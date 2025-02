(05 de febrero del 2025. El Venezolano).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su gabinete protagonizaron un caótico consejo de ministros de más de cuatro horas de duración que por primera vez fue transmitido por televisión y redes sociales y reflejó las fracturas internas del Gobierno.

Petro decidió transmitir la sesión con el argumento de que «la democracia es que el pueblo pueda vigilar, participar» en las decisiones del Gobierno, pues cree que «todo acto administrativo debe ser público y transparente», indica EFE.

Sin embargo, el consejo de ministros terminó siendo un escenario de confrontación en el que varios funcionarios, con la vicepresidenta Francia Márquez a la cabeza, criticaron decisiones del presidente, como el regreso al Gobierno como jefe de despacho del exembajador Armando Benedetti, acusado de corrupción, así como el excesivo poder de la canciller Laura Sarabia, mano derecha de Petro.

#VIDEO La vicepresidente del gobierno de@petrogustavo Francia Márquez dijo que su familia estaba mucho mejor cuando gobernaba Duque, que cuando gobiernan ellos mismos. El presidente de Colombia y su gabinete protagonizaron el martes un caótico consejo de ministros de más de… pic.twitter.com/i5IH38LqeM — El Venezolano (@Venezolanonews) February 5, 2025

Petro, que afronta el último año y medio de su Gobierno en Colombia, también aprovechó para cuestionar los resultados de algunos de sus ministros y hablar sobre otros temas importantes como la crisis diplomática con EE.UU. y el apoyo de Venezuela para enfrentar la violencia en la frontera.

El punto de quiebre lo marcó la vicepresidenta, que también es ministra de la Igualdad, y quien aprovechó el espacio transmitido al país para manifestarle a Petro su inconformidad por el nombramiento de Benedetti y para hacer criticas a la nueva canciller Laura Sarabia.

«No me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto su decisión; la respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este Gobierno a esas personas que sabemos que tienen gran parte de responsabilidad con lo que está pasando», expresó Márquez, quien fue secundada en su crítica por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y por el director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar.