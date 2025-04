(14 de abril del 2025. El Venezolano).- La misión NS-31 de Blue Origin despegó con éxito al límite de la atmósfera con el espacio con Lauren Sánchez, prometida de Jeff Bezos, la cantante Katy Perry, la presentadora Gayle King, la productora Kerianne Flynn, la ingeniera Aisha Bowe y la activista Amanda Nguyen a bordo.

Esta es la primera misión del cohete New Shepard, de las 11 que ya ha completado con tripulación, en la que todas los ocupantes son mujeres.

Bezos, fundador de Blue Origin, despidió a las tripulantes desde la entrada de la cápsula, que despegó sobre las 7:30 de la mañana hora local (12:30 GMT), reseña EFE. Kris Jenner, Khloé Kardashian y Oprah Winfrey estuvieron presentes en la zona de lanzamiento en Texas para mostrar su apoyo a sus amigos millonarios y destacar el carácter histórico de este lanzamiento.

Las tripulantes alcanzaron la gravedad cero tres minutos después del lanzamiento y poco después cruzaron la línea Karman, considerada la frontera entre la atmósfera y el espacio.

That's MY Astronaut, @katyperry ! What a wonderful world it is to live at the same time as this queen 🌙 🎥: @blueorigin pic.twitter.com/Y0XHPiIq3D

Katy Perry lands safely and kisses the ground after Blue Origin space trip. She sang "What a Wonderful World" while in the space capsule. pic.twitter.com/1tdQ4FVvzL

"I think this experience has show me you never know how much love is inside of you, like how much love you have to give and how loved you are…" — Katy Perry talks about her experience flying to space with Blue Origin. pic.twitter.com/brNAV6ajzh