(04 de octubre del 2023. El Venezolano).- Como conductor del segmento nacional “Vitamina Para el Alma” de Primer Impacto, Univision, Carlos Anaya se ha consolidado como un experto en el campo de la espiritualidad urbana. Su experiencia en bienestar, eventos artísticos, talleres y contenidos inspiradores para la cultura hispana en Estados Unidos es incomparable. La amplia experiencia de Anaya en los medios, incluye ser copresentador de un programa de entrevistas para Fox News Corporation, moderar para The New York Times, y servir como editor en jefe de la revista MY Lifestyle. También es instructor certificado de Kundalini Yoga.

Recientemente Anaya ha recibido diversos premios reconociendo su destacada labor. En 2023 fue distinguido con el premio “Mejor Segmento Motivacional del Año” otorgado por Conexión por Colombia Trade Expo International. También recibió el prestigioso “Premio Máximo Galardón Orgullo Migrante” de la Máxima Asociación Internacional Orgullo Inmigrante USA en Chicago. Por otra parte, la Fundación Diseñadores y Equipos Creativos contra la Violencia Doméstica le otorgó el premio The Fashion Show Soul Entrepreneur al mejor segmento inspirador. Además, Anaya ganó el Premio Hombres Sin Límites al Mejor Segmento Motivacional, titulado “Vitamina Para el Alma”, presentado por Bryans Art Foundation y Unlimited Magazine USA.

Anaya también es el fundador de la popular plataforma de bienestar Cafecito Espiritual, que inspira crecimiento personal y activismo cultural. Ha revolucionado la comunicación incorporando inteligencia emocional y creando una conexión más íntima con su audiencia.

La impresionante cartera de clientes de Anaya incluye BBC Studios, Blue Planet Show, Inner Engineering, Sadhguru, News Corp, Meredith y muchos otros. Ha realizado importantes contribuciones a Fox News Latino como copresentador de programas de entrevistas, y también se ha desempeñado como juez en el panel preliminar de Miss Universo 2012.

Además, el excepcional talento periodístico de Carlos Anaya ha sido reconocido con el Premio GLAAD al Mejor Periodismo en Lengua Española.