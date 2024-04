(22 de abril del 2024. El Venezolano).- Inter Miami venció de local 3-1 al Nashville, con un doblete del astro argentino Lionel Messi y con el primer gol del español Sergio Busquets con el club. La nómina inicialista del equipo floridiano fue con: Drake Callender en el arco; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Nicolás Freire y Franco Negri en defensa; Julian Gressel, Busquets y David Ruiz en el mediocampo; Messi y Diego Gómez acompañaron por los costados al delantero Luis Suárez en ataque.

Por: Camilo Plazas

Nashville anotó de primero, con autogol del defensa argentino del Inter Miami, Franco Negri en el minuto 2, pero los locales, sacaron su jerarquía y buen juego le dieron la vuelta al marcador antes del descanso en dos apariciones del capitán Lionel Messi.

El astro argentino anotó el primer tanto del Inter en el minuto 11 y dio la asistencia del segundo con un tiro de esquina cabeceado en el 39 por el español Sergio Busquets.

Messi sentenció el triunfo con un penalti convertido en el 81, con el que suma siete tantos y seis asistencias en sus seis partidos disputados.

Al finalizar el encuentro el técnico argentino Gerardo el “Tata” Martino comentó lo siguiente: “Creo que en el primer tiempo no lo pudimos hacer, en el segundo tiempo lo corregimos un poco más y ya en ese uno contra uno nos fue cómodo. La primera oportunidad que pudimos salir, encontramos el gol que terminó siendo de rebote de Leo que podía haber sido gol antes, de cualquier manera creo fue un momento crucial no solo del empate, lo mejor de todo es que seguimos sumando”. Con este marcador el Inter Miami se mantiene de líder en la liga MLS en la Conferencia Este con 18 puntos y jugará su próximo partido de visitante frente al New England Revolution en Massachusetts el próximo sábado 27 de abril a las 7:30 pm. ET.