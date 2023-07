(05 de julio del 2023. El Venezolano).- Miembros de los colectivos ecologistas AnimaNaturalis y PETA denunciaron en la ciudad española de Pamplona (norte) el maltrato animal que se produce durante las fiestas de los Sanfermines en sus populares encierros por las calles de la ciudad y corridas de toro, y exigieron la abolición de la tauromaquia con una acción de protesta celebrada en la plaza consistorial de la capital navarra.

A mediodía, representantes de estos colectivos accedieron a la plaza Consistorial en ropa interior cubiertos con unas telas rojas semitransparentes y cuernos de toro en la cabeza, portando carteles con el lema «Pamplona: violencia y muerte contra los toros» en diferentes idiomas.

Durante esta acción de protesta, se leyó un comunicado de AnimaNaturalis y PETA en el que estos colectivos aseguraron que «por suerte, muchas cosas han cambiado en las últimas décadas y hemos evolucionado a lo largo de los años», pero «hay algo terrible que sigue intacto: los espectáculos que siguen torturando animales como parte de nuestras fiestas más arraigadas».

El Carabobeño reseñó que la tauromaquia, denunciaron, «es algo que arrastramos del pasado y no nos deja avanzar, no nos deja abrazar un mundo con más empatía donde los animales y el medio ambiente son mucho más importantes que ese pasado tan arcaico y remoto en la historia».

«No hay nada de la tauromaquia que nos enorgullezca, no hay nada que nos haga sentir mejores personas, mejores ciudadanas, mejores pamplonesas, no hay nada en la tauromaquia excepto sangre, sufrimiento, tortura y muerte de animales. La tauromaquia no ofrece nada, excepto vergüenza», subrayaron.

Las Fiestas de San Fermín, conocidas como «Sanfermines», se celebran en Pamplona, en honor del santo de ese nombre, el primer obispo que tuvo la capital navarra en el siglo III, y que fue decapitado en Amiens (Francia).

Considerada la fiesta más internacional de España, los Sanfermines se celebran en pleno verano, entre los días 6 al 14 de julio, y hasta la ciudad llegan esos días turistas de todas las partes del mundo para ver o participar en sus populares encierros -en los que los toros corren por calles valladas rodeados de numerosos corredores- así como en sus posteriores corridas de toros.

Los sanfermines están considerados uno de los festejos españoles de mayor proyección internacional, a lo que contribuyó el escritor norteamericano Ernest Hemingway con su novela «Fiesta» de 1926.

Los colectivos que denunciaron hoy el maltrato animal durante las fiestas, señalaron que «esa no es la cultura que queremos, ese no es el sentido de las fiestas», y añadieron que «San Fermín es vida, alegría, entusiasmo, sonrisas, reunirte con tu familia, con tu cuadrilla. Nuestras fiestas son una celebración de la vida y no de la muerte».

En ese sentido, indicaronn en el comunicado que, «por más que insistan hasta el cansancio con esa cultura y tradición de muerte y desgarro, no hay nada en la tauromaquia digno de celebrar, solamente nos hace retroceder a un pasado que deseamos superar, lleno de violencia, agresión y muerte».

Tras la lectura del comunicado, los participantes en esta protesta corearon consignas como «Tauromaquia abolición», «San Fermín sin crueldad» o «Pamplona es antitaurina».