(08 de enero del 2024. El Venezolano).- Líderes de la Cámara y el Senado de Estados Unidos anunciaron un acuerdo de gasto para la financiación del gobierno en 2024, el primer paso para evitar un cierre a finales de este mes, incluso cuando esa amenaza aún acecha.

Las cifras principales acordadas por el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, incluyen US$ 1,59 billones para el año fiscal 2024, con US$ 886.000 millones para gastos de defensa y US$ 704.000 millones para gastos no relacionados con la defensa. También acordaron un acuerdo paralelo de US$ 69.000 millones en ajustes que se destinarán al gasto interno no relacionado con la defensa.

El acuerdo paralelo eleva la cifra de gastos no relacionados con la defensa a casi US$ 773.000 millones, dijo una fuente demócrata a CNN, con un gasto total cercano a los US$ 1,66 billones.

Si bien su acuerdo sobre los niveles de financiación reducirá las posibilidades de un cierre, todavía hay grandes obstáculos que enfrenta el Congreso antes de dos fechas límite de financiación: el 19 de enero y el 2 de febrero.

Uno de esos obstáculos es cómo abordar las demandas de los conservadores de utilizar el proyecto de ley de financiación como palanca para imponer demandas de inmigración y seguridad fronteriza más estrictas.

El Congreso aún tendrá que aprobar proyectos de ley de financiación, o una resolución provisional para evitar un cierre dentro de los plazos. Y sigue siendo incierto cómo se desarrollará ese esfuerzo a pesar de que Schumer y Johnson tienen un acuerdo sobre los niveles de financiación.

El grupo de extrema derecha House Freedom Caucus calificó el acuerdo negociado entre los líderes de la Cámara y el Senado como un “fracaso total”, lo que presenta un desafío para Johnson, quien lidera una mayoría extremadamente estrecha.

La oposición del grupo, que es un contingente ruidoso y fuerte en la conferencia republicana de la Cámara de Representantes, hace que el objetivo de evitar un cierre del gobierno sea mucho más un dolor de cabeza.