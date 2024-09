¿Edmundo González Urrutia llegó hasta el final?

A más de un mes de las elecciones que se realizaron en Venezuela, aún los escenarios lucen difusos, dado el giro que han tomado luego del pronunciamiento “a priori” y sin mostrar las actas, el Consejo Nacional Electoral.

Estamos hablando de “legalidad”, elemento muy ausente de la realidad que vive nuestra nación.

Esto se ha transformado no en una película, más bien en una serie, con varios capítulos y que lleva varias temporadas.

Muchos apostamos que más temprano que tarde a los productores se les agote el repertorio y vengan nuevos actores y una nueva obra que se llame democracia.

Mientras ello ocurre y si es que los hechos apuntan hacía donde queremos, tenemos que dilucidar el camino a seguir.

La llegada

La llegada de María Corina Machado al poder, desde que asumió ser la voz más importante, líder de la oposición, conllevo otras obligaciones que ella debió asumir.

Hemos reiterado que su equipo, el que ella buscó o se lo asignó, no sé quién, tiene grandes falencias y los hechos, como mejor prueba lo han demostrado.

Excepción hecha de uno o dos, como Carlos Blanco por ejemplo.

Una regla de oro que soslayó ese comando, fue el hecho de que en política no pasa lo que uno quiere, sino lo que tiene que pasar, según la regla sociológica del aquí y el ahora.

El hombre es el hombre y sus circunstancias en acatamiento a lo establecido por ese gran filósofo español José Ortega y Gasset.

Edmundo y la propia María Corina debieron evaluar la coyuntura, la realidad imperante antes de prometer lo que no estaban ciertos de cumplir. Sencillamente porque no dependía de ellos.

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y la propia Delcy Rodríguez, no son los mismos que hace 25 años cuando inició Chávez.

2012 no es 2024. La experiencia, el ejercicio del poder, es la mejor escuela y con dolor debo reconocer que en la oposición siempre se ha jugado a menospreciarlos.

La subestimación en política paga un alto precio.

La política es mucho más que la práctica de “intelectuales”, o “empresarios” o “juristas”. Ella es, un arte, una técnica y una ciencia, según el plano en que se utilice.

Son 25 años de escuela, aprendiendo haciendo. Esa es la preparación que tienen los que actualmente gobiernan Venezuela.

El Nicolás de ahora, no es el que se ganaba la vida de “guardaespaldas” en los cerros de Caracas.

El Diosdado de hoy, no es el mismo que titubeo en el 2002 cuando se produjo el “Carmonazo” y fue presidente por un momento, aunque él sueña con otro.

La contraparte

En la oposición, muchos de los que se creen nuevos líderes porque ganaron unas “primarias” obvian detalles vitales para ganar una batalla y han sido reiterados en los mismos errores.

En el libro El Arte de la Guerra de Sun Tzu, se dice “si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no deberías temer el resultado de mil batallas. Si te conoces a ti mismo pero no a tu enemigo, por cada batalla que ganes sufrirás una derrota”. Y él sigue diciendo “si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, perderás todas las batallas”.

María Corina tiene razón al desmontar lo que ha sido la oposición hasta el 2023.

El problema es que los quiere sustituir con muchos actores que vienen de esa misma escuela. Fuego contra Fuego y eso en apariencia luce bien pero tenía que calibrar los tiempos.

Muchos que no han dejado de ser adoradores del creador de la crisis HUGO CHÁVEZ, apoyan y financian el movimiento opositor.

Rosales y Ramos Allup, son dos zorros viejos y duchos en la política. Son más de 30 años del ejercicio del poder.

Dos sobrevivientes y no por “brutos”.

Ella quiso pasarlos a retiro sin cumplir los requisitos previos.

Y volviendo a Sun Tzu, y sus principios, esa es la máxima habilidad: Vencer al enemigo sin tener que pelear con él. Para ello hay que acudir a tretas que hurgan la mente del adversario y lo descolocan o lo desmoralizan. No en vano Sun Tzu proclamó:

“Para triunfar en cualquier tipo de lucha hay que usar el engaño”.

Negar el liderazgo de Manuel Rosales era no un acto de valentía, sino una estupidez y menos por otros que en 30 años no han logrado ganar una batalla en buena lid y cuando lo lograron vendieron su triunfo, simulando honor y gloria.

María Corina ejerció su poder de veto y tiene como meta “destruir a Rosales en el Zulia”.

Ciertamente Rosales es víctima de lo que él, en este momento, obcecadamente también ejerce sin tener el poder para ello: VETAR.

En lugar de reconstruir, de volver a unificar, Rosales sigue cobrando facturas de lo que él interpreta como castigo por lo que le hicieron.

Lo mismo puedo decir con respecto a Capriles, con un liderazgo importante históricamente en el centro del país.

Con Henri Falcón en Lara.

Por mencionar tres casos.

En su lugar, María Corina se alió con eternos perdedores, que no han crecido políticamente, con partidos de maletín como Andrés Velásquez, Delsa Solorzano, Cesar Pérez, Roberto Enríquez, entre otros.

Se permeó a otros opositores que destruyeron la mejor oportunidad que tuvimos en los últimos 10 años para enriquecerse e incluso algunos hicieron “negocios” con testaferros de Nicolás, como Alex Saab.

La diferencia

El chavismo a diferencia de la oposición, primero “matan al enemigo” y después se matan entre ellos. No al revés.

Popularmente decimos que el elefante se come por pedacitos.

A estas alturas del proceso la oposición sigue “fraccionada”.

Recapitulo, no estamos hablando de “democracia”, no. Se trata del ejercicio del poder. Para lograrlo hay reglas ¿lícitas o no? eso no interesa. Lograrlo si.

Bolívar entregó a Miranda y también ordenó fusilar a Ribas. Ambos héroes pero presos y muertos eran dos enemigos menos para Simón.

Muchos ejemplos en la historia, hoy en el 83 aniversario de AD, todavía se leen interesantes historias de ¿Quién mató a Leonardo Ruiz Pineda? La respuesta la encontramos en suponer quién habría sido el líder de AD si él no hubiese muerto.

Jugada de Alto Nivel

Los cubanos y Nicolás sabían desde hace mucho, que su poder no deviene del ejercicio del sufragio, sino del uso de las Fuerzas Armadas.

Jorge Rodríguez, una versión desmejorada de “Maquiavelo moderno”, sabe que no hay salida fácil ni mágica.

Luego que Edmundo partió, la historia ha absuelto a Henrique Capriles y el gobierno estratégicamente juega a reivindicarse con los sectores enfrentados a lo interno con MCM.

La pupila de la líder opositora, Magalli Meda deja entrever su molestia ante la huida de Edmundo González, cuando señala “nuestros votos no están exiliados”.

Para muchos analistas, después de 25 años, aún la oposición no está preparada para asumir el poder. No hicieron el trabajo y de un día para otro eso no se logra.

El poder no viene simplemente porque tú tengas los votos. No en Latinoamérica. Hay otros elementos para lograrlo.

Papel de las Fuerzas Armadas

Durante todo el proceso político venezolano desde 1810, los militares han sido actores principales en el logro y sostenimiento del poder.

El uso de las armas en un país militarista y pretoriano como el nuestro, no es para combatir a los delincuentes y dar seguridad, sino para la contención del poder. Así de simple.

Las demás competencias son accesorias.

Muchos están conscientes de ellos y hacen bien en no hablar si lo que quieren es mantener el poder: Ni un solo Alcalde opositor ha dicho que ganó Edmundo González y los que lo hicieron tienen un negro porvenir. Varios ejemplos existen.

En el modelo marxista-leninista-stalinista el uso de la fuerza para sus fines, es monopolio del gobierno.

Ni la iglesia

Más de 2000 presos incluidos mujeres y niños por protestar, constituyen todo un campo de concentración al estilo nazi.

Nada más falta la cámara de gases.

Y observen que la Conferencia Episcopal venezolana, temerosa de que no le ocurra lo mismo que la nicaragüense, nada ha dicho colectivamente.

El nuevo Nuncio presentó credenciales y se abrazó con Nicolás.

EDMUNDO ¿Huyó, capítulo o negoció?

No voy a establecer un juicio de valores sobre el embajador González Urrutia. Prefiero hacer un análisis empático.

No hay análisis posible. La información que manejo y no señaló su validez o falsedad, es que quién negoció fue la hija de Edmundo.

A cambio ¿De qué? El tiempo lo dirá. Tesis sobran. Ella era mesera en Madrid, vamos a ver si con Edmundo sucede lo mismo que con otros líderes, que ejercieron un poder simbólico, muchos recursos y viven ¿Cómo?. Haga usted el juicio.

Si fue por dinero lo sabremos y si fue por arreglo y manipulación cubana, también lo sabremos.

Y si tuvo razón, también lo comprobaremos.

Los inefables comunicados

Un día uno dice esto y al siguiente, otro dice otra cosa.

Si leen ambos, la conclusión es una sola: No los hizo la misma persona.

Debe haber un nuevo término de lo que es un “alacrán”. Una nueva definición.

Aunque la historia de Delcy carece de veracidad.

No es hasta final

La escena es triste porque se trata de un evento oculto. De espalda a la gente.

Porque de haber sido publicó, en vez de la sensación de abandono, se hubiera entendido la situación de necesidad.

Toca reconstruir el discurso. Algunos señalan teorías. Yo si creo en el ajedrez de Nicolás orientado por los cubanos.

No por casualidad el embajador de España en Venezuela lo era antes en Cuba y desde allí se impulsa el movimiento.

Lo criticable es que no se manejó abiertamente y la gente de María Corina para salir del atolladero han señalado que fue producto de las amenazas.

Ahora las elecciones fueron el 28, y ya el 29 estaba en la Embajada de los Países Bajos. Es decir, la capacidad de resistencia no llegó a las 24 horas.

El embajador EGU sabía dónde se metía cuando le ofrecieron la candidatura o…¿es que eso era parte del arreglo?

Hasta Borrel se sorprendió.

Esto no puede distraer el esfuerzo, a pesar del impacto negativo.

Nicolás está al borde de una crisis, prácticamente psicótico.

Oficialmente lo único acordado es un salvoconducto, de común acuerdo entre el gobierno de Venezuela y el de España.

Edmundo González es más valioso vivo.

Me aseguran que en esa familia quien manda es la hija que vive en España. Ella es la mariscal a la hora de decidir.

¿Por qué reacciona el Calígula venezolano en la AN de esa manera?

¿Por qué Diosdado se une al enfado de los parapetos del Gran Mamerto?

Simple. Todos saben, todos hablan en voz baja, todos comentan tras bambalinas que Maduro perdió. Que el Congreso de España lo haya reconocido, es otra cola más para el burro.

No hay manera de taparlo. Amenazan para evitar que otros sigan sus pasos.

Al final, ese es el papel que anda jugando Rodríguez Zapatero, evitar que los gobiernos se pronuncien en contra de Maduro.

Jorge “Calígula” Rodríguez anda como desesperado. Parece que Eros el Tarotista no le dio buenas noticias y amenaza con revelar secretos de estado.

Si los tiene hágalo, pero presente pruebas. No oculte como las actas, porque sería cómplice y sin derecho a hablar.

Maduro ha llamado a consultas a la embajadora en España Gladys Gutiérrez. Algunos de sus amigos están preocupados de que vayan a montarle una celada para “empiyamarla”. Al parecer la acusan de estar comprometida con la emancipación democrática. Por algo no quiso estar en el TSJ.

¿Y como queda Zapatero?

De llegar a romperse relaciones pierde su empleo y todos sus negocios donde lo acompañan Timoteo y Enrique Márquez, no se si Juan Barreto. Extraño no sería.

Todavía no encuentro explicación a usar un avión de la Fuerza Aérea Española, permitir su entrada y que Edmundo González no hiciera aduanas, nadie lo revisó.

¿Qué llevaba tan valioso? ¿Las actas u otra cosa?

En el Congreso español el show de Pedro Sánchez quedó desmontado. De tratarlo como “héroe”, no tiene explicación el no reconocimiento.

Las diputadas Cayetanas Álvarez y Cristina Narbona se lucieron. Cada una con sus argumentos. Buen ejemplo para nuestro famélico parlamento.

Por los intereses entre ambas naciones, por ahora no veo rompimiento de relaciones y Calígula Rodríguez lo sabe.

La Ministro de la Defensa Margarita Robles, declaró en un evento público y generó una crisis no planificada.

De darse una posible ruptura, indudablemente que la más perjudicada sería Venezuela.

A ese ritmo, Maduro se aleja cada vez más del 10 de enero de 2025…

Lo dijimos hace más de un año sobre la CPI:

Cuando se inició el proceso ante la Corte Penal Internacional, en una de mis columnas mencioné que parte de la rabia de Nicolás con Tareck El Aissami era porque ese dinero sustraído, tenía otro fin.

La jugada legal del equipo de Nicolás Maduro al “contratar” a la cuñada de Karim, era forzar la inhibición del Fiscal por conflicto de intereses y lógicamente crear la impresión de que las actuaciones de Karim, tienden a favorecer a Maduro.

El dinero al cual se hace referencia me confirman que es cierto.

Lo lamentable es que en la CPI no está la solución del conflicto venezolano.

YACASIVENEZUELA

Desconozco los pormenores de este movimiento o mercadeo. Si es cierto o falso, no lo sé, aunque realmente no lo creo.

Lo que sí sé es que el descontento militar a lo interno es un hecho y que María Corina Machado lamentablemente no cala en ese sector.

El temor de un golpe de estado es inminente. Sin determinar el rumbo y la oportunidad del mismo.

CAE UNO CAEN TODOS

Denuncian corrupción en la Alcaldía de Maracaibo.

El nuevo Contralor municipal Antonio Bermúdez, procesa varias denuncias:

Investigación de la firma ilegal del contrato de las pólizas de HCM entre la alcaldía y la empresa Gente Sagrada (quien no está autorizada por la superintendencia de la actividad aseguradora).

Sobre este tema directivos de esta clínica en cuestión, garantizan que ellos cumplen con las leyes de la superintendencia de seguros y que esa denuncia es falsa. Personal del ente nacional señala otra cosa y el Alcalde Ramírez decidió creerle a la prestadora del servicio Gente Sagrada.

Además de que uno de la directiva de Gente Sagrada goza de amistad con un sector oficialista.

Investigación por la supuesta doble facturación en la ejecución de las obras del Complejo Cultural y Deportivo Patria joven y el Centro de diagnóstico Médico Maracaibo en el oeste de la ciudad, obras que según se está investigando, fueron financiadas por las empresas Chevron, Repsol y por las fundaciones Acnur y Techo .

Investigación por los pagos de obras no ejecutadas por el IVIMA.

Investigación por irregularidades en la venta de parcelas y cobros de las exhumaciones en el Cementerio Corazón de Jesús.

Me hablan de otras dos denuncias pero no pude precisarlas.

En el programa de todos los miércoles El Mazo Dando, la denuncia fue realizada por el Ministro Diosdado Cabello.

Detrás de estos hechos al parecer y dada las aseveraciones de Diosdado, el Petit Comité Amarillo, más algunos mirones de palos, decidieron resolver haciendo una contra oferta monetaria y política al chavismo.

De hecho comisionaron al Síndico Víctor Velazco para que a través de su hermano chavista el juez rector del Zulia Pedro Velazco interceda ante Diosdado y el PSUV para resolver.

Los Guanipa dan como un hecho la solución de este caso.

Según fuentes de las propias oficinas de la alcaldía, el manejo inescrupuloso del dinero público por parte de Pedro Guanipa llega a nivel del paroxismo. Hasta abrieron un Centro de Diagnóstico en una de las zonas más costosas de Miami como es el Doral y al frente del mismo está el empresario artístico (supongo que ahora ex artístico) Andrés Guanipa.

Pudiera ser una casualidad la presencia mensual, durante un tiempo, de Pedro Guanipa en Miami.

Quizá esa inversión es a través de créditos en EEUU. No tenemos porqué dudarlo.

También se tiene conocimiento de otras presuntas inversiones realizadas por un empresario, pero de eso hablaremos en otras columnas.

LO CIERTO

El chavismo se pregunta de dónde salió el financiamiento de todo el aparataje de Juan Pablo Guanipa: Vehículos, secretarios, choferes, prensa, etc. ¿Quién y cómo lo pagaba?

Ante esto, podría Rafael Ramírez romper relaciones con los Guanipa. La única manera de creerle dicen los chavistas, es que saque a todo el personal que forma parte del entorno de los Guanipa.

Eso lo pueden hacer. Al mismo estilo de Rosales, coloca a otra persona que firme pero ella al lado.

¿Lo creerán los chavistas?

Otra fuente: Indica que hagan lo que hagan el caso avanzará y están decididos a proceder contra Rafael Ramírez.

Legalmente se encargaría de la cámara un concejal de Primero Justicia, que pertenece al mismo entorno.

¿Lo aceptará el chavismo?

AL CIERRE: Nuevamente es detenido Leocenis García por la gente del DGCIM o SEBIN.

Se me acabó el papel.

