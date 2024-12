(23 de diciembre del 2024. El Venezolano).- El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murilo, se refirió a la asistencia del presidente Gustavo Petro a la toma de posesión de Nicolás Maduro, prevista para el 10 de enero de 2025.

En entrevista con Semana, Murillo precisó que será el jefe de Estado el que decida si irá a la toma de posesión que se llevará a cabo en Caracas, Venezuela, pero explicó que se mantiene en que, si no hay actas del supuesto triunfo de Nicolás Maduro, el mandatario colombiano no debería asistir.

“Contundentemente, no. El presidente está invitado y esa será una decisión que él tomará y comunicará en su debido tiempo. Me mantengo en que, si no hay actas, no hay reconocimiento. Si no hay reconocimiento, no debe haber asistencia a ese acto de posesión”, aseveró Luis Gilberto Murillo.

Anuncios

El canciller Murillo precisó que Colombia mantiene su relación con Venezuela, debido a la situación que se vive en la frontera de los dos países.

“Mantenemos la relación de Estado a Estado con Venezuela, tenemos a millones de personas en esa frontera y no se pueden romper relaciones”, aseveró el canciller al citado medio”, indicó el alto funcionario, reseñó Infobae