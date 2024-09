(17 de septiembre del 2024. El Venezolano).- Desde que decidió renunciar a sus funciones reales y trasladarse a Estados Unidos, el príncipe Harry ha mantenido una constante disputa con la Familia Real Británica. Cuando los duques revelaron las insinuaciones de sus familiares sobre su esposa y su primer hijo en la entrevista con Oprah Winfrey, sus allegados en Inglaterra decidieron romper relaciones con ellos radicalmente. Sin embargo, tras el anuncio del cáncer del rey Carlos III, Harry ha comenzado a tender un puente con su familia, y algunos medios británicos apuntan a que estaría considerando mudarse de vuelta a Inglaterra.

Sin embargo, el último movimiento ha llegado de parte de Buckingham Palace, aunque ha indignado a los seguidores del duque sin pretenderlo. De forma inesperada, la Casa Real Británica publicaba el pasado domingo una imagen del príncipe acompañada del texto: “¡Le deseamos un muy feliz cuadragésimo cumpleaños al duque de Sussex!”. En un principio, fue muy agradecida por toda la sociedad, ya que se convertía en el primer mensaje directo al hijo del Rey en casi tres años.

No obstante, en cuanto se supo la procedencia de la imagen, muchos entendieron que era un dardo envenenado a Meghan Markle. Se trata de una fotografía tomada a Harry en 2018 en Dublín, en el primer viaje al extranjero que realizaban los Duques de Sussex como pareja casada. El problema reside en que se trata de una imagen en la que también aparece Markle, pero que ha sido recortada para centrar la cara del príncipe.

Anuncios

Este descubrimiento provocó muchas especulaciones en torno a la relación de la familia real con la esposa de Harry; sin embargo, un portavoz de Buckingham Palace ha confirmado al diario The Independent que “la imagen no fue alterada y se utilizó en el formato en el que fue recibida”. Además, tras investigar la procedencia de la imagen, se ha comprobado que, tras el evento, la agencia de noticias Press Association agregó a Getty Images tanto la fotografía original como una versión recortada del hijo de Diana de Gales.

Por otro lado, este “acercamiento” ha sido justificado por la Casa Real como un simple protocolo establecido para las fechas destacadas, como es el 40 cumpleaños. Por lo tanto, dan a entender que la vuelta a Reino Unido del duque no está a la vuelta de la esquina como se pensaba. Y es que, según apuntó The Mail on Sunday hace unos días, Harry ha dejado de lado a sus publicistas de Hollywood y ha recurrido a antiguos confidentes de su vida en el Reino Unido para asesorarse sobre cómo gestionar un posible regreso, un movimiento que indican que ha sido apodado como “Operation Bring Harry in from the cold (Operación regresar a Harry del frío)”.

El príncipe Harry de Gran Bretaña y Meghan, la duquesa de Sussex, y la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, asisten a un evento dedicado a celebrar y empoderar a las mujeres afrocolombianas, en Cali, Colombia, el 18 de agosto de 2024. (REUTERS/Nathalia Angarita)

Su situación con el príncipe Guillermo

Mientras que su relación con su padre parece ser cada vez más adecuada, la reconciliación con su hermano Guillermo se muestra cada vez más complicada. Ya que amigos cercanos al príncipe heredero han afirmado que sigue profundamente herido por sus comentarios en Spare y otras entrevistas, e indican que los hermanos no han mantenido una conversación adecuada en los últimos dos años.

Y aunque ambos se vieron durante el funeral de su tío, lord Robert Fellowes hace unas semanas, la revista People reveló que estuvieron alejados el uno del otro en todo momento. “La mayoría de la gente quedó sorprendida con la presencia de Harry. Se le veía en muy buena forma, y estaba claramente contento de ver a todos y de haber venido”, comentó un testigo a la revista.