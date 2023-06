(06 de junio del 2023. El Venezolano).- El destacado y reconocido periodista argentino – americano, Agustín Rangugni recibirá un certificado especial de reconocimiento por parte del Congreso Federal el próximo 15 Junio del 2023 a las 10:30 de la mañana en la sede del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso.

Desde el Grupo Editorial El Venezolano felicitamos a nuestro querido y apreciado Colega Agustín Rangugni por tan distinguido y merecido reconocimiento, hacemos extensivas las felicitaciones a su familia y todos los miembros de su equipo de trabajo.

Detalle de Agenda:

10:30 am Ceremonia

U.S. Congress

House of Foreign Affairs Committee

Rayburn 2200 House Building

45 Independence Ave SW, Washington, DC 20515

Visita a U.S. Capitolio

Visit a OEA con Secretario General Dr. Luis Almagro

17th street and Constitution Ave., n.w. 20006, Washington D.C.