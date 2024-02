(16 de febrero del 2024. El Venezolano).- En un fuerte pronunciamiento desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, responsabilizó directamente al presidente ruso, Vladímir Putin, por la muerte del líder opositor Alexéi Navalni, ocurrida este viernes en la prisión del Ártico donde cumplía condena. Biden advirtió que está evaluando “diferentes opciones” para responder a este trágico suceso.

El mandatario estadounidense expresó que, aunque no se sintió sorprendido, sí se mostró indignado ante la repentina muerte de Navalni, hecho que fue anunciado por los servicios penitenciarios rusos. En declaraciones a la prensa, Biden afirmó: “Si la información sobre la muerte de Navalni es cierta, y no tengo razón para dudarlo, por supuesto las autoridades rusas van a contar su propia historia. Pero no se equivoquen, Putin es responsable”.

Navalni, conocido como una “voz poderosa en defensa de la verdad”, según Biden, fue descrito como una víctima de la “brutalidad” de Putin. Ante la pregunta directa de si consideraba la muerte del opositor ruso como un “asesinato”, el presidente respondió: “No sabemos exactamente qué ha pasado, pero no hay duda de que la muerte de Navalni es consecuencia de algo que hicieron Putin y sus matones”, reportó EFE.

Biden anunció que está evaluando diversas opciones para castigar al Kremlin por la muerte de Navalni, aunque no proporcionó detalles sobre posibles sanciones a la economía rusa. Recordó que ya en 2021, tras reunirse con Putin en Ginebra, había advertido sobre “consecuencias devastadoras” para Rusia si Navalni moría en prisión.

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, condenó la muerte de Navalni durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, señalando que es otra muestra de la “brutalidad” de Putin y afirmó que Rusia es “responsable”. El Gobierno de Biden había pedido la liberación de Navalni desde su arresto a principios de 2021, y la consternación internacional se ha expresado a través de numerosos líderes occidentales que han responsabilizado al Kremlin, mientras que Rusia ha calificado estas declaraciones como “inadmisibles”. La comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos y espera respuestas claras sobre las circunstancias de la muerte del destacado opositor ruso.