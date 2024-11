(11 de noviembre del 2024. El Venezolano).- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, advirtió al opositor Edmundo González Urrutia lo que sucederá si decide regresar al país con intenciones de juramentarse el 10 de enero como presidente.

En rueda de prensa, este lunes 11 de noviembre, el también ministro del Interior y Justicia sugirió que el exdiplomático sería recibido en el aeropuerto internacional de Maiquetía para ser encarcelado.

«Interpol tiene sus mecanismos, pero detrás de esa negativa está el cuento de los perseguidos políticos. Muy cobardes que quieren prender el candelero aquí adentro y se van y dejan a su gente que no entienden qué ocurrió. Hay un amigo que le tiene un comité de bienvenida, porque él (González Urrutia) viene a juramentarse el 10 (de enero) y lo vamos a esperar en el aeropuerto; me acompañas Iris (Varela) porque vamos a recibirlo; porque él dice que se va a juramentar el 10 de enero aquí en Venezuela. La justicia siempre llega y les va a llegar a cada uno de ellos», expresó.

Anuncios

En una entrevista con Cesar Miguel Rondón, González Urrutia señaló que recibió una propuesta por parte de un grupo de legisladores de distintos países para acompañarlo el 10 de enero al país y así «asegurar el respaldo de buena parte de la comunidad internacional». En otra entrevista previa al canal CNN, dijo que se juramentará en Venezuela y ante la Asamblea Nacional (AN) como presidente electo, descartando así una juramentación en el exilio, reportó Efecto Cocuyo.

El exdiplomático se encuentra en España desde el 8 de septiembre, tras ser presionado, según denunció, por el gobierno nacional para que abandonara Venezuela luego de derrotar a Nicolás Maduro el 28 de julio con 67% de la votación, de acuerdo con 85,3% de las actas publicadas por la oposición. Desde entonces ha estado en contacto con funcionarios de países como Italia, Portugal, Italia y Alemania, además de España, en la búsqueda de apoyo para el respeto a los resultados electorales.

«No habrá perdón»

Cabello también fue consultado sobre la propuesta de una ley de amnistía que hiciera Enrique Márquez y avaló Ramón Guillermo Aveledo. Al respecto, dijo que Aveledo «no tiene moral» para promover perdón porque fue secretario de Luis Herrera Campins al momento de ocurrir la llamada «masacre de Cantaura». Recalcó que esta vez «no habrá» perdón para los conspiradores contra el gobierno nacional.

«Ellos juegan a quemar gente porque Ramón Guillermo Aveledo va a promover una amnistía, vamos a usar adolescentes que ellos los van a soltar, es la impunidad, pero aquí se acabó la mamadera de gallo porque habrá justicia apegada a la ley, cada quien que asuma su responsabilidad», enfatizó.

Agregó que pese a que el gobierno nacional logró imponer la paz, no quiere decir que «la extrema derecha» haya abandonado sus planes de violencia, por lo que llamó a seguir alertas y desplegados por todo el país.

Sobre el proceso de reformas electorales que adelanta AN con mayoría del chavismo, reiteró que quienes no hayan acatado los resultados electorales del 28 de julio anunciados por el Consejo Nacional Electoral a favor de Maduro, no pueden presentar candidaturas en las elecciones previstas para 2025 (alcaldes, gobernadores y AN).