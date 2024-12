(16 de diciembre del 2024. El Venezolano).- La organización de la Fiesta de Fin de Año del Bayfront Park Miami NYE 2025 ha anunciado la lista completa de artistas musicales que se presentarán en el mega evento que se llevará a cabo el 31 de diciembre, desde las 6 pm hasta pasada la medianoche (1:30 am) con entrada gratuita.

La organización del espectáculo, liderada por el Comisionado de la Ciudad de Miami y Presidente del Bayfront Park Management Trust, Joe Carollo, informó que actuarán estrellas internacionales como Willy Chirino, Arturo Sandoval, Chyno y Nacho, Luis Enrique, Gente de Zona, Maribel Guardia, y Aymée Nuviola. Otros consagrados que engalanarán el escenario serán Amaury Gutiérrez, Los 3 De La Habana, Señorita Dayana, Lena Burke, Fulanito, Malena Burke, L Kimii, Dale Pututi, Pedrito Camacho y Su Clan, César BK, Baby Salomé, Hanna, Karyle Alonso, Lady Indira, Zema, Roxy Nodarse y Dj Breezy.

El mexicano Fedro será el cantante principal junto con su mariachi que después del Confeti y el espectáculo de fuegos artificiales recibirá al Año Nuevo. De 1 a 1:30 am habrá after party con la música de DJ Yus. Los presentadores serán Irene Díaz, Ailyn Mujica, Adriana Cataño, Gabriela Vergara, Amara La Negra, Jessica González, Marytrini, Franjio, y Jeffrey Batista. Estas figuras y las autoridades del espectáculo darán más detalles del mismo en una conferencia de prensa que tendrá lugar el lunes 30 de diciembre, a las 11:30 am, en las instalaciones del Bayfront Park. “Como cada año, esta celebración tendrá la cartelera artística de primer nivel que los ciudadanos de nuestra comunidad merecen”, afirmó el Comisionado Carollo.

Anuncios

Esta constituirá la sexta edición de la Fiesta de Fin de Año del Bayfront. Con el festejo se despedirá al 2024 y se recibirá con renovadas fuerzas y esperanzas al 2025. El Miami New Year’s Eve 2025 será al aire libre y familiar. Es la celebración hispana más grande de Fin de Año en Estados Unidos, y en términos generales es la segunda más importante del país, solo superada por la de Times Square, en Nueva York. Más información en www.bayfrontparkmiami.com