(26 de diciembre del 2023. El Venezolano).- En un anuncio realizado el viernes, el presidente Joe Biden informó sobre la conmutación de las condenas de tres hombres procesados en el Distrito Norte de Florida por delitos de drogas no violentos. Estos individuos eran parte de un grupo de once personas que cumplían, según la Casa Blanca, penas “desproporcionadamente largas” por delitos de drogas no violentos. Los tres hombres, todos afroamericanos, fueron identificados como Leroy Lymons, Earlie Deacon Barber y Esaias J. Tucker.

Earlie Deacon Barber, originario de Alabama pero procesado en Florida, fue condenado a cadena perpetua en 2009 por distribución de cocaína. Como resultado de la conmutación, Barber será liberado el 20 de abril de 2024, pero deberá cumplir 10 años de libertad supervisada. Leroy Lymons, de 45 años y natural de Pensacola, fue condenado en 2012 por distribución de cocaína en una operación multiestatal. Su cadena perpetua fue conmutada por una pena de 27 años, manteniendo una libertad supervisada de 10 años. Esaias J. Tucker, de 35 años, fue condenado en 2013 a 20 años de prisión por distribuir cocaína. Su condena expirará el 20 de abril de 2024, seguida de una libertad supervisada de 10 años, reportó El Nuevo Herald.

La conmutación de estas sentencias fue recibida positivamente por organizaciones como Families Against Mandatory Minimums (FAMM), que elogió la decisión de Biden y destacó la importancia de los poderes de clemencia del presidente.

La Casa Blanca también anunció que Biden está haciendo elegibles para indultos a miles de personas condenadas por uso y posesión simple de marihuana en tierras federales y en el Distrito de Columbia. Esta medida se enmarca en la búsqueda de Biden por abordar las injusticias derivadas de las condenas por delitos relacionados con la marihuana y promover la “promesa de justicia igualitaria”.

Si bien esta acción no resultará en la liberación de presos federales, busca eliminar obstáculos para aquellos con antecedentes penales relacionados con la marihuana, facilitando la búsqueda de empleo y vivienda. Biden alentó a los gobernadores y líderes locales a seguir su ejemplo y tomar medidas similares para corregir los errores de la política de drogas.