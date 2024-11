(14 de noviembre del 2024. El Venezolano).- El precio de Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico el miércoles, superando los USD 93.400 en una sesión marcada por el entusiasmo de los inversores tras el reciente triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales. Desde la jornada electoral, el valor de la mayor criptomoneda del mundo aumentó más de un 30%. Al momento de la publicación de esta nota, Bitcoin se cotizaba en torno a USD 90.900 según datos de Coinmarketcap.

Los analistas vinculan este repunte al llamado “Trump trade”, que está impulsando múltiples activos financieros. Tras su victoria, Trump generó expectativas en el mercado cripto al sugerir que podría cumplir con sus promesas de campaña favorables a este sector. Entre las propuestas del presidente electo se destacan la posible creación de un Consejo Asesor Presidencial sobre criptomonedas y el despido del actual presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Gary Gensler. Además, se especula con la conformación de una reserva nacional estratégica de Bitcoin.

El fuerte ascenso en el precio de Bitcoin no se limitó a la criptomoneda líder. Otras como ethereum, solana e incluso el popular dogecoin también registraron aumentos significativos. En particular, dogecoin experimentó un alza después de que Trump anunciara que Elon Musk, CEO de Tesla, y Vivek Ramaswamy, ex candidato presidencial, estarían a cargo de un nuevo “Departamento de Eficiencia Gubernamental”, apodado irónicamente como DOGE, reseñó Infobae.

