repudio a las palabras de López Obrador, por lo que instan al Gobierno de Boluarte a tomar “las acciones necesarias” para que el líder izquierdista “no ingrese al territorio nacional”.

El lunes, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso elevó esta medida al pleno tras autorizarla con 11 votos a favor, tres abstenciones y uno en contra.

Al día siguiente, el jefe de Estado mexicano agradeció a los congresistas, a quienes acusó de ser una “minoría rapaz” que manda en Perú, por esta nominación.

“Muchas gracias por declararme ‘persona non grata’, me sentiría mal si esos legisladores y la señora que detenta el poder me entregaran una condecoración o me aplaudieran, me produciría vergüenza”, dijo en su habitual conferencia de prensa matutina.

Acalorado debate

La congresista Patricia Chirinos aseveró que “la falsa narrativa” de López Obrador y “el veneno que escupe ha llegado a niveles intolerables”.

“Sus palabras cargadas de mentira y resentimiento dividen a nuestra gente y llaman a la violencia”, sostuvo.

Por su parte, el legislador Ilich López llamó a “cerrar filas por la institucionalidad democrática (…) por el Perú, por el Estado peruano”.

Durante el debate en el hemiciclo varios parlamentarios, especialmente de la bancada izquierdista, criticaron a sus pares conservadores por no ser tan vehementes con la represión estatal durante las protestas antigubernamentales efectuadas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

“No seamos cómplices con la violación de derechos humanos”, llamó la parlamentaria Margot Palacios. “Primero deberíamos denunciar las muertes, las masacres y emplazar a Boluarte a declarar y que el Ministerio Público la sancione como tiene que ser”, reportó RT.

De esa forma se refirió a la citación de la Fiscalía de la Nación, que en la víspera convocó a Boluarte para el próximo 31 de mayo para que declare sobre las muertes durante las manifestaciones en su contra. La investigan por presunto genocidio.

Asimismo, varios fustigaron a la derecha mayoritaria en el Congreso porque consideran que se manejan con “doble rasero” en comparación a su actividad durante el mandato de Pedro Castillo (2021-2022).

El congresista Guido Bellido afirmó que, si los comentarios fuesen sido esbozados contra Castillo, “ya le fuésemos sacado su carta de agradecimiento, de felicitación” a líderes extranjeros.

“Rechazo lo que ha dicho López Obrador, pero el amor entre los pueblos de Perú y México tiene que estar por encima”, manifestó Susel Paredes, una de las que votó en contra. “Esta moción no va a tener impacto, no tiene sustento”, cerró.

Segundo presidente

A mediados de febrero, el Parlamento peruano designó ‘persona non grata’ al dignatario colombiano Gustavo Petro, quien tampoco reconoce a Boluarte y considera que el expresidente Castillo está privado de libertad de forma injusta.

En esa ocasión, 72 congresistas se pronunciaron a favor, 29 en contra y siete se abstuvieron.

El primero que fue rechazado por el órgano legislativo fue el exmandatario boliviano Evo Morales, en enero pasado, por sus “constantes incitaciones en la política nacional que buscan desequilibrar el orden interno del país, en especial la zona sur”.