(26 de mayo del 2023. El Venezolano).- Es impresionante que en los Estados Unidos de América y en una ciudad como Doral – un cliente que tiene que comprar una medicina tenga que esperar 45 minutos en una cola o fila.

Por Juan Carlos Esquivel

Estoy hablando del ÚNICO WALGREENS que existe en el Doral localizado en la 41 calle y la 97 avenida, es increíble con lo costosa que está la vida y lo caro que cobran las medicinas que, además, uno tenga que bajar su calidad de vida por culpa de una mala administración, recortes de horas y falta de empleados en todos los departamentos.

¿Será que la gente no se queja y se ha vuelto conformista con el mal servicio que presta esta cadena millonaria con más de 8,721 tiendas en los Estados Unidos?. Como ejemplo de este caso, usted se preguntará: Si no le gusta el mal servicio… ¿por qué no se cambia? Y ahí le contestaría: “Como quisiera, pero no puedo” (como dice la famosa canción del Grupo Mana), ya que la compañía de seguro que tengo tiene un contrato con ellos y tienes que usar sus servicios.

Cuando finalmente llegó mi turno a las 9:20 de la noche- no tenían lista las medicinas que desde las 2:30 pm había pedido el Urgent Care a través del sistema que usan todos los médicos conectados con las farmacias. Mi cara de molestia (para no decir la palabra que quería haber usado) se notó de inmediato, a tal magnitud que el que me atendió me dijo “deme 2 minutos”. Al final de la mala experiencia- le consulté al muchacho que cuál era el motivo del mal servicio y la tardanza, le dije que eso no es normal en un país como este. No se pueden imaginar lo que me contestó: “Es que después de la pandemia … “ POR FAVORRRRR.

“La pandemia lleva más de un año y medio de haber terminado y siguen con ese cuento – tu gerente y la corporación se burlan y abusan de la gente y eso no está bien”, fueron parte de mis palabras. Estoy seguro que yo no soy el único que ha pasado tan desagradable experiencia… No es mi estilo atacar a nadie y mucho menos a ningún negocio dentro de nuestra bella ciudad Doral, pero creo que este caso lo amerita.

A este Walgreens- le doy 5 bolsas verdes (si de esas que ponen en los parques para recoger …).