(13 de agosto del 2024. El Venezolano).- l primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, desestimó la convocatoria hecha por la líder de la oposición, María Corina Machado, a una protesta de carácter mundial en defensa de los resultados electorales que dan el triunfo a Edmundo González sobre Nicolás Maduro, para este sábado 17 de agosto.

“Vamos a ver qué sale de ahí, ojalá no generen violencia por el bien del país; esa es su forma de hacer política, la violencia. Si hacen su convocatoria en santa paz no hay problema, pero tengo mis dudas del verdadero fin porque están tratando de hacer control de daños, de lavarse la cara por la violencia generada los días 29 y 30 de julio, para que no los vinculen. Pero sí están vinculados, ellos convocaron a la violencia luego de un proceso electoral que terminó en paz”, expresó en rueda de prensa del Psuv.

Cabello recordó épocas previas como la de 2019, cuando se llamaron a manifestaciones de calle en el sector opositor y no quedaron en nada. Subrayó que es el mismo guión de una película y que el final es el mismo: la derrota del antichavismo.

“Que el 17 ahora sí. Van a terminar igualito, derrotados, serán derrotados por todas las fuerzas de la revolución, el mismo guión e historia, se parece a las novelas que se copia Leonardo Padrón (…) la realidad se impone, la normalidad, vacaciones y luego la vuelta a clases”, ironizó.

Cabello insiste en que “al fascismo lo vamos a liquidar”

El también diputado de 2020 felicitó que luego de los días 29 y 30 de julio no hubiera más protestas en el país, resultado de la unión cívico militar policial. De acuerdo con Foro Penal, hasta este 12 agosto a las 8:00 a.m., se han registrado 1.315 detenciones que incluyen a 117 adolescentes; 14 indígenas; 17 personas con discapacidad y 177 mujeres, considerados como arrestos arbitrarios, producto de la represión postelectoral.

El número dos del chavismo también rechazó propuestas de Naciones Unidas de mediar en la situación venezolana porque el país “está en normalidad”, así como preocupaciones del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Penal, Karim Khan, en relación con los derechos humanos. Aseguró que “no hay ninguna denuncia” de violación de derechos fundamentales de los apresados, pese a que ONG, familiares y abogados no han cesado de reclamar que permanecen incomunicados, no les permiten acceso a una defensa privada y les han impuesto defensores públicos, reportó Efecto Cocuyo.

“Al fascismo lo vamos a liquidar, no pasarán y nos pueden llamar lo que sea en el mundo, los Karim Khan (…) La justicia logrará que se arrepientan mejor física y espiritualmente, con los castigos previstos en la Constitución”, remató.

Advirtió en alusión al liderazgo opositor que todavía hay “fascistas” sueltos por ahí pero que les llegará la justicia, al tiempo que tocaba la mesa para recrear el sonido del llamado a la puerta (operación tun tun), consistente en allanamientos de hogares y detenciones de políticos y activistas opositores. Señaló también que las Unidades de Paz (UPAZ) están activas en todo el país con “énfasis” en lugares determinados para denunciar aplacar cualquier manifestación.

“María Corina Machado desde hace tiempo tiene expedientes abiertos por conspiración y actos terroristas, entre los fallecidos hay dos mujeres de base del Psuv, asesinadas en medio de la violencia política, por los llamados a la violencia de María Corina Machado y Edmundo González, guión repetido (…) tolerancia cero con el fascismo, no se negocia, no se dialoga, se le derrota y aplasta”, recalcó.

Desmiente acción policial contra activista

Cabello también se refirió a la transmisión en vivo por Instagram que el pasado sábado 10 de agosto hiciera el activista de derechos LGTB, Koddy Campos, desde la Vega, mientras alertaba que sujetos sin identificación ni orden judicial trataban de allanar su vivienda. Lo tildó de “falso positivo” y recriminó al periodista Vladimir Villegas por unirse a la transmisión del líder comunitario y “mentirle al país”.

“Averiguamos, no estábamos haciendo nada allí. Llamamos al Ministerio del Interior y Justicia para saber qué estaba ocurriendo y nada, hubo un procedimiento unas horas antes buscando a alguien. Fue un falso positivo, lo triste es que Villegas se preste para un montaje chimbo, le pusieron una capucha a alguien como que era de un organismo de seguridad. Lo que pasa es que el detenido era pareja de esa persona (Koddy) y por ahí iba la cosa”, sostuvo.

Instó a Campos, del que no se tienen noticias desde ese día tras avisar que se resguardaría en otro lugar distinto a su vivienda, a “quedarse quieto porque el que no la debe no la teme” y que si resulta involucrado en algo deberá responder porque “no vale chantaje”.