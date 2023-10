(09 de octubre del 2023. El Venezolano).- Britney Spears parece estar siendo ajena al ruido exterior y a la serie de dificultades que engloban su vida personal. Tras la polémica mediática que originó su famoso baile de cuchillos en Instagram el mes pasado, la Princesa del Pop decidió realizar un viaje de vacaciones que le sirva de escape el pasado fin de semana, en nada menos que la isla privada que adquirió Marlon Brando en los años 60.

La intérprete de ‘I’m a Slave For You’ compartió hace unos días un video en el que registra su viaje dentro un jet privado. En él se puede apreciar que tanto ella como un grupo de amigos se iban sobrevolando un lugar exótico dueño de espectaculares aguas cristalinas del océano, que ahora se sabe es una isla de la Polinesia Francesa que le pertenecía al actor de Hollywood Marlon Brando, fallecido en 2004.

Spears también se deja ver al lado de un desconocido hombre joven durante el viaje, por lo que muchos de sus fanáticos empezaron a especular sobre un posible nuevo interés amoroso o romance entre ambos. Sin embargo, fuentes de TMZ indican que solo es un conocido de la actriz de ‘Crossroads’.

Pese a que su padre estaría gravemente enfermo, la Princesa del Pop se fue a vacacionar a una isla privada en la Polinesia Francesa junto a un grupo de amigos.

Según TMZ, Britney “necesitaba un poco de descanso y relajación” tras haber sido víctima de críticas masivas por mostrarse bailando con cuchillos semidesnuda y con sus mascotas a su lado, polémica que le costó ser reportada a la policía por sus propios vecinos. Al respecto, ella negó toda posibilidad de que los cuchillos fueran reales, argumentando que solo eran de atrezzo y que solo intentaba imitar la última presentación de su ídola Shakira en los MTV VMA’s.

En las distintas escenas del clip que compartió, la estrella se muestra dentro del avión luciendo un mini vestido verde mientras se tapaba el rostro y hacía las poses y muecas que acostumbra en sus videos. El curioso detalle que llamó la atención es que, durante unos segundos, se puede llegar a observar que llevaba un oso de peluche ‘teddy bear’ agarrando en una mano mientras modelaba sonriente para el lente de la cámara, reportó Infobae.

Con el pasar de los días, la también madre parece esforzarse por demostrar a sus seguidores y al mundo entero que se encuentra bien y disfrutando de la vida, pese a haberse divorciado recientemente de su ex pareja Sam Asghari, 13 años menor que ella. “¡Estoy en un lugar muy hermoso! ¡Tengo tanta suerte de tener amigos increíbles!”, aseguró.

Britney Spears subió un par de fotos junto a su mánager Cade Hudson donde se les ve muy cariñosos Foto: Instagram/britneyspears

Pese a que recientemente se supo queel padre de Britney, Jamie Spears, se encuentra gravemente enfermo en el hospital debido una severa infección que le causó una operación de rodilla, la ex de Justin Timberlake decidió ser ajena a la situación e insistió en tomarse unos días para divertirse con sus amigos en el resort Brando.

En su última edición, Page Six reveló una preocupante situación de salud por parte del progenitor de los Spears, que ha sido recientemente hospitalizado en un centro especializado en enfermedades infecciosas. “Jamie ha estado sufriendo con una mala infección que ha requerido cirugía”, reportaron. La cantante de ‘Baby One More Time’ no se ha pronunciado públicamente al respecto tras haberle deseado que “arda en el infierno”.

Britney está próxima a lanzar su nuevo libro de memorias ‘The Woman In Me’, una obra sin anestesia que probablemente arrase con las estanterías de las librerías a nivel mundial, pues promete contar en sus 320 páginas a detalle todos los secretos en torno a lo que vivió estando bajo el control y la “abusiva” custodia de su padre durante 13 años.