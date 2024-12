Casi llegamos a la navidad y aún nuestras cárceles están llenas de inocentes, injustamente detenidos por protestar por un resultado electoral.

Aunque eso nos duele en sobremanera, mi sorpresa no es por ese hecho.

Un gobierno de la naturaleza que tiene Venezuela no puede actuar de otra forma.

Lo curioso, lo paradójico y a mi juicio inaceptable, es la irresponsabilidad política de un sector que se dice y manifiesta dueño del proceso para hacer respetar la voluntad popular expresada el 28 de Julio del 2024 y que no da muestras de cambio en la estrategia de lucha por rescatar la democracia.

Anuncios

La plataforma opositora y sus líderes actuales deben tener la conciencia suficiente para entender, para distinguir lo prioritario de lo urgente.

Trump y Venezuela

Nuevamente el mesianismo político que conduce a las grandes mayorías en Venezuela, crea el espejismo de que a partir del mandato de Donald Trump las cosas van a cambiar.

No terminan de entender que los conductores de las grandes naciones no quieren o no aman sino que responden a los intereses.

Estos intereses indican el camino por donde ellos transitan.

Donald Trump además es un defensor a ultranza de revivir a Estados Unidos como imperio, como potencia y eso lejos de criticarlo, nuestros líderes deberían practicarlo.

Donald Trump fue maltratado por el equipo de Leopoldo López y Guaidó, que curiosamente y sin una explicación satisfactoria, son socios de María Corina Machado.

Guaidó casi es el primero en felicitar a Biden cuando derrotó en el 2020 a Trump y eso puede catalogarse de deslealtad. Además de que los recursos que fueron enviados para restablecer el orden fueron mal utilizados y Trump lo sabe.

El único objetivo era facilitar la huida de López y su establecimiento en España.

Lo que sí está claro es que Trump no le va a facilitar nada a Nicolás Maduro, dependiendo lo que ocurra el 10ENE. Él ha dicho que cuestiona que EE.UU. compre petróleo a Venezuela: “Tenemos 50 veces más que ellos”. El republicano calificó de ‘locura’ seguir comprando petróleo a Venezuela.

En beneficio de Maduro ha señalado que este debe recibir a los deportados y si no pagará las consecuencias.

El presidente electo ha reafirmado: «Los van a recibir (los deportados) Y si no lo hacen, serán enfrentados muy duro económicamente (…) en 24 horas se portarán bien» y ciertamente el nombramiento de Marco Rubio refuerza el plan de acciones duras contra el gobierno de Venezuela pero a posteriori, Trump designó a “Richard Allen Grennel – embajador en Alemania durante su primer mandato- como enviado presidencial para misiones especiales”. A los efectos señaló:

«Me complace anunciar que Richard Allen Grenell será nuestro Enviado Presidencial para Misiones Especiales. Ric trabajará en algunos de los lugares más conflictivos del mundo, entre ellos Venezuela y Corea del Norte», escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

Allí tácitamente delineó el espacio de acción de Marco Rubio.

Los venezolanos no queremos entender que el tema Venezuela interesa muy poco a nivel mundial, muy a pesar de los discursos de María Corina Machado.

Ni en Europa nosotros jugamos un papel relevante.

Otros conflictos de mayores dimensiones ocupan los escenarios.

La CPI

Estúpidamente se insiste en las acciones de la Corte Penal Internacional como solución para detener a Nicolás Maduro y esto es absolutamente un tema alejado de la realidad.

El nivel de eficiencia de las órdenes de captura de la CPI no llega al 3%, fundamentalmente por el tema de que este cuerpo carece de un organismo ejecutor y la pregunta sería ¿Cuál nación va a asumir esa tarea?.

Para muestra un botón: Putin, Bashar Al Assad y recientemente Netanyahu y el jefe de Hezbolá tienen orden de captura y ¿Qué ha pasado?.

Respeto mucho el trabajo de Tamara Sujú pero vender eso como solución es un error, pues en cuanto los venezolanos se percatan de lo evidente, regresan las decepciones.

¿Cuál debe ser el camino?

No hay otra que construir una estrategia basada en la unidad opositora y no seguir en la pelea estéril de sentirse Mesías en una tierra plagada de pecadores.

Dentro de la plataforma hay más querellas internas que contra Nicolás afuera y es lógico pues un grupo, cuya líder tiene más de 20 años intentando asumir el poder, no cesa en sus ataques contra otros opositores que pueden ser útiles ante un enemigo mortal como el que enfrentan.

Son más de 25 años de ejercicio político. El chavismo es un cuerpo políticamente entrenado para mantener el poder y en una batalla para vencerlos todos hacen falta.

Luego de asumir el poder habrá tiempo de saldar diferencias y definir liderazgos.

Yo no puedo entender que se pacte con un personaje como Rafael Ramírez, el hombre que destruyó PDVSA y por otra lado persisten los ataques contra Ramos Allup, Henri Falcón y Rosales.

Las Fuerzas Armadas

Los únicos que en el terreno de lo posible pueden ejercer su poder como policía constitucional, son los militares.

Hay que restablecer la comunicación con la institucionalidad, que seguramente existe más allá de lo que diga la cúpula militar.

¿Se está haciendo ese trabajo? Quiero creer que sí.

Los verdaderos héroes y ganadores de un premio

Los presos políticos y sus familias, que salieron a la calle a exponer sus vidas y su libertad.

Ellos y no otros merecen los premios.

No los “showceros” ni pantalleros.

Salvo el Foro Penal de Venezuela, no se observa una atención real hacía ellos.

No estoy hablando de que se les mencione en un discurso. Me refiero a atención jurídica y psicológica, a asistencia en cuanto a movilización, alimentos, medicinas, ¿Lo ha hecho la líder María Corina y Edmundo González?

Es fácil hablar de peligros cuando se está protegido en una embajada y no en una cárcel.

Cuando no son tus hijos los expuestos a los riesgos porque viven en el exterior con todas las comodidades.

Los que tienen vocación de liderazgo y el compromiso de asumir un cargo, como la mujer del César, no solo deben parecer…

El chavismo sabe a lo que juega.

Ante este panorama es difícil que alguien acompañe un nuevo llamado a menos que los “escondidos”, si es que están en el país, salgan y encabecen las protestas, pues ya basta de que se utilice a la gente como carne de cañón y luego no aparecen los responsables ni asisten a los encarcelados y sus familias.

Yo no escribo para caer bien, o para ganar “likes” y también es preocupante que un sector que acusa de censura al gobierno y ciertamente lo es, también lo practique y no permitan que en sus medios, los que ellos dominan y/o financian, los críticos nos expresemos libremente.

Señores tenemos que cambiar el modelo de país por otro que se diferencie en los modelos económicos y políticos.

No basta cambiar de colores y de símbolos, queremos una legítima y auténtica alternativa de poder, sin privilegios.

El 10ENE está cada vez más, de lo que allí ocurra, después no valen las excusas…será el principio. He dicho.

Cae uno caen todos

Incomprensible y antipolítica la postura del Gobierno de Ecuador, ante el planteamiento de canje de Maduro para dejar salir e irse al país que ellos decidan a los asilados en la Embajada Argentina, a cambio de un salvoconducto al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien fue de manera ilegal también extraído de la embajada de México por el mencionado gobierno.

Postura ilógica y que no ayuda a la causa de los venezolanos injustamente aislados en una sede diplomática.

JUECES DE PAZ O DIRIGENTES En 6 estados la oposición ganó y en otros 3 ganó un partido de la revolución pero que no es el Psuv, pues este partido a pesar de todo su poder, sigue desgastandose y por esa vía dudo que perdure. Quizá los mismos chavistas lo destruyan pues su nivel de utilidad para la gente es CERO (0).

SIGUEN LAS DETENCIONES DE voceros de la oposición. Esta vez le tocó al influencer Carlos Azuaje, quien responde a la línea política de Voluntad Popular y lo digo porque una vez lo escuche defender a Freddy Superlano.

El gobierno de Maduro continúa en su trabajo de disuadir las voces críticas.

Desde el 2014, más de 18 mil personas han sido huéspedes obligados en el Centro de Torturas y cárcel conocido como el Helicoide.

LAS PALABRAS SON LA CERCA DE LOS POLÍTICOS Cuando un político asegura algo debe atenerse a las consecuencias y no actuar como algunos periodistas e influencers que lanzan 100 premisas y aciertan una. Lo digo porque Nicolás Maduro ha dicho que él y no otro será juramentado como Presidente de Venezuela el 10Ene próximo.

Edmundo González

Lo mismo señalan Edmundo González y María Corina Machado. Presidente y vicepresidenta por el voto popular.

En todo caso, la expectativa del 10Ene sigue en aumento. La mentira tiene “patas cortas” y triste el daño que causara de no producirse tal acto.

Edmundo González promete dar una sorpresa.

Ya falta poco para saberlo.

REITERO lo que denuncie: De manera extraoficial anuncié el cierre del espacio aéreo a partir de hoy y sabíamos que iba a ser negado por el gobierno y se va a realizar de manera distinta.

Desde hoy los cielos son vigilados permanentemente. Resalte fue lo de los nervios que están a Flor de Piel.

La compra de más de 5000 drones artillados y su accionar permanente sobre los cielos de la zona capital es otra señal inequívoca que seguro matará la confianza.

La frontera por los Estados Zulia y Táchira será prácticamente cerrada por un control muy estricto.

Igual la frontera por el Estado Bolívar, Falcón, Sucre y Nueva Esparta.

Es que todo aún puede suceder.

AL CIERRE

¿QUIÉN ME EXPLICA ESTO? Fernando Martínez Mottola, Según la prensa, uno de los principales estrategas de la oposición, fue ministro del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez. También participó en las negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, ha abandonado la embajada Argentina esta tarde para entregarse al Ministerio Público chavista.

De hecho ya se encuentra en su casa en compañía de su familia tras comparecer ante la Fiscalía. Su caso seguiría la senda judicial, al parecer con medidas cautelares y arresto domiciliario.

Amanecerá y veremos…

Se me acabó el papel…

Sígueme como @Angelmonagas. Estamos de lunes a viernes en youtube y en X. También diferido en Instagram y Tiktok